İDİL AÇIKALIN

Herkese merhabalar, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün memleketim İzmir'deyiz. Sizler için İzmir'in gözde lezzetleri kalburabastı, iç baklalı enginar, otlu börek, kabak çiçeği ve ekmek dolması tariflerini detaylarıyla anlattım. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden hepinize afiyet olsun...



OTLU BÖREK



MALZEMELER

■ 2 su bardağı su ■ 1 su bardağı Tarım Kredi Kaymaksız Doğal yoğurt ■ 1 çay bardağı Tarım Kredi Natürel Sızma zeytinyağı ■ 1 tatlı kaşığı kuru maya ■ 1 çay kaşığı kabartma tozu ■ 1.5 tatlı kaşığı tuz ■ 5 su bardağı Tarım Kredi un ■ 2 su bardağı Tarım Kredi tam buğday unu

İÇİ İÇİN:

■ 1 bağ ısırgan otu ■ Yarım kg. ıspanak ■ 2 su bardağı çökelek ■ Tuz ■ Tarım Kredi karabiber ■ Tarım Kredi kırmızı pul biber

ÜZERİ İÇİN:

■ 5 yemek kaşığı Tarım Kredi Riviera zeytinyağı ■ 2 yemek kaşığı Tarım Kredi Tarım Kredi Doğal yoğurt ■ 1 adet Tarım Kredi organik yumurtanın sarısı

YAPILIŞI: Hamur malzemesini bir araya getirip yoğuruyoruz. Üzerine nemli bir bez örterek mayalanmasını sağlıyoruz. İç malzeme için; çiğden tüm malzemeyi doğrayıp karıştırıyoruz. Hamur mayalanınca bezelere ayırıp açıyoruz ve zeytinyağı sürüyoruz. Otlu iç malzemeden koyup rulo şeklinde sarıp yuvarlak bir tepsinin ortasına gül gibi biçim veriyoruz. Diğer hazırladığımız ruloları etrafına sarıyoruz. Zeytinyağı, yoğurt ve yumurta sarısını karıştırıp böreğin üzerine sürüyor, önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.



İÇ BAKLALI ENGİNAR



MALZEMELER

■ 6 adet çanak enginar ■ Yarım kg. iç bakla ■ 2 adet limon ■ Tuz ■ Tarım Kredi Natürel Birinci Zeytinyağı ■ 1 yemek kaşığı Tarım Kredi toz şeker ■ 1 yemek kaşığı Tarım Kredi un ■ Dereotu

YAPILIŞI: Enginar çanaklarını limonlu suda bekletiyoruz, ardından iç kısımları alta gelecek şekilde tencereye diziyoruz. Doğradığımız soğanları, zeytinyağını, tuzu ve şekeri üzerine koyup un serpiyoruz. Enginarların üzerini geçecek kadar sıcak su ilave ediyoruz. Kısık ateşte pişiriyoruz. Diğer yandan baklaları haşlayıp kabuklarını soyuyoruz. Enginarlar pişince baklaları da içine atıp 15 dakika daha pişiriyoruz. Enginarı ters çevirip servis tabağına dizip üzerine baklaları döküyoruz, dereotu ile süsleyerek servis ediyoruz.



EKMEK DOLMASI



MALZEMELER

■ 1 bütün özel dolmalık ekmek ■ 400 gr. Tarım Kredi Donuk Dana Kıyma ■ 2 adet kuru soğan ■ 2 yemek kaşığı sıvı yağ ■ 1 çay fincanı iri çekilmiş Tarım Kredi ceviz ■ 2 yemek kaşığı Tarsüt tereyağ ■ 1 yemek kaşığı Tarım Kredi biber ve domates karışık salça ■ Tuz ■ Tarım Kredi karabiber ■ Tarım Kredi nane ■ Tarım Kredi pul biber ■ Tarım Kredi kimyon ■ 4 su bardağı sıcak su veya et suyu ■ 1/2 demet maydanoz

YAPILIŞI: Ekmeğin altından küçük bir kapak kesilip ekmeğin içi delinmeden kabuğuna kadar boşaltılır. Ekmeğin çıkartılan içleri bir kenarda bekletilir. Kıyma tencereye konulup suyunu çekene kadar kavrulur, 2 kaşık sıvı yağ ve küçük küçük doğranmış soğanlar ilave edilip iyice kavrulur. Salçalar eklenip biraz daha kavrulur. Baharatlar, ceviz ve maydanoz eklenir, ekmek içleri de katılıp iyice harmanlanır. İçi oyulmuş ekmeğin içine hazırlanan kıymalı harç doldurulur. Bir tencereye süzgeç veya başka bir kap konup ekmek suya değmeyecek şekilde yerleştirilir. Her tarafına gelecek şekilde eritilmiş tetereyağı sürülür. Suyun yarısı tencereye eklenir, kalan yarısı ekmeğin üzerine arada azar azar dökülerek ekmek yumuşayıncaya kadar 35-40 dakika pişirilir.



KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI



MALZEMELER

■ 20-25 tane kabak çiçeği ■ 1 su bardağı Tarım Kredi baldo pirinç ■ 1 adet kuru soğan ■ 1 adet domates ■ Tarım Kredi nane ■ Maydanoz ■ Tarım Kredi karabiber ■ Tuz ■ Tarım Kredi Natürel Sızma Zeytinyağı

YAPILIŞI: Kabak çiçeklerini yıkadıktan sonra çiçeğin sap kısmındaki yeşillikleri koparıyoruz. Çiçeğin içindeki sarı kısmı, yaprağı yırtmadan çay kaşığı yardımı ile çıkarıyoruz. Yemeklik doğradığınız soğanı zeytinyağında kavuruyoruz, üzerine yıkadığınız pirinci ilave ediyoruz. Pirinçler şeffaflaşınca domates rendesi ilave ediyoruz. Biraz karıştırıp yeşillikleri, karabiberi, yarım su bardağı suyu ve tuzu da ekleyip demlenmeye bırakıyoruz. Dolma içi soğuyunca kabak çiçeklerinin içine birer tatlı kaşığı koyuyoruz. Çiçeğin üst kısmını katlayıp kaplanan yer altta kalacak şekilde tencereye diziyoruz. Üzerine bir-iki kaşık zeytinyağı gezdirip tuzunu ve suyunu koyup pişiriyoruz.