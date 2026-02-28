İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Çankırı'ya konuk oluyoruz. Her yörenin olduğu gibi Çankırı'nın da kendine özgü birçok yemeği bulunuyor. Ağırlıklı olarak buğday ve buğday ürünlerinin yer aldığı Çankırı yöresel lezzetleri, Orta Anadolu yemeklerinin özelliklerini taşıyor. Çankırı'da birçok kişi; tarhana, keşkek, bulgur ve yarma gibi yiyecekleri kendisi üretiyor. Bunların yanı sıra sucuk, kıyma, kavurma, fasulye, biber, patlıcan, konserve ve reçel gibi ürünler de halkın emek vererek ürettiği diğer lezzetler. Çankırı halkı daha çok; hamurdan bükme, cızlama, gözleme, mantı, tatar böreği, çullama ve pıhtı yapıyor. Bunları sac, tava, fırın, tencere gibi farklı ortamlarda pişiriyorlar. Bakalım Çankırı iftar sofrası ile bize ne lezzetler vadediyor...



YAREN GÜVECİ



MALZEMELER

■ 400 gr. Tarım Kredi Kuşbaşı ■ 3 adet domates ■ 3 adet patlıcan ■ 12-15 adet arpacık soğanı ■ 7 adet sivri biber ■ 7-8 diş sarımsak ■ 2 yemek kaşığı Tarım Kredi Domates Salçası ■ 3 yemek kaşığı Tarsüt tereyağı ■ Yarım çay bardağı Tarım Kredi Sıvı yağ ■ Tuz, Tarım Kredi karabiber, pul biber ■ 3 su bardağı sıcak su

YAPILIŞI: Etlerimizi ısınan güvecimize ekliyoruz ve etlerimiz suyunu sarıp çekene kadar kavuruyoruz. Suyunu çektikten sonra tuz, sıvı yağımızı, arpacık soğanlarımızı ve sarımsağı ekleyip biraz daha kavuruyoruz ve salçamızı ve biraz sıcak su ekliyoruz. Bu sırada patatesimizi patlıcanımızı domatesimizi soyup iri şekilde doğruyoruz. Etlerin üstüne önce patates sonra patlıcan biber ve domates ekliyoruz. Üstüne tereyağımızı baharatlarımızı ve sıcak suyumuzu ilave ediyoruz.





CİMCİK HAMURU ÇORBASI



MALZEMELER

■ 2 su bardağı Tarım Kredi Yeşil mercimek ■ 1 su bardağı kesme hamur ■ Büyük kase Tarım Kredi Süzme Yoğurt ■ Su ■ Tuz

ÜZERİ İÇİN:

■ Tarsüt Tereyağı ■ Nane

YAPILIŞI:

Öncelikle mercimeği sıcak suda bekletip suyunu süzelim ve sudan geçirelim. Tencereye suyu alıp içine mercimeği ve hamuru dökelim, içindekiler yumuşayıncaya kadar arada karıştırarak orta ateşte pişirelim ve çorbanın içinden üç dört yemek kaşığı suyundan alıp yoğurdun içine döküp karıştıralım ve yavaş yavaş çorbanın içine dökelim. Tavada tereyağı ve naneyi kızdırıp çorbanın üzerine gezdirelim, tuzunu da döküp servis edelim.



İNCE EKMEK MUSKASI



MALZEMELER

■ Yufka ekmek ■ Küpecik peyniri veya kavrulmuş kıyma (her ikisi karışık olarak da kullanılabilir)

YAPILIŞI: Yufka ekmek ortadan ikiye katlanır. Yarım daire seklindeki yarım yufka yuvarlak kısmından katlama çizgisine doğru boydan boya ikiye katlanır, istenirse üstü tereyağı ile yağlanır. Üzerine küpecik peyniri veya tulum peyniri serpilir. (Kavrulmuş kıyma ile de yapılabilir.) En uç kenardan içe doğru muska seklinde katlanır. Açıkta kalan küçük uç muskanın katının birinin içine sıkıştırılır. Tavada veya sacda hafif ateşte her iki tarafı kızarana kadar pişirilir.



KÜL ÇÖREĞİ



MALZEMELER

■ 1 kilogram Tarım Kredi un ■ Aldığı kadar su ■ Tuz

İÇİ İÇİN:

■ 2 su bardağı Tarım Kredi ceviz içi ya da Tarsüt lor peyniri

YAPILIŞI: Un, su ve tuz ile hamur hazırlanır. 30 cm çapında 1 cm. kalınlığında yufkalar açılır, 4-5 adet hamur üst üste konur. Arzu edilirse bu katların arasına ceviz içi ya da peynir konulur. Kenarları hava almayacak şekilde büyük somun ekmeği şekline getirilir. Ocakta alt ve üstü yapraklarla koparılıp sıcak meşe külüne gömülür. Külün üstünde kor olan meşe kömürü konularak pişmeye bırakılır.