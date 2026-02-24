İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün iftarda Tekirdağ sofrasına konuk oluyoruz. Tekirdağ denilince tabii hemen aklımıza Trakya kültürü ve yemekleri geliyor. Kendine has, birbirinden lezzetli yemeklerin ev sahipliğini yapan Tekirdağ mutfağından bakalım bugün sizlere hangi güzel yemekleri pişirdim. Umarım beğenirsiniz. Göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı illerimizden biri olan Tekirdağ'ın geleneksel mutfağının da kendisi gibi kozmopolit bir yapısı var. Geleneklerine bir hayli bağlı olan Trakya mutfağında lezzeti dillere destan Tekirdağ köftesi, damat paçası, cizleme, tavuklu tepsi mantısı, erik aşı, burma sucuk, ağızda dağılan peynir helvası, üzeri bol tahinli Hayrabolu tatlısı gibi keşfedilmeyi ve tadılmayı bekleyen pek çok lezzet var. Bugünlük benden bu kadar. Bana dileğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile. Hayırlı iftarlar.



ÇENE ÇARPAN ÇORBASI



MALZEMELER

TERBİYESI İÇİN:

4 su bardağı Tarım Kredi Süt 4 su bardağı su 4 yemek kaşığı limon suyu 1 adet Tarım Kredi Organik Yumurta

HAMUR İÇİN:

1.5 su bardağı Tarım Kredi Un 3/4 su bardağı su Tuz

ÜZERI İÇİN:

1 yemek kaşığı Tarım Kredi Tereyağı 1 tatlı kaşığı Tarım Kredi Kuru Nane

YAPILIŞI: Öncelikle hamur için verilen malzemeleri yoğuruyoruz. Hamuru açıp ince ince kesip erişteleri hazırlıyoruz. Erişteleri kaynamış suda haşlıyoruz. Süt, su ve limon suyunu karıştırıyoruz, yavaş yavaş eriştelerin üzerine karıştırarak döküyoruz. Çorba pişmeye yakın tereyağında nane yakıp üzerine sos olarak döküyoruz.



DAMAT PAÇASI



MALZEMELER

5 adet yufka 1 adet bütün tavuk (haşlanmış- didiklenmiş)

SOSU İÇİN:

3 su bardağı tavuk suyu 3 yemek kaşığı Tarım Kredi Un 3 yemek kaşığı Tarım Kredi Yoğurt 2 adet Tarım Kredi Organik Yumurta 2 diş sarımsak 1 kahve fincanı kadar sirke

ISLATMAK İÇİN:

3-4 su bardağı tavuk suyu

ÜZERİ İÇİN:

2 yemek kaşığı Tarım Kredi Tereyağı Tarım Kredi Toz kırmızı biber

YAPILIŞI: Yufkaları sıkıca rulo şeklinde sarıp 2 parmak genişliğinde kesip tepsiye diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızartıp soğumaya bırakıyoruz. Soğuyan yufkaların üzerine 3-4 su bardağı tavuk suyu ekleyip haşladıktan sonra sosu hazırlamak için tencereye malzemeleri koyup karıştırarak pişiriyoruz. Haşlanan yufkaların üzerine gezdirerek sosu döktükten sonra üzerine tavuk etini yayıyoruz. Tereyağlı toz biberli karışımı tavuk etinin üzerine gezdirip servis ediyoruz.



HAYRABOLU TATLISI



MALZEMELER

250 gr. tuzsuz peynir 1 adet Tarım Kredi Organik Yumurta 1 büyük çay bardağı Tarım Kredi İrmik 1 büyük çay bardağına yakın Tarım Kredi Un 1 paket kabartma tozu Bir çimdik tuz

ŞERBETI İÇİN:

1.5 su bardağı Tarım Kredi Şeker 2.5 su bardağı su

YAPILIŞI: Peyniri ufalıyoruz. Yumurta, irmik, tuz, kabartma tozu ve unu ekliyoruz. Yoğurup yumuşak ele yapışan kıvamda hamur elde ediyoruz. Ceviz büyüklüğünde koparıp fırın tepsisine diziyoruz. 190- 200 derecede 10-15 dakika tamamen kızarana kadar pişiriyoruz.



ZENNİK



MALZEMELER

500 gram pırasa Yarım demet nane Maydanoz Dereotu 1 su bardağı Tarım Kredi Süt 2 adet Tarım Kredi Organik Yumurta 2 çorba kaşığı Tarım Kredi Yoğurt 1 su bardağı Tarım Kredi Zeytinyağı 1 çorba kaşığı Tarım Kredi Toz şeker 2 su bardağı Tarım Kredi Mısır unu 1 su bardağı Tarım Kredi Un Yarım yemek kaşığı tuz 1 paket kabartma tozu Tarım Kredi Pul biber Kimyon Yenibahar Kekik

YAPILIŞI: Pırasaları ince ince doğrayın. Tavaya zeytinyağı döküp 4-5 dakika soteleyin ve bir kaba alın. İçine süt, yoğurt, zeytinyağı, yumurta, mısır unu, un, kabartma tozu, pul biber, kimyon, yenibahar, kekik koyun ve karıştırın. Yağlanmış tepsiye dökün. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin. Piştikten sonra fırından çıkarın, ılınmasını bekleyin ve eşit şekilde kesin.



MANCA



MALZEMELER

4-5 adet patlıcan 3-4 adet etli kırmızı biber 3 adet domates 4-5 adet sivri biber 5-6 diş sarımsak Yarım demet maydanoz Yarım demet dereotu 1 kahve fincanı Tarım Kredi Natürel Sızma Zeytinyağı 1 kahve fincanı elma veya üzüm sirkesi Tuz

YAPILIŞI: Patlıcanlar ve etli yağlık kırmızı biberler ateşte közlenir. Közlenen malzemelerin kabukları dikkatlice soyulup dişe gelecek parçalar halinde kıyılır. Kabukları soyulup küp doğranmış domatesler, tohum yatakları alınıp ince kıyılmış sivri biberler, maydonoz ve dereotu da ilave edilir. Dövülmüş sarımsak, zeytinyağı ve sirke ilave edilir. Tüm malzeme güzelce karıştırılıp tuzu ayarlanır. Bir süre dinlendirip servise alınır.

NOT: Sarımsağın bol kullanılması ve sirkeyle lezzetlendirilmesi mancanın en belirgin özelliğidir. Bu uygulama sırasında sosu için asla limon kullanılmaz.