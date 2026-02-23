İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün iftarda Gümüşhane sofrasındayız. Türkiye'nin hemen her şehrinde olduğu gibi Gümüşhane'nin de kendine has yöresel lezzetleri bulunmaktadır. Sebze yemeğinden et yemeğine, salata çeşitlerinden tatlılarına kadar Gümüşhane, kendini diğer şehirlerden ayırmaktadır. Karadeniz Bölgesi'nde bulunan Gümüşhane, bulunduğu coğrafi şartlar itibariyle zengin bir mutfak kültürüne sahiptir. Gümüşhane'de beslenme tarım ürünlerine, temel olarak da tahıla dayanmaktadır. Tarhana, bulgur, yarma, erişte, yazdan hazırlanan yiyeceklerdendir. Yörede yetişen elma, armut, erik ve dut kurutularak saklanır. Torul yöresinde "çil peyniri" diye bilinen küp peyniri yaygındır. Fındık ya da ceviz içinin şekere batırılmasıyla elde edilen "küme", süt kaymağına un katarak yapılan tuhala, yufkadan yapılan siran, dut şırasından yapılan pestil ve pekmez; ilin özgün yiyecekleri arasındadır. Bakalım sizin için seçtiğimiz Gümüşhane lezzetlerini beğenecek misiniz? Hayırlı iftarlar.

KATIKLI ÇORBA



MALZEMELER

■ 1 su bardağı Tarım Kredi Kuru fasulye

■ 1 su bardağı Tarım Kredi Aşurelik buğday

■ 1 su bardağı mısır

■ Bir büyük kase dolusu Tarım Kredi Süzme yoğurt

■ Tuz

■ Tarım Kredi Nane

YAPILIŞI: Geceden beklettiğiniz kuru fasulye, mısır yarması ve buğdayı düdüklü tencereye alın. Piştiğine emin olduğunuz zaman altını kapatıp bekletin. Başka bir tencerede bir dolu kase yoğurdu ayran yapıp tuzunu katın. Sonra pişirdiğiniz bakliyatları süzüp ayranın içine ilave edin. Naneyle süsleyip servis edebilirsiniz.



KARTOL YAHNİSİ

MALZEMELER

■ 10 -15 adet minik patates

■ 750 gr. dana kuşbaşı

■ 1 adet soğan

■ 2 adet domates

■ 5 adet sivri biber

■ 8-9 diş sarımsak

■ 1 yemek kaşığı Tarım Kredi domates salçası

■ Yarım çay bardağı Tarım Kredi Anadolu sıvı yağ

■ 1 yemek kaşığı Tarım Kredi tereyağı

■ Tarım Kredi Pul biber

■ Tarım Kredi Kırmızı toz biber

■ Tarım Kredi Karabiber

■ Tarım Kredi Tuz

YAPILIŞI: Düdüklü tencereye kuşbaşı eti koyun, üzerine iki su bardağı ılık su ekleyip 10 dakika pişirin. Etin suyunu bir kaba alın. Ete, yarım çay bardağı sıvı yağ ve tereyağı ekleyin. Üzerine bütün soğan ve sarımsakları, doğranmış biberleri ve baharatları ekleyip iki-üç dakika soteleyin. Üzerine domates salçasını, soyulmuş bütün patatesleri ve tuzu ekleyin. Patateslerin üzerini geçecek kadar kaynamış su ekleyip tencerenin kapağını kapatın, yaklaşık 10 dakika pişirin.



CEVİZLİ LOKMA TATLISI

MALZEMELER

■ 1 tatlı kaşığı kuru maya

■ 2 su bardağı su

■ 1 tatlı kaşığı Tarım Kredi toz şeker ■ 1 çay kaşığı tuz

■ 1 su bardağı dövülmüş Tarım Kredi ceviz

■ Yaklasık 3 su bardağı

Tarım Kredi un

ŞERBETİ İÇİN:

■ 2 su bardağı su

■ 2 su bardağı Tarım Kredi toz şeker

■ 5-6 damla limon suyu

YAPILIŞI: Su ve şekeri, biraz koyu kıvamlı bir şerbet olana kadar kaynatın. İndirmeye yakın limon suyunu ekleyip bir taşım daha kaynatın ve soğumaya bırakın. Bir yoğurma kabının içine su, maya, şeker ve tuzu koyun, azar azar un ilave ederek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru yarım saat mayalandırın. Daha sonra dövülmüş cevizi ekleyip yoğurun ve tekrar yarım saat daha mayalandırın. Bir tencereye iki-üç parmak kadar sıvı yağ koyun ve kızdırın. Hamuru elinize alın, yumruğunuzu sıkın ve çıkan hamuru tatlı kaşığı ilave alıp tavaya bırakın. Bir kevgirle devamlı karıştırarak lokmaları kızartın. Yağdan aldığınız lokma tatlılarını soğuk şerbete atın.



ETLİ GENDİME PİLAVI

MALZEMELER

■ 400 gr. Tarım Kredi kuşbaşı et

■ 2 adet soğan

■ 2 su bardağı Tarım Kredi aşurelik buğday

■ 1 su bardağı Tarım Kredi Koçbaşı nohut

■ 2 yemek kaşığı Tarım Kredi Domates salçası

■ 2 yemek kaşığı tereyağı Tarım Kredi Tereyağ

■ Biraz Tarım Kredi Anadolu sıvı yağ

■ İsteğe göre baharat

YAPILIŞI: İlk önce yağımızı tavada ısıtıp doğradığımız soğanları ekliyoruz. Pembeleştikten sonra salçasını koyup biraz daha kavuruyoruz. Sonra bir gün önceden ıslattığımız ve haşladığımız buğdayı ekliyoruz. Biraz da buğdayla kavrulan pilavımıza haşlanmış nohutlarımızı ekliyoruz. 1 dakika kadar kavurduktan sonra haşlanmış etlerimizi de ekledikten sonra haşladığımız etin suyundan ilave ediyoruz ve sıcak su ekliyoruz. 20 dakika orta ateşte pişiriyoruz.