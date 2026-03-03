İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Sinop'a konuk oluyoruz. Kuzeyin incisi Sinop, deniz manzarasının yanı sıra kendine has yöresel lezzetleriyle de gönülleri fethediyor. Bakalım ramazan ayında Sinop'ta iftar sofralarını süsleyen lezzetler nelerden oluşuyor?

MISIR ÇORBASI

MALZEMELER

■ 2 su bardağı mısır yarması ■ 1 su bardağı Tarım Kredi barbunya ■ 1 adet orta boy soğan ■ 2 yemek kaşığı Tarım Kredi Tereyağı ■ Tarım Kredi biber salçası

YAPILIŞI: 2 litre suda mısır yarmasını, barbunyayı ve soğanı bütün olarak atıp yaklaşık 2 saat boyunca düdüklü tencerede kısık ateşte kaynatıyoruz. Piştikten sonra tereyağını eritip salça ile kavurup çorbaya ilave ediyoruz.

KATLAMA

MALZEMELER

■ 5 su bardağı Tarım Kredi Un ■ 1 yemek kaşığı tuz ■ Su ■ 1.5 çay bardağı Tarım Kredi Anadolu sıvı yağ ■ 2 yemek kaşığı Tarım Kredi Tereyağı

YAPILIŞI: Unu derin bir kaba alın, ortasını açıp tuzu ekleyin, ardından yavaş yavaş su koyun. Kulak memesinden biraz sert bir hamur elde edin. 15 dakika kadar hamuru dinlenmeye alın. Bu arada sıvı yağ ve tereyağını ısıtın ama yağı yakmayın. Hamurdan irice bezeler koparıp kenara alın ve açmaya başlayın. Biraz kalın açın, inceltmeyin. Açtığınız hamura yağı bol miktarda sürün, sonra iki yandan eşit şekilde ikiye katlayın, yine yağ sürün. Hamuru katlayın, tekrar yine yağ sürün. İç tarafının her yeri yağlanmış olsun. Kenara koyun. Bütün bezelerinizde aynı işlemi uygulayın. 30 dakika beklesinler ki yağla hamur özdeşleşsin. Daha sonra yuvarlak yuvarlak açın, ister yağsız tavada isterseniz sacta pişirin.

SİRKELİ PIRASA

MALZEMELER

■ 3 sap pırasa ■ 1 adet orta boy soğan ■ 1 adet Tarım Kredi organik yumurta ■ Yarım limon suyu ■ 1 yemek kaşığı Tarım Kredi Sirke ■ Tuz ■ Tarım Kredi Toz Şeker

YAPILIŞI: Pırasaları yıkayıp temizledikten sonra küçük küçük doğrayın. Tencerenize bir çay bardağı kadar zeytinyağı koyup doğradığınız pırasaları ekleyin. Üzerine küp küp doğradığınız soğanları ekleyip yaklaşık 10-15 dakika kadar kavurun. Kavurulan pırasanın üzerine iki su bardağı sıcak su ilave edin. Tuzunu ve şekerini de ilave ettikten sonra kapağını kapatıp 30 dakika iyice pişirin. Yemek pişerken bir adet yumurtanın üzerine sirke ve limon suyu ekleyip çırpın. Pişen pırasaların suyundan biraz alıp yumurtanın kesilmemesi için yumurtanın üzerine dökün. Yumurta ılındıktan sonra yavaşça yemeğin içine akıtın. Beş dakika da bu şekilde pişirip yemeğinizi ocaktan alın. Soğuduktan sonra yemek servise hazırdır.

ISLAMA

MALZEMELER

■ 1 kilo hazır ıslamalık yufka ■ 1 bütün tavuk ■ Tarım Kredi kabuklu ceviz ■ Tarım Kredi tereyağı ■ Tuz

YAPILIŞI: Hazır ıslamalık yufkayı kare kare olacak şekilde kesiyoruz. Kestiğimiz yufkayı borcama dik dik diziyoruz. Hiç boş yer kalmayacak. Diğer yanda bütün tavuk haşlanır. Dizdiğimiz ıslamanın üstüne bol miktarda ceviz koyuyoruz. Tereyağını eritip üstüne döküyoruz. Haşlanan tavuğu da parçalayarak üstüne koyuyoruz. Suyunu bol miktarda koyuyoruz suyunu çekerse sürekli ilave ediyoruz.

SİNOP MANTISI

MALZEMELER

■ 1 adet Tarım Kredi Organik yumurta ■ Yeteri kadar Tarım Kredi un ■ Tuz

İÇİ İÇİN:

■ Tarım Kredi donuk kıyma ■ Maydanoz ■ Kuru soğan ■ Tarım Kredi karabiber ■ Tuz

ÜZERİ İÇİN:

■ Tarım Kredi tereyağı ■ Tarım Kredi pul biber ■ Tarım Kredi Biber salçası ■ Tarım Kredi Kırık Ceviz içi

YAPILIŞI: Unu bir kaba alın ve içine bir yumurta kırın. Tuz ilave edip su ile yoğurun. Hamur kulak memesinden sert olduğunda yoğurmayı bırakın ve bezelere ayırın. Diğer taraftan kıymaya kuru soğan rendeleyin ve maydanoz doğrayın. Tuzu, karabiberi ve pul biberi ekleyerek karıştırın. Ayırdığınız bezeleri oklava yardımı ile 1 cm. inceliğinde açın. Hamurları kare şeklinde kesip kıymalı karışımı içlerine doldurun ve üçgen şeklinde katlayarak uçlarını iyice kapatın. Tencerede suyu kaynatın. Kaynayan suyun içerisine bir miktar tuz ilave edin ve mantıları bu suda haşlayın. Haşlayıp süzdüğünüz mantıları tepsiye alın. Bir tavada tereyağını eritin. İçine biber salçası ve pul biberi yakın ve mantının üzerinde gezdirin. Bol ceviz eşliğinde servis edin.