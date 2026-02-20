İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bu iftarda Hakkari'ye konuk oluyoruz... Türkiye'nin 81 ilinden biri olan Hakkâri'nin kuzeyindeki Van'ın, batısındaki Şırnak'ın, doğusundaki Kuzey İran'ın ve güneyindeki Kuzey Irak'ın mutfak ve yemek kültürlerini belirgin çizgilerle birbirlerinden ve elbette Hakkâri mutfağından ayırmak oldukça zor, hatta imkansızdır. Benzer bir coğrafyayı ve sosyokültürel yapıyı paylaşan bu geniş coğrafi alanda yaşayanların yiyecek-içecek alışkanlıklarının ve mutfak kültürlerinin bu doğal benzerliğinden ötürü, yalnızca Hakkâri'ye özgü olanları ayıklamak hem zor, hem de gereksiz bir çabadır. Türkiye'nin en yüksek rakımlı ve en uç noktası olan Hakkari, sadece görkemli dağları ve buzullarıyla değil, aynı zamanda hayvancılığın ve yayla kültürünün şekillendirdiği eşsiz mutfak mirasıyla da bir lezzet rotasıdır. 'Hakkari'nin neyi meşhur?' sorusunun yanıtı, dağların sert ikliminde yetişen şifalı bitkilerle harmanlanmış, sabırla pişen et yemeklerinde ve binbir emekle hazırlanan yöresel tatlarında gizlidir. Hakkari yöresel yemekleri, Mezopotamya'nın kadim dokusu ile Doğu Anadolu'nun sert coğrafyasının sofradaki buluşmasıdır.

ÇORTİ AŞI



MALZEMELER

■ 1 su bardağı lahana turşusu

■ 300 gr. kemikli-yağlı et

■ 1 su bardağı döğme

YAPILIŞI: Çorti, salamura lahana turşusudur ancak sirkeyle yapılmaz. Çorti aşını yapmak için büyük bir tencerenin içine kemikli ve yağlı etler konur. Bunun üzerine bol miktarda çorti ile döğme ilave edilerek bir miktar su alınır ve pişirilmeye bırakılır.



GULUL



MALZEMELER

■ 10 su bardağı Tarım Kredi yoğurt

■ 1 adet Tarım Kredi Gezen Tavuk yumurta

■ 1 yemek kaşığı Tarım Kredi un

■ 2 küçük kase Tarım Kredi pirinç

■ Tarım Kredi Pekmez

■ Tarım Kredi tereyağı

■ 1 yemek kaşığı tuz

■ Öğütülmüş buğday

YAPILIŞI: Öncelikle yoğurdumuzu 1 yumurta, 1 yemek kaşığı un koyup ayran haline getiriyoruz. Ocağın üstüne koyup kaynatıyoruz ve üzerine sıcak su ilave edip karıştırıyoruz. Kaynadıktan sonra 1 yemek kaşığı tuz ekleyip ardından yıkanmış pirinç ve öğütülmüş buğday koyup kaynamaya bırakıyoruz. Servis ederken üzerine kızartılmış tereyağı döküp pekmez ekliyoruz.



CEMBELI TATLISI



MALZEMELER

■ Bayat ekmek

■ Tarım Kredi Tereyağı

■ Tarım Kredi Pekmez

YAPILIŞI: Bayat ekmekleri küçük parçalara ayırıyoruz. Tereyağını bir tavada eritiyoruz. Ekmekleri tereyağının içine alıp kızartıyoruz. Kızarınca üzerine pekmez ekleyip, 2 dakika sonra alıyoruz.





YÜKSEKOVA KEBABI



ALZEMELER

■ 500 gr. et

■ 100 gr. kuyruk yağı

■ Maydanoz

■ Tuz

■ Tarım Kredi Kırmızı biber

■ Tarım Kredi Karabiber

YAPILIŞI: Etimizi satırla doğrayıp kıyma haline getiriyoruz. İçine doğranmış kuyruk yağını ekleyip maydanozla zırh ile çekiyoruz. Baharatları ilave edip sişlere saplıyoruz.



CİMİLİG MALZEMELER

■ 1 su bardağı Tarım Kredi pekmez

■ 3 yemek kaşığı TARSÜT tereyağı

■ Tandır ekmeği

YAPILIŞI: Önce tandır ekmeğini parça parça doğruyoruz. Daha sonra pekmezle yağı kaynatıyoruz. Doğradığımız ekmek parçalarını içinde bir güzel karıştırıp sıcak servis ediyoruz.