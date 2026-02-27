İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün iftarda Sivas'a konuk oluyoruz. Türk mutfak kültürü içinde seçkin bir yere sahip olan Sivas mutfağı; yemek çeşitleri, özel gün yemekleri, mutfak ve yemekle ilgili gelenek ve görenekleri, yabani ve şifalı bitkileri, kış hazırlıklarıyla ünlüdür. İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Sivas, yöresel lezzetleri ve sanatıyla adını duyurmayı başarmış bir şehirdir. Hem bulunduğu coğrafya, hem de tarihi ile oldukça farklı ve karışım bir mutfağa sahiptir. Sivas mutfağında kış aylarında yöresel çorbalar ve hamur işlerine yer verilirken, yaz aylarında yoğurtlu yemekler yerini alır. Hasat sonrasında ise kış için hazırlıklar başlar. Et ve sebzenin bir arada kullanıldığı Sivas yemekleri, baharatlar ve soslarla zenginleştirilir. Bakalım Sivas sofrasında bizi neler bekliyor?

PESKÜTAN ÇORBASI



MALZEMELER

■ 1 su bardağı yarma ■ 1/2 su bardağı Tarım Kredi Yeşil Mercimek ■ 1 su bardağı peskütan ■ 3-4 adet kemikli kıyma ■ 3 lt. su ■ Yeterince tuz ■ 2 yemek kaşığı Tarsüt Tereyağı ■ 1 yemek kaşığı kuru nane ■ 1 adet küçük soğan

YAPILIŞI: Önceden ıslatılmış yarma ve mercimeği pişiriyoruz. İçine birkaç tane kemikli et ekliyoruz. Peskütanı soğuk su ile karıştırıp ayran kıvamına getiriyoruz.. (Peskütan, yoğurdun pişirilmesiyle hazırlanır.) Su ve tuz ilavesi ile pişiriyoruz. Ayrı bir tavada ısıtılan yağın içinde küçük doğranmış bir baş soğan pembeleştirildikten sonra kuru nane ilavesiyle sohariç hazırlıyoruz ve çorbanın üzerine döküyoruz.



KELLE TATLISI



MALZEMELER

HAMUR İÇİN:

■ 3 su bardağı Tarım Kredi Un ■ 1 paket kabartma tozu ■ 1 çay bardağı Tarım Kredi Ayçiçek Yağı ■ 1 çay bardağı Tarım Kredi Tam Yağlı Yoğurt ■ 1 adet Tarım Kredi Gezen Yumurta ■ Yarım çay bardağı su

ERİŞTE HAMURU İÇİN:

■ 6 adet Tarım Kredi Gezen Yumurta ■ 14 yemek kaşığı Tarım Kredi Un ■ 1 fiske tuz ■ 1 çay bardağı su

İÇ HARÇ İÇİN:

■ 1 su bardağı Tarım Kredi Ceviz İçi ■ 1 su bardağı Tarım Kredi Çiğ Badem ■ 1 su bardağı Tarım Kredi İç Fındık ■ 1 su bardağı Tarım Kredi çekirdeksiz kuru üzüm ■ 1 tatlı kaşığı Tarım Kredi Toz Tarçın ■ 1 tatlı kaşığı zencefil ■ 4 yemek kaşığı Tarım Kredi Tuzsuz Tereyağı

ŞERBET İÇİN

■ 3 su bardağı Tarım Kredi Şeker ■ 3 bardak su ■ Yarım limonun suyu

YAPILIŞI: Yoğurma kabına un, kabartma tozu, sıvı yağ, yoğurt, yumurta, yarım çay bardağı suyu alıp hamur kıvam alıncaya kadar yoğuralım. 20 dakika buzdolabında dinlendirelim. Erişte hamuru için yumurtanın sarısı, un, tuz, su ile sert erişte hamuru yoğuralım. Büyük bir yufka açalım. Hamuru ortadan ikiye bölüp üst üste katlayalım. Katladığımız hamuru tekrar 2 parçaya bölüp rulo şeklinde saralım. Rulo şeklindeki hamurdan incecik şeritler kesip sıcak ve tuzlu suda haşlayalım. Şerbet için şekeri ve suyu bir tencerede kaynatalım. Şerbeti ocaktan almadan yarım limonun suyunu ekleyip ocaktan alıp soğumaya bırakalım. Fındık, tuzsuz badem ve cevizi rondoda ayrı ayrı çekip ayrı ayrı az tereyağda kavuralım. Kuş üzümünü de kavuralım. İç harç için haşladığımız erişteye soğuyan şerbetten biraz döküp karıştıralım. Kavurulan kuruyemişleri de erişteye ekleyelim. Son olarak zencefili, tarçını az karabiberi ekleyip iyice karıştıralım. Dinlenen hamuru 9 bezeye ayırıp ince açalım. İlk kat yufkayı koyup eritilen tereyağı ve sıvı yağ karışımından gezdirelim. İkinci kat yufkayı koyup iç harçtan döküp az yağ gezdirelim. Bütün yufkalar bitinceye kadar aynı işlemi yapalım. Son yufkayı üzerine kapatıp yine az yağ gezdirelim. Isıtılmış fırında 50 dereceden başlayıp sıcaklık artırılarak üzeri kızarıncaya kadar pişirelim. Üzerine kalan şerbeti gezdirelim.



MERCİMEK BAT



MALZEMELER

■ 2 su bardağı Tarım Kredi Yeşil Mercimek ■ 2 su bardağı Tarım Kredi Köftelik Bulgur ■ 3 dal yeşil soğan ■ 1/2 (yarım) demet maydanoz ■ 1/2 (yarım) demet dereotu ■ 2 adet orta boy domates ■ 1 adet küçük kuru soğan ■ 2 çay kaşığı karabiber ■ 1 çay kaşığı Tarım Kredi Kimyon ■ 3 yemek kaşığı Tarım Kredi Domates Salçası ■ 1 adet limonun suyu ■ Tuz

YAPILIŞI: İlk önce mercimeği haşlıyoruz, haşlanan mercimeğin suyunu süzmeden bulguru ekleyip kapağı kapatıyoruz ve şişmesini bekliyoruz. Karışım ılık hale gelince tüm malzemeleri koyup karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra 2 su bardağı su ekleyip karıştırıyoruz.



TELLİCE KÖFTESİ



MALZEMELER

■ 1.5 kilo kaburga, sırt ve kol etinden çekilmiş Tarım Kredi Dana Kıymalık Et ■ 2-3 adet Tarım Kredi Domates Salçası ■ Tuz ■ Yeşil biber ■ Tırnak pidesi

YAPILIŞI: Kıyma bir gece önceden tuzlanarak bekletilir. İyice yoğurulan köfteden ceviz büyüklüğünde parçalar koparılıp avuç içleriyle yuvarlak ve ince bir şekil verilir. Köfteler mangal ateşinde ya da mangala müsait yeriniz yoksa benim gibi döküm tavada pişirebilirsiniz. Domates tavada çevrilir. Köfte, tırnak pidesi üzerinde, domatesle birlikte servis edilir.