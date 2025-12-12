İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün hastalıklar ile mücadele ettiğimiz bu kış günlerinde, doğal yollar ile evde kendimizin üretebileceği boğaz pastillerine yer veriyorum.





BAHARATLI



MALZEMELER

2 yemek kaşığı pekmez

1 çay kaşığı tarçın

1 su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı toz veya taze zencefil

Su

5-6 adet tane karanfil veya 1 çay kaşığı toz karanfil

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı acı toz biber

Pudra şekeri veya nişasta

Limon suyu

YAPILIŞI: Bir su bardağı toz şeker ile yarım su bardağı suyu bir tencerede eritin. Şekeri erittikten sonra ocağın altını düşük seviyeye alın, içerisine 5-6 adet karanfili ezip koyun. Ardından zerdeçal ve bir çay kaşığı toz zencefil koyun. Bir çay kaşığından az tarçını da koyup karıştırın. Sonra bir silme çay kaşığı acı toz biber ve yine 1 silme çay kaşığı karabiber ilave edin. İçine iki yemek kaşığı pekmez atın. Ardından limonu da sıkıp karıştırın. Yaklaşık 40-45 dakika düşük ateşte kıvam alana kadar karıştırın. Kıvamı yakaladıysanız yağlı kağıdın üzerine damlalar yaparak şekil verin. Ama çabuk olun çünkü donacaktır. Sonra ister pudra şekerine bulayın ister nişastayla küçük bir tabaka yapın. Kavanoza alıp dolaba atın.



MENTOLLÜ



MALZEMELER

1 demet taze nane

2 kabuklu dilim limon

1 tarçın çubuğu

1 çay kaşığı karabiber

10 karanfil

1 tatlı kaşığı zerdeçal

1 tatlı kaşığı zencefil

Yarım limonun suyu

Yarım su bardağı su

YAPILIŞI: Tüm karışımı 5 dk. kaynatıp süzüyoruz. 1 su bardağı toz şeker ilave ediyoruz. 20 dakika kısık ateşte pişiriyoruz. Yağlı kağıt serili bir tepsiye kaşıkla döküyoruz.



ZENCEFİLLİ



MALZEMELER

1 tatlı kaşığı toz zencefil

1 çay kaşığı toz karanfil

Yarım su bardağı su

1 su bardağı şeker

1 yemek kaşığı süzme bal

1 yemek kaşığı limon suyu

YAPILIŞI: Küçük bir tencere alıyoruz. İçerisine şeker, limon suyu, su, toz zencefil ve toz karanfil koyup 20 dakika kadar bir taşım kaynatıyoruz. Ocaktan alıp bal ilave edip, şurup kıvamına gelene kadar bekletiyoruz. Fırın tepsisi veya fırın kağıdı üzerine kaşığın ucuyla minik yuvarlaklar bırakıyoruz. 25 dakika soğumasını bekliyoruz. En son üzerine hafif pudra şekeri serpiyoruz.