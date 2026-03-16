İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Aydın'a konuk oluyoruz. Ege Bölgesi'nin en gözde şehirlerinden biri olan Aydın, zengin mutfak kültürüyle dikkat çekiyor. Tarih boyunca pek çok imparatorluğa ev sahipliği yapan Aydın, aynı zamanda turistik bir şehir olduğu için, mutfak kültüründe çeşitlilik ön plana çıkıyor. Denize yakınlığı sebebiyle; kentte balık, incir, zeytinyağı, sebze üretimi ve kullanımı oldukça gelişmiş. Ayrıca değişik sebzelerden yapılan sosları da çok ünlü. Bunların en meşhuru ise; patlıcan ve biberden yapılan tarator. Bununla birlikte zeytinyağlı yemekler ve mezeler konusunda çeşitli tarifler sunan Aydın mutfağı, göreceli olarak İzmir mutfağıyla da benzerlikler taşıyor.



BOLAMA

MALZEMELER

■ Tavuk eti (Kemikli kemiksiz fark etmez. İstediğiniz kadar ve istediğiniz büyüklükte) ■ 1 orta boy kase Tarım Kredi koçbaşı nohut (Geceden suda bekletilmiş) ■ 3-4 adet orta boy soğan ■ 2 yemek kaşığı Tarım Kredi domates salçası ■ Tuz ■ Tarım Kredi karabiber ■ Tarım Kredi Natürel birinci zeytinyağı ■ Tarım Kredi Osmancık pirinç ■ Tarım Kredi pilavlık bulgur ■ Erişte

YAPILIŞI: Tavuk etini dilediğimiz büyüklükte doğrayıp bir tencereye koyuyoruz. Soğanı da büyük büyük kesip tencereye atıyoruz. Salça, tuz, karabiber ve nohutu da ekleyip elimizle malzemeleri birbirine yedirmek için azıcık yoğuruyoruz. Büyük bir tencerenin dibine çapraz şekilde çatal koyuyoruz. (Buradaki maksat tencerenin dibinin tutmaması, hem de alttan rahatça suyu içine alması) İçi tavuk dolu tencereyi büyük tencerenin içine oturtuyoruz, tencerenin kulpunu geçmeyecek kadar su koyuyoruz ve ocağın en kısık ateşine alıyoruz. Pirinçler pişince demlenmeye bırakıyoruz. İlk sıcaklığı geçtikten sonra tencere ile servis ediyoruz.



KIRLI KIZARTMASI



MALZEMELER

■ Kişi başına 1 adet patlıcan ■ 1 büyük boy soğan ■ 2 büyük boy domates ■ 1 baş sarımsak ■ Tarım Kredi kırmızı toz biber ■ Tuz

YAPILIŞI: Patlıcanları ortadan ikiye bölüp uzunlamasına dörde kesiyoruz. Acı suyunun çıkması için tuzlu suda yarım saat bekletiyoruz, ardından bol yağda kızartıyoruz. Bir tencerede iri iri doğradığımız soğanları ve domatesleri kavurup sarımsakları ekliyoruz. Kavrulduktan sonra kırmızı biberi ekleyip patlıcanları içine atıyoruz. Üzerine çıkıncaya kadar su ekliyoruz ve suyu azalana kadar kısık ateşte kaynatıyoruz.



ÇİNGENE PİLAVI



MALZEMELER

■ 1 kase dolusu Tarsüt lor peyniri ■ 1 adet salatalık ■ 1 adet domates ■ 2 adet yeşil biber ■ 1 adet kırmızı biber ■ 3-4 adet taze soğan ■ Küçük bir tane kuru soğan ■ Yarım çay bardağı Tarım Kredi Natürel sızma zeytinyağı ■ Tuz

YAPILIŞI: Salatalık malzemelerin tamamını doğrayıp üzerine lor peyniri ufalayarak dağıtıyoruz. Tuz ve zeytinyağı ekleyip, güzelce harmanlayarak sabah kahvaltıda servis ediyoruz.



PAŞA BÖREĞİ



MALZEMELER

■ 500 gr. Tarım Kredi un ■ 3 büyük Tarım Kredi organik yumurta ■ Yeterince su ■ Tuz

İÇ MALZEMESİ İÇİN:

■ 250 gr. Tarım Kredi donuk dana kıyma ■ Yarım demet maydanoz ■ 1 iri boy kuru soğan ■ 1 tatlı kaşığı Tarım Kredi karabiber ■ 1 tatlı kaşığı kırmızı Tarım Kredi toz biber ■ Tuz

ÜZERİ İÇİN:

■ 500 gr. Tarım Kredi süzme yoğurt ■ 3-4 diş sarımsak ■ 1 tatlı kaşığı Tarım Kredi kırmızı toz biber

KIZARTMAK İÇİN:

■ 1 su bardağı Tarım Kredi ayçiçek yağı

HAŞLAMAK İÇİN:

■ 2–3 su bardağı su ■ Tuz

YAPILIŞI: Tüm hamur malzemelerini yumuşak bir hamur olana kadar yoğurup 15 dakika kadar üzerini kapatıp dinlendirelim. Hamur dinlendikten sonra ceviz büyüklüğünde bezeler alarak tavamızın büyüklüğüne göre açalım. Ve her birini arkalı önlü tavada kızartalım, bol yumurtalı olduğu için puf puf olacaktır. Ardından başka bir tavada kıymamızı kendi suyunu çekene kadar kavuralım ve ince kıyılmış soğanı da ilave ederek kavurmaya devam edelim. Daha sonra ince kıyılmış maydanoz ve diğer baharatları da ekleyerek tavayı ocaktan alalım. Yufkaların sığacağı genişçe bir tavada suyu ve tuzu kaynatalım, kaynayan suya kızarmış olan yufkayı koyalım ve suda 1 dakika boyunca haşlayıp servis tabağına alalım. Üzerine hazırlamış olduğumuz kıymalı harçtan yayalım, bu işlemi tüm yufkalar ve harç bitene kadar üst üste koyarak yapalım. En üstüne hazırladığımız yoğurdu dökelim ve üzerine kırmızı biberli tereyağlı sos yapıp dökelim. Son olarak dilimleyerek servis edelim.