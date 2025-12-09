İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Anadolu'dan nefis tatlı tariflerimiz var. Umarım beğenirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.

KAYSAFA

MALZEMELER

500 gr. kuru kayısı

100 gr. tereyağı

YAPILIŞI:Kuru kayısı yumuşaması için akşamdan suya konulur. Sabah tavada aynı suda kaynatılarak üzerine tereyağı dökülür. Kısık ateşte kızarana kadar kaynatılarak servise hazır hale getirilir.



ŞEKERLİ PİDE

MALZEMELER

500 gram un

2-2.5 su bardağı ılık su

Bir çay kaşığı tuz

400 gram çifte kavrulmuş tahin

400 gram şeker

YAPILIŞI: Un, su ve tuz ile kulak memesi kıvamında bir hamur yoğuralım. Yarım saat dinlendirdiğimiz hamuru dört eşit parçaya bölelim. Her bir parçayı oklava yardımıyla yarım parmak kalınlığında açalım. Tahini sürüp toz şeker serpelim. Ardından rulo yapıp tekrar daire şekli verelim. Bir santimetre kalınlığında açıp üzerine tekrar tahin sürelim. 180 derecede ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirelim.



MANTAR TATLISI

MALZEMELER

125 gr tereyağı

2 yumurta

1 paket hamur kabartma tozu

1 su bardağı pudra şekeri

3 yemek kaşığı irmik

3 su bardağı un

ŞERBET İÇİN:

2.5 su bardağı toz şeker

2.5 su bardağı su

YAPILIŞI: Bir kapta oda sıcaklığında bekletilmiş margarin, yumurta, pudra şekeri, şeker, irmik karıştırılır. Daha sonra karışan malzemelerin içine un ve kabartma tozu ilave edilir. Hamur kendini toplayıp şekil alıncaya kadar yoğurulur. Ceviz büyüklüğünde yuvarlandıktan sonra boş soda şişesi ile şekil verilir. 120 derecede 20-30 dakika pişirilir. Bir tencerede 2.5 su bardağı şeker ve 2.5 su bardağı şerbet kaynatılır. Her ikisi de ılıkken şerbetlenir.