İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün iftarda Denizli'ye konuk oluyoruz. Denizli'ye has yöresel lezzetler ve pişirme usulleri o kadar çeşitlilik gösteriyor ki adeta bu çeşitlilik içerisinde nefis kokular eşliğinde kayboluyorum.

YÖRESEL YEMEKLER

Tarhana çorbasından kedi börülcesi çorbasına, ovmaç çorbasından arabaşına ve kuru börülce çorbasına kadar çok enteresan çorbalara sahip Denizli mutfağı. Et yemeklerini incelediğimde görüyorum ki Balıkesir kıvırcık kuzusu ile tandırın en güzeli yapılıyor. 2012 senesinde benim de bir et restoranım vardı. O seneler etimizi Balıkesir kıvırcık kuzu olarak alırdık ve muazzam lezzetli olurdu. Tas kapaması, sirkeli et, ciğer sarma, saçta işkembe de yine Denizli'ye ait yöresel et yemekleri arasında yer alıyor. Denizli'nin yöresel lezzet zenginliğinde patlıcanlı yemekler de gözümden kaçmıyor. Bölge insanı patlıcandan yemek pişirmeye bayılıyor. Patlıcanlı güveçler, kuru patlıcan dolmaları, patlıcanlı gözlemeler; Denizli mutfağının lezzet çeşitliliğinin artmasına sebep olmuş.

EGE LEZZETLERİ

Ege bölgesine has en önemli lezzetlerden biri olan ot yemekleri, tabii ki Denizli mutfağının da vazgeçilmezleri arasında. Taratorlu börülce salatası, ebegümeci salatası, filiz salatası ve benzeri otlardan yapılan börekler sıkça tercih edilen yemekler arasında yer alıyor.

FIRINDA PİŞEN PİLAV

Buldan kebabı ilk tanıştığımızdan bu yana hem sunum, hem de pişirme tekniği bakımından benim çok ilgimi çeken bir yemek oldu. Esasen yapımı, ön hazırlığı son derece basit. Ancak piştikten sonra sofradaki duruşu ve lezzeti oldukça ihtişamlı. Denizli'nin Buldan ilçesinden ismini alan bu kebabı, kalabalık aile yemekleri için şiddetle öneriyorum. Bugünlük benden bu kadar. Denizli mutfağı Anadolu'daki birçok mutfak gibi anlatarak ya da yazılarak bitirilebilecek türden değil. Denizlilere buradan selam gönderiyorum. Başka yemek tariflerinizi de bana gönderirseniz, denemekten keyif alırım. Bana, idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmemiz dileğiyle, sevgiyle kalın...





BULDAN KEBABI



MALZEMELER

500 gr. Tarım Kredi dana kuşbaşı

■ 2 adet patates

■ 250 gr. arpacık soğan

■ 2 su bardağı Tarım Kredi baldo pirinç

■ 3 su bardağı su

■ 1 yemek kaşığı Tarım Kredi domates salçası

■ Birer tatlı kaşığı Tarım Kredi tuz, karabiber ve kekik

■ 3 yemek kaşığı Tarsüt tereyağı

YAPILIŞI: Etlerimizi tencerede suyunu salıp çekene kadar kavuruyoruz. Bu arada patatesleri kuşbaşı et büyüklüğünde doğruyoruz. Arpacık soğanları, patatesleri bir yemek kaşığı salça ve baharatlarla birlikte bir kapta harmanlıyoruz. Etleri ekleyip fırına dayanıklı bir kaseye koyuyoruz. Fırına dayanıklı bir kabın ortasına ters çevirerek oturtuyoruz. Etrafına üç su bardağı suyu ekliyoruz. 180 derecede 40 dakika kadar pişiriyoruz. 40 dakika sonunda iki su bardağı yıkanmış pirinci eşit bir şekilde yayıyoruz ve üç kaşık tereyağını ekliyoruz. Üzerini folyo ile kaplayıp 12-15 dakika kadar daha fırında pişiriyoruz.





TAVAS BAKLAVASI



MALZEMELER

■ 500 gr. Tarım Kredi buğday unu

■ 2 adet Gezen Tavut Yumurtası

■ 5 gr. tuz

İÇ MALZEMESİ:

■ 700 gr. Tarım Kredi ceviz içi

■ 250 gr. Anadolu ayçiçek yağı

■ 1 su bardağı su

ŞERBET MALZEMESİ:

■ 1 lt. su

■ 1200 gr. Tarım Kredi Şeker

■ Yarım limon suyu

YAPILIŞI: Una yumurta ve tuz eklenir, kulak memesi yumuşaklığında yoğrulur. Hamur 40 parçaya ayrılarak yufkalar açılır. Bir tepsiye aralarına yağ sürülüp ceviz serpilerek üst üste konur. Taş fırında 45 dakika pişirilir. Çıktıktan sonra üzerine şerbet dökülür ve dinlendirilir.



