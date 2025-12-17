İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, aile boyu herkesin çok beğeneceği, hatta misafir bile ağırlayabilecek nefis bir menü ile karşınızdayım. Osmanlı mutfağında pirincin çok önemli olduğunu, önemli bir misafir saraya geldiği zaman zenginlik ifadesi olarak pilav pişirildiğini biliyoruz. 'Piliç Topkapı' da işte o özel davet yemeklerinden sadece bir tanesi. 'Piliç Topkapı'lı akşam yemeğini pancarlı kinoa salatası ve çikolatalı keşkül ile renklendirelim. Bugünlük benden bu kadar. Umarım bu lezzetleri deneyip seversiniz.



PİLİÇ TOPKAPI



MALZEMELER

6 adet derili kemiksiz tavuk budu

1 çorba kaşığı domates salçası

1 çay bardağı su

2 çorba kaşığı zeytinyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 çorba kaşığı karabiber

Yeteri kadar tuz

PİLAV İÇİN:

1 su bardağı pirinç

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

1 çorba kaşığı ince kıyılmış soğan

1 tatlı kaşığı kuş üzümü

1'er çay kaşığı yenibahar, nane ve karabiber

Yeteri kadar tuz

YAPILIŞI: Pirinci, ılık tuzlu suda 30 dakika bekletiyoruz. Zeytinyağında dolmalık fıstığı rengi dönene kadar kavuruyoruz. Soğan ekleyip, pembeleşene dek kavurmaya devam ediyoruz. Pirinci ekleyip, 10 dakika kavurduktan sonra kuş üzümü, yenibahar, nane, karabiber ve tuzu ilave ediyoruz. Suyu ekliyoruz ve suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Ayrı bir yerde 1 adet açılmış tavuk budunu derisi dışarıda kalacak şekilde bir kasenin içine yerleştiriyoruz. Ortasına pilav koyup, kenarda kalan tavuk parçalarını ortada birleştiriyoruz, ters çevirip fırın tepsisine alıyoruz. Domates salçasını suda açıp, üzerine zeytinyağı ile sıvı yağ ekleyip, karıştırıyoruz. Tuz ve karabiber ekleyip, sosu tavukların üzerine gezdiriyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana kadar pişiriyoruz.



PANCARLI KİNOA SALATASI



MALZEMELER

1 su bardağı kinoa

2 adet pancar

Zeytinyağı

1 adet limon

2 diş sarımsak

Tuz

Süslemek için haşlanmış mısır

Közlenmiş kırmızı biber

YAPILIŞI: Kinoaları 10 dakika haşlıyoruz. Çiğ pancarı rondoda çekiyoruz. İçine zeytinyağı, limon, sarımsak ve tuz ilave ediyoruz. Yeşil harcı kinoalar ile karıştırıyoruz. Üzerini mısır ve közlenmiş kırmızı biber ile süslüyoruz.



ÇİKOLATALI KEŞKÜL



MALZEMELER

4 su bardağı süt

1 su bardağı un

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı buğday nişastası

Vanilya

Hazır çikolata sosu

2 su bardağı süt

YAPILIŞI: Süt, un, nişasta, zeytinyağ ve vanilyayı karıştırarak, pişiriyoruz ve servis kaselerine döküyoruz. Çikolata sosunu 2 su bardağı süt ile pişiriyoruz ve soğuyan keşkülün üstüne döküyoruz.