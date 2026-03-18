İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün iftarda Muş'tayız. Oldukça zengin bir mutfağa sahip olan ülkemizin her ilinin olduğu gibi Muş'un da kendine özgü lezzetleri vardır. Hayvancılığın gelişmiş olmasından dolayı et yemeklerinin ayrı bir yeri vardır. Et yemeklerine bol baharatlar eşlik eder ve gelen ziyaretçileri lezzet yolculuğuna davet eder. Et yemeklerinin yanı sıra Muş dağlarında yetişen otlar da Muş mutfağında önemli bir yer tutar.

ÇORTİ AŞI

MALZEMELER

■ 5-6 su bardağı kadar çorti (bir çeşit turşu) ■ Kemikli et ■ 1 su bardağı Tarım Kredi aşurelik buğday ■ 2 yemek kaşığı Tarım Kredi domates salçası ■ 1 orta boy soğan ■ 2 yemek kaşığı Tarsüt tereyağı

YAPILIŞI: Soğanları küp küp doğrayıp tereyağında kavuruyoruz. Ardından etlerimizi ekleyip rengi değişinceye kadar karıştırıyoruz. Sonra salçamızı ilave edip çeviriyoruz. Çortiyi ve buğdayı ekliyoruz. Çorti turşusunun içinde zaten reyhan ve pulbiber olduğu için baharat eklemiyoruz. Düdüklü tenceremizi ve düdüğünü kapatıp 45 dk. pişiriyoruz.



HAFTA DİREĞİ

MALZEMELER

■ 1 kg. yağsız kıyma ■ 750 gr. Tarım Kredi köftelik bulgur ■ 1 kg. kuru soğan ■ 250 gr. yağlı kıyma ■ 1 demet maydanoz ■ 1 yemek kaşığı Tarım Kredi pul biber ■ 1 tatlı kaşığı Tarım Kredi karabiber ■ 1 tatlı kaşığı Tarım Kredi kimyon ■ 1 tatlı kaşığı tuz ■ 1 adet Tarım Kredi organik yumurta ■ 1 yemek kaşığı Tarsüt tereyağı

YAPILIŞI: Kıyma, yumurta ve tuz yoğrulur. Daha sonra bulgur ilave edilir ve özleşene kadar yoğrulur. Soğanlar küçük bir şekilde doğranır ve kıyma ile suyunu çekene kadar tereyağı ile kavrulur. Daha sonra baharatlar ilave edilir ve soğumaya bırakılır. Ceviz büyüklüğünde ince bir şekilde açılır, iç harcı ilave edilerek kapatılır. 2 su bardağı su ve 1 tatlı kaşığı tuz ile kaynar suya köfteler atılır. Tuzlu suda 20-30 dk. pişirildikten sonra tabaklara konulur. Üzerine tereyağı dökülerek servis yapılır.

KIRÇİKLİ KELEM DOLMASI

MALZEMELER

■ 1 büyük baş lahana ■ 400 gr. Tarım Kredi Donuk Dana Kıyma ■ 400 gr. Tarım Kredi köftelik bulgur ■ 1 yemek kaşığı reyhan ■ 1 tatlı kaşığı Tarım Kredi pul biber ■ 1 yemek kaşığı tuz

SALATA HARCI:

■ 1 kg. domates ■ 300 gr. yeşil biber ■ İki büyük baş soğan ■ 1 tatlı kaşığı reyhan, ■ Tarım Kredi pul biber, Tarım Kredi karabiber, ■ 1 tatlı kaşığı Tarım Kredi domates salçası ■ Tuz ve lahana sapları

YAPILIŞI: Lahanalar haşlanır. Bulgur, kıyma, tuzla güzelce yoğrulur. Yavaş yavaş su ilave edilerek kıvama gelinceye kadar yoğrulur. Serçe parmağı büyüklüğünde küçük küçük sarılır. Tencerenin 4 parmak genişliğinde dolacak kadar doldurulur. Salata malzemeleri çoban salatası şeklinde doğranıp, baharatları eklenir, sarmalara kat kat ilave edilir ve pişirilmeye bırakılır. Dolmalar piştikten sonra zevke göre tereyağı veya pul biberli yağ ve yoğurt eklenerek servis edilir.



FESELLİ BÖREĞİ



MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

■ 1 paket yaş maya ■ 1 yemek kaşığı Tarım Kredi Anadolu Ayçiçek Yağı ■ 1 tatlı kaşığı (silme) tuz ■ 1 şişe soda ■ 1-2 yemek kaşığı Tarım Kredi yoğurt ■ 1 su bardağından 1 parmak eksik ılık süt ■ Aldığı kadar Tarım Kredi un

İÇ HARÇ:

■ Kuru soğan, Tarım Kredi donuk kıyma, tuz, baharat ya da Tarım Kredi klasik peynir

ARASI İÇİN:

■ 2 su bardağı Tarım Kredi Anadolu Ayçiçek Yağı ve 1 paket margarin

YAPILIŞI: Öncelikle hamuru hazırlayın, bütün hamur malzemelerini katıp kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin ve üstünü örtüp dinlenmeye bırakın. Daha sonra tavaya bir paket margarini alıp eritin, sonra soğutun. Soğuttuktan sonra donan margarinin suyunu süzün, tekrar ısıtın ve üzerine yaklaşık 2 su bardağı sıvı yağ dökün. Dinlenmiş hamuru bezelere ayırın, harç koyacağınız bir bezeyi açtıktan sonra hiç yer kalmayacak şekilde hazırladığınız yağdan dökerek iyice yayın. Ardından harcı ekleyip yuvarlayın ve içten dışa kıvrımlı olarak tepsiye dizin. Tepsileri yağlayın ve yerleştirin. Bir süre de bu şekilde dinlendirin, hemen fırına vermeyin, dinlenme sona erince üzerlerine yağ sürün ve elinizle baskı uygulayın. 180 derece fırına verin ve yaklaşık 30-40 dk. üzeri kızarana kadar pişirin.