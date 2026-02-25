İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Manisa'da şahane bir iftar sofrasına konuk oluyoruz. Ege Bölgesi'nin ikinci büyük ili olan Manisa, verimli topraklar üzerinde kurulmuştur. Roma İmparatorluğu döneminde tam ismiyle "Magnesia ad Sipylum" olarak anılmıştır. Tarım yaygındır. Sanayileşme hızı bakımından Türkiye'nin üçüncü kenti unvanına sahiptir. Bakalım bizleri bu enfes Manisa sofrasında hangi lezzetler bekliyor?



ALAŞEHİR KAPAMA MANTI

MALZEMELER

■ 2 su bardağı Tarım Kredi un ■ Yarım su bardağı su ■ Bir çay kaşığı tuz ■ 2 su bardağı kadar et veya tavuk suyu ■ 250 gram Tarım Kredi dana kıyma ■ Yarım demet maydanoz ■ 1 adet kuru soğan ■ Yarım demet maydanoz ■ 1 çay kaşığı Tarım Kredi karabiber ■ 1 tatlı kaşığı tuz ■ 1 çay kaşığı kimyon ■ Yeteri kadar Tarım Kredi Natürel sızma zeytinyağı ■ Kızartmak için Tarım Kredi sıvı yağ



KULAK ÇORBASI

MALZEMELER

HAMUR İÇİN:

■ 1 su bardağı Tarım Kredi un ■ 1 adet Tarım Kredi Organik yumurta ■ Aldığı kadar su ■ Yeteri kadar tuz

KÖFTE İÇİN:

■ 100 gram Tarım Kredi yağsız kıyma ■ 2 çorba kaşığı Tarım Kredi irmik ■ Yarım rendelenmiş soğan ■ 1 çay kaşığı Tarım Kredi karabiber ■ Bir tutam tuz

KIZARTMAK İÇİN:

■ Tarım Kredi Sıvı yağ ■ Terbiye için: 1 adet Tarım Kredi Organik yumurta ■ 1 çorba kaşığı Tarım Kredi un ■ 1 su bardağı Tarım Kredi yoğurt

ÜZERİ İÇİN:

■ Tarım Kredi Pul biber ■ 1 çorba kaşığı Tarım Kredi tereyağı

YAPILIŞ: Hamur için un, yumurta ve tuzu karıştırın. Azar azar su ekleyip, kulak memesinden biraz daha sert kıvamda bir hamur hazırlayın. Yarım saat buzdolabında dinlendirip, mantı hamuru inceliğinde açın. Daha sonra küçük kareler halinde kesin. Birbirlerine yapışmaması için unlayın. Fırın tepsisine yerleştirip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafifçe kuruyana kadar kızartın. Köfte için kıyma, irmik, soğan, karabiber ve tuzu yoğurun. Nohut büyüklüğünde minik köfteler yapıp, az miktarda sıvı yağda kızartın. Tencereye 5 su bardağı su koyup kaynatın. Hamur ilave edip, 6-7 dakika pişirin. Terbiye için yumurta, un ve yoğurdu iyice çırpın. Çorbanın suyundan 3-4 çorba kaşığı alıp terbiyenin içine ilave edin. Karıştırıp yeniden tencereye ekleyin. Karıştırarak kaynatın. Tuzunu ayarlayıp ocaktan indirin. Servis tabaklarına alıp, üzerlerine köfte ekleyin. Üzeri için pul biberi tereyağında yakıp, çorbanın üzerine gezdirin.



ŞEKERLİ PİDE

MALZEMELER

■ 500 gram Tarım Kredi un ■ 2-2.5 su bardağı ılık su ■ Bir çay kaşığı tuz ■ 400 gram çifte kavrulmuş tahin ■ 400 gram Tarım Kredi şeker

YAPILIŞI: Un, su ve tuz ile kulak memesi kıvamında bir hamur yoğuralım. Yarım saat dinlendirdiğimiz hamuru dört eşit parçaya bölelim. Her bir parçayı oklava yardımıyla yarım parmak kalınlığında açalım. Tahini sürüp toz şeker serpelim. Ardından rulo yapıp tekrar daire şekli verelim. Bir santimetre kalınlığında açıp üzerine tekrar tahin sürelim. 180 derecede ısıtılmış fırında 20- 25 dakika pişirelim.



MANTAR TATLISI

MALZEMELER

■ 1 paket margarin ■ 2 Tarım Kredi Organik yumurta ■ 1 paket hamur kabartma tozu ■ 1 su bardağı pudra şekeri ■ 3 yemek kaşığı Tarım Kredi irmik ■ 3 su bardağı Tarım Kredi un

ŞERBET İÇİN:

■ 2.5 su bardağı Tarım Kredi toz şeker ■ 2.5 su bardağı su

YAPILIŞI: Bir kapta oda sıcaklığında bekletilmiş margarin, yumurta, pudra şekeri, şeker, irmik karıştırılır. Daha sonra karışan malzemelerin içine un ve kabartma tozu ilave edilir. Hamur kendini toplayıp şekil alıncaya kadar yoğurulur. Ceviz büyüklüğünde yuvarlandıktan sonra boş soda şişesi ile şekil verilir. 120 derecede 20-30 dakika pişirilir. Bir tencerede 2.5 su bardağı şeker ve 2.5 su bardağı şerbet kaynatılır. Her ikisi de ılıkken şerbetlenir.