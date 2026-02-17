İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Hint rüzgarları esiyor. Hint mutfağı, tıpkı Türk mutfağı gibi bölgeden bölgeye değişiklik gösterir. Genel olarak baharatlar ve köri, Hint mutfağının başrol oyuncularıdır ve bu mutfakta Türk damak zevkine hitap edecek türden yemekleri bulmak mümkündür. Bugünlük benden bu kadar. Bana idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.





BEZELYELİ BÖREK



MALZEMELER

90 gr. bezelye

Çeyrek karnabahar

16 gr. kişniş tohumu

4 adet yufka

3 diş sarımsak

2.5 çay kaşığı kimyon

2 çay kaşığı zencefil

2 çay kaşığı limon

2 adet patates

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 adet soğan

Yarım çay kaşığı zerdeçal tozu

Tuz

YAPILIŞI: Karnabaharı ve bezelyeyi kaynar suda beş dakika bekletiyoruz. Diğer bütün malzemeyi minik minik doğruyoruz, hepsini bir kasede karıştırıyoruz. Karnabahar ve bezelyeleri de ekliyoruz. Yufkaları şeritler halinde keserek muska şeklinde sarıp kızartıyoruz.





LOKMA



MALZEMELER

2 su bardağı un

1 su bardağı süt tozu

1 adet yumurta

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı su

1 paket kabartma tozu

Yarım çay bardağı toz şeker

ŞERBET İÇİN:

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

Yarım limon

KIZARTMAK İÇİN:

Bol sıvı yağ

YAPILIŞI: Şeker ve suyu 10 dakika kadar kaynatıyoruz, içine yarım limon sıkıp ocaktan alıyoruz. Hamuru için; unu, süt tozunu ve kabartma tozunu eleyerek bir kaba koyuyoruz. Başka bir kabın içerisinde ise yumurta, sıvı yağ, toz şeker ve suyu karıştırıyoruz. Daha sonra unlu karışıma ekleyerek birbirine yediriyoruz. Yumuşak, ele yapışan bir kıvamda hamur hazırlayacağız. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp 30 dakika kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Daha sonra hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak küçük yuvarlaklar yapıyoruz. Derince bir tencereye sıvı yağ koyuyoruz ve iyice ısınınca ocağı kısıyoruz. Yuvarlak hamurlarımızı yağın içine atıp çevirerek kızartıyoruz, ardından direkt soğuk şerbetin içine atarak şerbetini çekmesini bekliyoruz.



BAHARATLI PİLAV



MALZEMELER

500 gr. Basmati pirinç

30 gr. tereyeğı

15 gr. zeytin yağı

1 adet çubuk tarçın

3 diş sarımsak

650 gr. su

5-10 gr. karanfil

15 gr. zerdeçal

15 gr. köri

15 gr. kuş üzümü

15 gr. fıstık

10 gr. tuz

YAPILIŞI: Tavaya sıvı yağ ve tereyağını koyuyoruz. Sarımsakları kavuruyoruz. Tane karabiber, tarçın ve pirinçleri ilave ediyoruz. Pirinçler biraz kavrulunca zerdeçal ve köriyi ekliyoruz. Üzerine ılık suyu koyup kısık ateşte pirinçleri suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Demlenen pilavın içinden kabuk tarçını alıyoruz. Kuş üzümü ve fıstık ilave edip karıştırıyoruz.