ETLİ KURU DOLMA



MALZEMELER

■ 300 gr. kuşbaşı kuzu eti

■ 1 dizi kuru patlıcan

■ 1.5 su bardağı Tarım Kredi Osmancık pirinç

■ 1 adet iri boy kuru soğan

■ Yarım bağ maydanoz

■ 1 yemek kaşığı Tarım Kredi domates salçası

■ 1 tatlı kaşığı acı biber salçası

■ 1 tatlı kaşığı Tarım Kredi karabiber

■ 1 tatlı kaşığı Tarım Kredi kırmızı toz biber

■ 1 tatlı kaşığı Tarım Kredi kuru nane

■ Tuz (yeteri kadar)

YAPILIŞI: Bir tencerede yeteri kadar su kaynatılır. İçine kuru patlıcanlar konur. Patlıcanlar yumuşadıktan sonra ocaktan alınarak soğuk sudan geçirilip süzülmeye bırakılır. Bir tencereye 300 gram küçük küçük doğranmış kuzu eti alınır ve kendi yağında kavrulur. Üzerine ince ince yemeklik doğranmış soğan ilave edilir. Soğanlar pembeleşince salça, karabiber, kırmızı toz biber, kuru nane ve tuz eklenerek karıştırılır. Harcın üzerine pirinçler ve ince kıyılmış yarım demet maydanoz eklenerek karıştırılır ve ocaktan alınır. İç harç hafif ılıdıktan sonra haşlanarak süzülmüş kuru patlıcanların içine fazla sıkıştırmadan doldurulur. Hazırlanan dolmalar tencereye dizilir. Ardından tencere ocağa alınarak üzerine patlıcanların yarısına kadar sıcak su eklenir. Önce orta ateşte kaynatılır, daha sonra kısık ateşte, pirinçler yumuşayıncaya kadar pişirilerek ocaktan alınır. Pişen patlıcan dolmaları yufka ekmeklere sarılır. Üzerine limon sıkılarak servise sunulur.



ETLİ TOP TARHANA ÇORBASI



MALZEMELER

■ 3 adet top Tarım Kredi tarhana

■ 1 su bardağı Tarım Kredi Koçbaşı nohut

■ 400 gr. yağlı et

■ 4 diş sarımsak

■ 1 yemek kaşığı Tarım Kredi Domates salçası

■ 1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI: Tarhana ve nohut ıslatılır. Bir tencereye ıslatılmış tarhana, nohut ve et konup üç saat kadar kaynatılır. Salça, sarımsak ve tuz ilave edilerek bir taşım daha kaynatıldıktan sonra ocağın altı kapatılıp sıcak olarak servis edilir.



BİBER TATARI



MALZEMELER

■ 10 adet kurutulmuş Kale biberi (ya da kuru biber)

■ 6 yemek kaşığı Tarım Kredi süzme yoğurt

■ 1 adet sarımsak

■ 3-4 yemek kaşığı Tarım Kredi natürel sızma zeytinyağı

■ 2 çay kaşığı Tarım Kredi kırmızı toz biber

YAPILIŞI: Biberleri yıkayıp kurulayıp bıçakla ortasından kesik atıyoruz. Kaynar suda yumuşayana 25 dakika kadar haşlıyoruz. Haşlanan biberleri istediğiniz boyutlara kesiyoruz. İsterseniz kesmeden de yiyebilirsiniz tabii. Tavaya 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyip biberleri ekleyip kırmızı toz biberi ekleyip yağ kızana kadar kavuruyoruz. Sarımsaklı yoğurdun üzerine biberleri ile koyuyoruz. Üzerine kalan yağını gezdirerek döküyoruz.



LEĞEN BÖREĞİ



MALZEMELER

■ 500 gr. kırmızı et ■ 4 adet orta boy soğan ■ 1 çay bardağı Tarım Kredi pilavlık bulgur ■ Sızdırılmış kuyruk yağı ■ 1.5-2 kg. Tarım Kredi mısır unu ■ Tarım Kredi Karabiber ■ Tarım Kredi Kimyon ■ Tuz ■ Tarım Kredi Pul biber

YAPILIŞI:Soğanlar ince ince doğranır ve kavrulur. Küçük kuşbaşı doğranmış etler soğanlara eklenir. Etler suyunu saldığında bulgur ilave edilir. Hep birlikte kısık ateşte pişirilir. Suyunu çektikten sonra da içine baharatlar katılır. Diğer taraftan mısır unu, az az soğuk su ilave edilerek yoğrulur. İçine bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave edilir. Hamur ikiye bölünür. Orta boy yuvarlak fırın tepsisine sıvı yağ sürülür, bir adet hamur elle tepsiye yayılır. Üzerine etli harç konur, etli harcın üzerine kapatılır. Oklavanın ucu ıslatılıp hamurda delikler açılır. Deliklerin içine kuyruk yağı konur. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirilir.