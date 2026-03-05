İDİL AÇIKALIN

Bugün İdilika'nın Mutfağı'nda iftarda Ege ve Orta Anadolu etkisinde kalmış, ne tam Ege kadar sebzeli yemekleri olan ne de bir Orta Anadolu kadar et ağırlıklı Uşak mutfağına konuk oluyoruz. Türk mutfağının tüm zenginliğini ve harmonisini bir arada sunan Uşak Mutfağı, gerçekten tanımaya ve anlatılmaya değer.



KEŞKEK

MALZEMELER

■ 500 gr. Tarım Kredi Aşurelik buğday ■ 2 adet kuru soğan ■ Tarım Kredi Zeytinyağı ■ Tarım Kredi Tereyağı ■ 4 su bardağı et suyu SOS İÇIN:

■ 250 gr. kuşbaşı kuzu eti ■ 1 kaşık Tarım Kredi biber salçası ■ 2 adet domates ■ 2 adet kuru soğan ■ 2 adet biber ■ 1 tutam Tarım Kredi kekik

YAPILIŞI: Keşkeklerimizi akşamdan ıslatıyoruz. Çömleğimizi soğan, zeytinyağı ile birlikte ocağa koyup kavuruyoruz. Soğanlar pembeleşince bir kaba alıp çırpıyoruz. Ardından tekrar boşaltıp et suyu ve tereyağı ilave ediyoruz. Suyunu çekinceye kadar ocakta kaynatıyoruz. Suyunu çekince kapatıp demlenmeye bırakıyoruz. Sos için: Küçük bir çömleğe; soğan, biber, kuşbaşı et, domates ve biber salçasını koyup pişirmeye başlıyoruz. Etin suyunu bırakması ile altını kısıp pişirmeye devam ediyoruz. Etler yumuşayınca altını kapatıp keşkekle ediyoruz.



DÖNDÜRME BÖREĞİ

MALZEMELER

■ 3 su bardağı su ■ 1 tatlı kaşığı tuz ■ 2 yemek kaşığı Tarım Kredi yoğurt ■ Aldığı kadar Tarım Kredi un ■ 100 gr. kase margarin

İÇİ İÇİN:

■ 1 kg. bal kabağı ■ 1 orta boy soğan ■ Tuz ■ Tarım Kredi kırmızı pul biber ■ Tarım Kredi Nane ■ Tarım Kredi Sıvı yağ

YAPILIŞI: Bal kabaklarını soyup rendeleyelim. Bir tavaya soğanları küçük küçük doğrayıp sıvı yağla pembeleşene kadar kavuralım. Üzerine rendelediğimiz bal kabaklarımızı suyu var ise sıkarak ekleyip kavurmaya devam edelim. Kapatmaya yakın tuz ve baharatları ilave edip altını kapatarak soğumaya bırakalım. Daha sonra margarini eritelim. Hamuru için un, su, yoğurt ve tuzu karıştıralım. Yumuşak bir hamur elde edelim. Aynı baklava yapar gibi çay fincanı tabağı büyüklüğünde açılacak şekilde 16 beze elde edelim. 8 altına 8 üstüne olacak şekilde. Açtığımız her katın arasına erittiğimiz margarini sürelim. 8 beze bittiğinde 8'ini birden açalım ve yağlamış olduğumuz tepsimize bırakalım. İçine soğumuş harcımızı yayalım ve üzerini örtmek için 8 bezemizi de aynı işlemi yaparak kapatalım. Böreğimizin üzerine artan erimiş margarini döküp önceden ısıtılmış 200 derece fırında altı üstü kızarana kadar pişirelim.



ÇÖMLEK KEBABI

MALZEMELER

■ 1 Kilo Kuzu Budu ■ 1 adet orta boy soğan ■ 3 adet kuru biber ■ 50 gr. Tarım Kredi tereyağı ■ 2 diş sarımsak ■ 1 çay kaşığı tuz ■ 1 yemek kaşığı Tarım Kredi domates salçası ■ 1 tutam Tarım Kredi karabiber

YAPILIŞI: Etleri ceviz büyüklüğünde doğrayalım. Sonra yıkayıp süzgeçten geçirelim. Çömleği hafif ateşe koyalım ve tereyağını ısınan çömleğin içine atalım. Yağımız eridikten sonra etleri ilave edip tahta kaşıkla karıştırarak kavuralım. Etimiz suyunu çekince salçasını ilave edelim. Salça ve eti kavurduktan sonra 2 su bardağı sıcak su ilave edelim. Soğanı dörde bölüp içine atalım. Sarımsağı ekleyelim. Daha sonra biberleri ve toz karabiberi içine atalım. Kaynadıktan sonra kısık ateşe alalım. Biraz tuz ilave edelim. Un ve sudan yapılmış hamurla çömleğin kapağı kapatılır. Kor ateşte 3 saat pişirdikten sonra servis edelim.



CENDERE TATLISI

MALZEMELER

■ 1 adet margarin ■ 1 kahve fincanı Tarım Kredi sıvı yağ ■ 1 kg. Tarım Kredi toz şeker ■ Aldığı kadar Tarım Kredi un ■ 1 kg. Tarım Kredi Kabuklu Ceviz ■ 1 paket Tarım Kredi mısır nişastası ■ 2 adet Tarım Kredi Organik yumurta

ÜZERİ İÇİN:

■ Yarım paket margarin ■ 1 kahve fincanı Tarım Kredi sıvı yağ

ŞERBET İÇİN:

■ 1 kg. Tarım Kredi toz şeker ■ Yarım limonun suyu ■ 3 su bardağı su

YAPILIŞI: Margarin, toz şeker, sıvı yağ, yumurta ve aldığı kadar unu karıştırıp iyice yoğuruyoruz. Hamurdan iri bezeler koparıp incecik açıyoruz. Çekilmiş ceviz içini nişasta ile karıştırıyoruz. Yufkaların üzerine serpiyoruz. Her bir yufkayı iki tarafından oklava ile sarıyoruz. Dilim dilim kesip yağlanmış tepsiye diziyoruz. Üzeri için; yarım paket margarini eritip sıvı yağ ile kızdırıyoruz ve tatlıların üzerine gezdiriyoruz. Önceden ısıtılmış 175 derelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Şeker ve suyu kaynatıp şerbeti hazırlıyoruz ve limon suyunu ekleyip ılıtıyoruz. Sıcak tatlının üzerine ılık şerbeti gezdirip servis yapıyoruz.



ET BASMASI

MALZEMELER

■ 3-4 adet patates ■ 800g orta yağlı Tarım Kredi Dondurulmuş kıyma (2 Paket) ■ 2 adet soğan ■ 2 adet yeşil biber ■ 4 diş sarımsak ■ 2 çay kaşığı Tarım Kredi karabiber ■ 2 çay kaşığı Tarım Kredi kırmızı toz biber ■ 1 tatlı kaşığı Tarım Kredi biber salçası ■ 1 yemek kaşığı Tarım Kredi domates salçası ■ 1.5 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI: Öncelikle soğan, sarımsak ve biberleri rondoda çekiyoruz. Diğer bütün malzemeyi bir araya getirerek köfte harcını oluşturuyoruz. Patatesleri halka halka kesip yuvarlak bir tepsiye dikkatli şekilde sıkı sıkı diziyoruz. Üzerine köfte harcını yerleştiriyoruz ve elimizle iyice bastırıyoruz. Son olarak dilimlediğimiz domates ve biberleri en üste diziyoruz. Önceden ısıttığımız 175 derecelik fırında 30-40 dakika pişiriyoruz.