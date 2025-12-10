İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün adını duyunca hemen memleketini bulacağınız, nev-i şahsına münhasır lezzetlere yer veriyorum. Antep'in meşhur nohut dürümü, Sakarya'nın meşhur Islama Köftesi ve Balıkesir'in dillere destan tatlısı Höşmerim..

ISLAMA KÖFTE

MALZEMELER

500 gr. köftelik kıyma

1 adet kuru soğan

3 dilim ekmek

1-1.5 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kimyon

2 yemek kaşığı sıvı yağ

EKMEKLERİ ISLATMAK İÇİN:

12 adet dilimlenmiş bayat ekmek

1-2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı salça

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 adet küp şeker

2-3 su bardağı et suyu

1 çay kaşığı tuz

SERVİS İÇİN:

Taze ya da közlenmiş 1 adet domates, sivri biber ve soğan

YAPILIŞI: Kullanacağımız ekmeğin bir gün önceden kalmış, biraz bayatlamış taş fırın ya da kara fırın ekmeği olması sonucu daha iyi yapacaktır. Köfte için; malzemeyi güzelce yoğuruyoruz. Yoğurduğumuz köfte harcını iki-üç saat kadar dinlendiriyoruz. Diğer yandan et suyumuzu ısıtıyoruz, et suyunun içine bir adet küp şeker ekliyoruz. Başka bir tavada tereyağını eritiyoruz. İçine salçayı ilave ediyoruz ve kokusu çıkana kadar salçayı biraz kavuruyoruz. Ardından bu salçalı karışımın içine kırmızı toz biberi de ekliyoruz. İkiliyi hemen hızlıca karıştırıyoruz ve ocağın altını kapatıyoruz. Tavadaki salçalı biberli sosu et suyunun içine boşaltıyoruz ve hepsini güzelce karıştırıyoruz. Islama köfte haline getirmek için, dinlenmiş köfte harcını yağlı ellerimizle bir kez daha yoğuruyoruz ve yine ellerimizi yağlayarak yatsı uzun köfteler hazırlıyoruz. Ardından ekmekleri dilimliyoruz. Köfteleri elektrikli ızgarada ya da tavada pişiriyoruz. Köfteler kızarırken, ekmekleri hazırladığımız ılık haldeki biberli sos karışımına batırıp çıkarıyoruz ve ızgarada ekmekleri kızartıyoruz. Sunum aşamasında tabağımıza üç adet kızarmış ekmek yerleştiriyoruz. Ekmeklerin üzerine beş-altı köfte koyuyoruz, biber ve domatesle servis ediyoruz.

MEŞHUR NOHUT DÜRÜMÜ

MALZEMELER

500 gr. haşlanmış nohut

1 yemek kaşığı biber salçası

1/2 yemek kaşığı domates salçası

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

Pul biber

Karabiber

Kimyon

Tuz

SALATASI İÇİN:

2-3 domates

1 adet kıvırcığın yarısı

1 kırmızı soğan

Yağ

Sirke

Limon

Tuz

SARMAK İÇİN:

İnce lavaş, tortilla ekmeği ya da tırnak pide

YAPILIŞI: Nohutlar haşlanır. Tavada yağ ısıtılıp biber ve domates salçası kavrulur. Salçalara, nohut ve istenilen baharatlar istenilen ölçüde eklenir. Ve bu şekilde salça ve nohut iyice birbiriyle birleşinceye kadar kavrulur. Daha sonra salata malzemeleri oldukça minik ve ince doğranarak bol malzemeli bol limonlu ve hafif sirkeli bir salata yapılır. Lavaş ekmeğin içerisine yaklaşık 3-4 yemek kaşığı nohutlu karışım ve bir o kadar da salata eklenir. Üzerinden yine hafif bir limon suyu geçirilip sarılır.

HÖŞMERİM

MALZEMELER

1 kg. çiğ süt

1 çay kaşığı peynir mayası

1 su bardağı irmik

3.5 su bardağı şeker

1 yumurta sarısı

YAPILIŞI: İnek memesinden çıkmış sıcaklıktaki çiğ sütün içine peynir mayasını katıyoruz. Daha sonra beş dakika bekliyoruz. İrmikle şekeri bir kapta karıştırıp içine katıyoruz. Yumurta sarısını da ekledikten sonra ateşe koyuyoruz. Sürekli karıştırıyoruz ki dibi tutmasın. Kaynamaya başlayınca 15 dakika kaynatıp sonra servis ediyoruz.