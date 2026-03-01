İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda iftarda Trabzon'a konuk oluyoruz. Bir Karadeniz Bölgesi ili olan Trabzon sofralarında; et yemeklerinin tam tersi olarak otlarla bezeli sofralar hâkimdir. Coğrafi konumundan dolayı fazla yağış almaktadır. Yağışın fazla olmasından dolayı mutfak kültürü de bu şekilde ilerlemiş ve otlarla bezeli bir kültür ortaya çıkmıştır. Her ot ve yapraktan yemek hazırlanabilmektedir. Trabzon, binlerce yıldır farklı kültürlerin getirdiği çeşitli lezzetlerden oluşan zengin bir mutfağa sahiptir. Hamsi ise bu mutfağın alamet-i farikasıdır. Türkiye'nin dört bir yanında mısır, lahana, taze fasulye ve fındıkla yapılan yüzlerce yemeğin yanı sıra Trabzon'da hamsiden yapılan 40 farklı yemek vardır. Trabzon mutfağı kenti ziyaret eden turistlerin de ilgisini çekmektedir. Trabzon'un en bilinen yöresel yemekleri arasında Sürmene pidesi, Akçaabat köftesi ve Hamsiköy sütlacı gibi coğrafi işaretli ürünleri, hamsi kızartması ve hamsili pilav, ısırgan çorbası, kaygana, kuymak, lahana çorbası ve lahana dolmasını sayabiliriz. Yine coğrafi işaretli ürünler olan Vakfıkebir ekmeği ve Tonya tereyağı turistlerin en çok tercih ettiği ürünler arasında yer almaktadır.

GÜVEÇTE KURU FASULYE

MALZEMELER

■ 500 gr. Tarım Kredi kuru fasulye ■ 200 gr. Tarım Kredi kuşbaşı dana eti ■ 250 gr. dana kaburga ■ 150 gr. Tarsüt tereyağı ■ 100 gr. süt kaymağı ■ 2 adet soğan ■ 3 yemek kaşığı Tarım Kredi biber salçası ■ 1 su bardağı Tarım Kredi tam yağlı süt ■ 2 su bardağı su ■ 1 tatlı kaşığı Tarım Kredi toz şeker ■ 1/4 limon suyu ■ Tuz ■ Tarım Kredi Karabiber ■ Tarım Kredi Pul biber

YAPILIŞI: Akşamdan ıslattığımız İspir fasulyelerinin suyunu süzüyoruz. Bir tencereye süt ve su döküp fasulyeleri haşlıyoruz. İçine bir miktar toz şeker ve tuz ekleyebilirsiniz. Kuru fasulyeleri kısık ateşte haşlamaya dikkat ediyoruz ve ara ara üzerindeki köpüğü alıyoruz. Kuşbaşı etleri güveç tenceresinde, orta ateşte suyunu bırakıp çekene kadar pişiriyoruz. Kaburgaların iki tarafını, yüksek ateşte bir yemek kaşığı tereyağı ile mühürleyip diğer etlerin içine alıyoruz. Tereyağı ve süt kaymağını eritiyoruz. Etleri iki dakika tereyağında çeviriyoruz. Soğanı doğrayıp etlere ekliyoruz ve hepsini kavurmaya devam ediyoruz. Salçayı da ekliyoruz. Sütlü suda kaynayan fasulyeleri, suyuyla etlerin üzerine boca ediyoruz. Baharatları ve çeyrek limon suyunu ilave edip 2 saat kısık ateşte pişiriyoruz. Üzerini folyo ile kaplayıp 240 derecelik fırında pişirmeye devam ediyoruz. Koyu bir kıvamda olmasını sağlıyoruz.



HAMSİKÖY SÜTLACI

MALZEMELER

■ 1 kg Tarım Kredi tam yağlı süt ■ 1 kahve fincanı Tarım Kredi kırık pirinç ■ 1.5 bardak Tarım Kredi toz şeker ■ Tarım Kredi organik yumurta sarısı ■ 1 yemek kaşığı tarsüt tereyağı ■ 1 yemek kaşığı mısır nişastası ■ 1 tutam tuz ■ 2 bardak su

YAPILIŞI: Pirinci, bir su bardağı suda haşlayın, sütü kaynatın. Süt kaynadıktan sonra şekeri ilave edin. İçine tereyağını da ekleyin. Tekrar kaynadıktan sonra pirinci suyuyla beraber ilave edin, 15 dakika kaynamaya bırakın. Yumurtanın sarısını nişasta ve bir bardak su ile iyice çırpın, sütün içine azar azar dökerek karıştırın. Beş dakika daha kaynatın ve altını kapatın. Daha sonra fırın kaplarına dökün. 250 derecede üstleri kızaracak kadar pişirin, fındık ile servis edin.



MISIR EKMEĞİ

MALZEMELER

■ 1 kg. Tarım Kredi mısır unu ■ 1 paket kabartma tozu ■ 3 yemek kaşığı Tarım Kredi doğal yoğurt ■ Yarım su bardağı Tarım Kredi sıvı yağ ■ Tuz ■ 1 tatlı kaşığı Tarım Kredi toz şeker ■ Yarım su bardağı Tarım Kredi un ■ Su

YAPILIŞI: Tüm malzemeleri yoğurma kabına alıp üzerine bir su bardağı kaynar su döküp karıştırıyoruz. Yavaş yavaş az miktarda kaynar su ilave edip yoğuruyoruz. Suyu az az ekleyerek kıvam alana kadar yoğuruyoruz. Fırın tepsisini ya da kek kalıbını yağlıyoruz. Üzerine un serpiyoruz ve ekmeği yayıyoruz. Üzerine hafif un serpilerek 190 derecede kızarıncaya kadar pişiriyoruz.



TURŞU KAVURMA

MALZEMELER

■ 1 kg. taze fasulye turşusu veya Tarım Kredi lahana turşusu ■ 1 adet soğan ■ 200 gram Tarım Kredi tereyağı ■ 1 adet domates ■ 2 çay kaşığı Tarım Kredi kırmızı toz biber ■ 1 çay kaşığı Tarım Kredi pul biber

YAPILIŞI: Turşunun suyunu süzüp iri şekilde doğrayın. Kıyılmış soğanı tereyağında kavurun ve turşuyu ekleyin. Küp doğranmış domates, kırmızı toz biber ve pul biber katın. Tüm malzemeyi 4-5 dakika kavurun ve ocaktan alın.