İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba. Bugün, aniden geleceğini öğrendiğiniz misafir haberinden ötürü panikleyenler için bir menü hazırladım. Benim de çoğunlukla evde misafirlerime sunduğum, hazırlığı hiç vakit almayan ve son derece hoş görünen menümü sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.







SOSLU SOMON

MALZEMELER

2 adet somon fileto

2 yemek kaşığı dijon hardalı

1 yemek kaşığı mayonez

1 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı ketçap

3 diş sarımsak

Yarım limon

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Maydanoz

Biberiye

YAPILIŞI: Tüm malzemeyi blender'dan geçiriyoruz. Somonların her yerini sosla kaplıyoruz, streçleyip buzdolabına kaldırıyoruz. Daha sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Döküm bir tavada da pişirebiliriz.







TAHİNLİ KEK

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı tahin

1 çay bardağı pekmez

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı ceviz

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

2 su bardağı un

YAPILIŞI: Yumurtaları karıştırma kabına kırıyoruz. Toz şekeri döküyoruz ve mikserle iyice köpürene kadar çırpıyoruz. Sütü, sıvı yağı, tahini ve pekmezi ilave ediyoruz. Cevizi rondodan çekip ekliyoruz. Kabartma tozunu ve vanilyayı da koyuyoruz. Ununu ekleyip harcımızı karıştırıyoruz. Kek kalıbını tereyağıyla yağlıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.







ÇITIR PATATES

MALZEMELER

2 adet patates

2 yemek kaşığı mayonez

2 yemek kaşığı un

1 çay bardağı süt

Toz kırmızı biber

Kekik

Tuz

YAPILIŞI: Patatesleri sünger yardımıyla ovalayarak yıkıyoruz ve diri kalacak şekilde haşlıyoruz. Yarım haşlanmış patatesleri dilimliyoruz. 10 dakika buzlukta soğutuyoruz. Bu sırada 2 yemek kaşığı mayonez, 1 çay bardağı süt, 2 kaşık unu, toz kırmızı biber ve tuz ile karıştırıyoruz. Soğumuş patates dilimlerini una buluyoruz. Fazla ununu atıyoruz. Patatesleri sosa buluyoruz ve kızgın yağda kızartıyoruz. Pembeleşince kağıt peçete üzerine alıyoruz. 1 çay kaşığı toz kırmızı biber, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı tuz karıştırıyoruz. Kızarmış patateslerin üzerine serpiyoruz.