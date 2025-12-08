İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba, Geçtiğimiz günlerde İzmir'de lezzetli ve şık sofraları ile ünlü İdil Akdede'nin sofrasına konuk oldum. İdil o kadar özenli ve yalın bir sofra hazırlamıştı ki hepsini sizlerle ayrı ayrı paylaşmak çok isterdim. En ilgimi çeken 3 lezzetin tarifini sizler için öğrendim. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Zarif ev sahipliği için kendisine tekrar çok teşekkür ederim.

MANTARLI KUŞKONMAZLI KİŞ

MALZEMELER

KİŞ İÇİN

3 yemek kaşığı soğuk tereyağı

1 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

1 yumurta

Aldığı kadar un.

İÇ HARCI İÇİN

İstenilen çeşit mantar

3-4 kuşkonmaz

Tuz ve karabiber

Zeytinyağı

1 kutu krema

1 yumurta

Üzeri için toz parmesan (Kaşar peyniri de olur.)

YAPILIŞI: Iç harcı için kuşkonmaz ve mantarları küçük küçük doğrayıp tavada kavuruyoruz. Piştikten sonra kremayı, tuz ve karabiberi ekliyoruz, 1-2 dk. birlikte kavuruyoruz. Soğuduktan sonra yumurtayı ekleyip iyice karıştırıyoruz. Kiş için; un ve soğuk tereyağını mutfak robotunda kum gibi olana kadar çekiyoruz. Bir kaseye alıp üzerine tuzu ve yumurtayı ekliyoruz. Yoğuruyoruz. Unu az geldiyse, ele yapışmayan bir hamur olana kadar un ekleyip yoğurmaya devam ediyoruz. Bir muffin kalıbına, kase şeklinde kenarlardan bastırarak yerleştiriyoruz. İç harcını da paylaştırıyoruz. Ardından üzerlerine peynirden ilave edip 200 derecede hafif kızarana kadar pişiriyoruz.

PORTAKAL SOSLU ENGİNARLI KİNOA SALATASI

MALZEMELER

2-3 çanak enginar

1 büyük su bardağı kinoa

1'er tutam maydanoz ve dereotu

Taze soğan

1 portakalın suyu

1 tatlı kaşığı şeker

Biraz tuz

SOS İÇİN

1 portakalın suyu

Yarım limonun suyu

1 yemek kaşığı hardal

1 yemek kaşığı bal

2 çay kaşığı tuz

Biraz karabiber

YAPILIŞI: Enginarları küçük küçük doğrayıp yağ eklediğimiz bir tavaya alıyoruz. Üzerine portakal suyunu, şekeri ve tuzu ekleyip kapağı kapalı bir şekilde pişiriyoruz. Suyu çekince hafif kızarması için biraz kavuruyoruz ve altını kapatıyoruz. Başka bir tencereye kinoayı alıyoruz. Üzerine aynı bardakla 1.5 bardak su ve tuzunu ekleyip pilav gibi suyunu çektirerek pişiriyoruz. Yeşillikleri ince ince doğruyoruz. Sos malzemelerini bir kapta iyice çırpıyoruz. Salata malzemelerini bir kasede karıştırıp üzerine sosu gezdiriyoruz.

SUCUKLU VE TULUM PEYNİRLİ MUFFİN

MALZEMELER

1 yumurta

2 dolu yemek kaşığı yoğurt

4-5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tutam dereotu

1 kabartma tozu

1 çay fincanı kadar rendelenmiş tulum peyniri

İstenilen kadar küp küp kesilmiş sucuk

1 çay kaşığı tuz

Biraz karabiber

Aldığı kadar un

YAPILIŞI: Yumurta ve yoğurdu bir çırpıcıyla iyice çırpıyoruz. İnce doğradığımız dereotunu ve un hariç tüm malzemeleri ekleyip karıştırıyoruz. En son kontrollü olarak unu ekliyoruz. (Karıştırmakta zorlanacağımız katılıkta olmamalı hamur) Muffin kağıtlarına paylaştırıp, 190 derece fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.