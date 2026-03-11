İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün iftarda Kırklareli'ye konuk oluyoruz. Kırklareli mutfak kültürü; yörede yetişen besin çeşitlerine, tarihsel süreç içerisinde ilde yaşayan ve göç etmiş toplulukların yeme-içme alışkanlıklarına, inançlarına göre şekillenmiştir. Yöre mutfağının kaynağını tarım ürünleri, büyük ve küçükbaş hayvancılık ile deniz ürünleri oluşturmaktadır. Bakalım bizi Kırklareli sofrasında nasıl sürprizler bekliyor?



LABADA BORANİ

MALZEMELER

■ 300 gr. labada ■ 1/2 çay bardağı Tarım Kredi ayçiçek yağı ■ 2 adet Tarım Kredi organik yumurta ■ 150 gr. Tarım Kredi doğal yoğurt ■ 2 diş sarımsak ■ 1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI: Ayıklanan ve yıkanan labadalar doğranarak yağda kavurulur. Daha sonra ayrı bir tavada iki yumurta karıştırılarak pişirilir. Pişirilen yumurta labadanın içine karıştırılır. Hazırlanan sarımsaklı yoğurt labada karıştırılarak servis edilir.



SOĞAN PİDESİ

MALZEMELER

■ 1 su bardağı Tarım Kredi süt ■ 1 su bardağı su ■ 1 paket kuru maya ■ 1 çay bardağı Tarım Kredi sıvı yağ ■ 1.5 tatlı kaşığı tuz ■ Aldığı kadar un ■ 10 yemek kaşığı Tarım Kredi sıvı yağ (Yufkaların üzeri için)

İÇ HARCI İÇİN:

■ 6 soğan (Doğranmış) ■ 3 adet Tarım Kredi rendelenmiş domates ■ 1 yemek kaşığı domates salçası ■ 1/2 demet maydanoz (Kıyılmış) ■ 1.5 çay kaşığı tuz ■ 1 çay kaşığı Tarım Kredi karabiber ■ 2 yemek kaşığı Tarım Kredi sıvı yağ

ÜZERİ İÇİN:

■ 2 yemek kaşığı Tarım Kredi yoğurt ■ 1 yemek kaşığı Tarım Kredi sıvı yağ

YAPILIŞI: İç harcı için ısıtılmış tavada sıvı yağ ile soğanları yumuşayana kadar soteleyin. Salçayı ve ardından domates rendesini ekleyip orta ateşte pişirin. Tuz ve karabiberi de ilave edin. Ocaktan almadan önce maydanozu ekleyin ve karıştırıp ocaktan alın. Oda sıcaklığına gelene kadar bekletin. Hamuru için bir kapta tüm malzemeleri karıştırıp pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun ve 30 dakika mayalanmaya bırakın. Mayalanan hamuru unlu tezgaha alın ve 5 eşit beze olacak şekilde bölün. Bezeleri tepsinizin büyüklüğüne göre açın. Açtığınız yufkaların üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ sürün. 3 adet yufkayı tepsinize yerleştirin. İç harcın tam altında olacak 4'üncü yufkanın çiğ kalmaması için ayrı bir tepside 170 derecede 7 dakika kadar fırınlayın. Fırınlanan yufkayı diğer 3 yufkanın üzerine koyduktan sonra iç harcı yufkanın her yerine yayın. Son yufkayı da harcın üzerine yerleştirdikten sonra bir kapta çırptığınız yoğurt, sıvı yağ ve yumurta karışımını yufkanın üzerine iyice yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra 20 dakika dinlendirin ve servis yapın.



PAPARA

MALZEMELER

■ Bir adet soğan ■ 1.5 bardak sıcak su ■ 5-6 dilim bayat ekmek ■ Bir tatlı kaşığı tuz ■ Bir tatlı kaşığı Tarım Kredi kırmızı pul biber ■ 250 gr Tarım Kredi tereyağı ■ Bir çorba kaşığı Tarım Kredi domates salça

YAPILIŞI: Tereyağının yarısını kısık ateşin üzerinde erimeye bırakın. Piyazlık doğranmış beyaz soğanlarınızı tereyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Tuz, biberi ve salçayı ekleyerek kavurmaya devam edin. Sıcak suyu ilave edin ve 5 dakika yüksek ateşte kaynamasını bekleyin. Bayat ekmekleri küp küp kesip bir sini içine doğradıktan sonra hazırlamış olduğunuz sosu üzerine gezdirin. Bir tavada kalan tereyağını kızdırıp, pul biber ile ayrı bir sos hazırlayın. Siniye yaydığınız paparanın üzerine gezdirip servise alın.



KIRKLARELİ KÖFTESİ

MALZEMELER

■ Dana kaburgasından 1 kg. Tarım Kredi donuk kıyma ■ 1/2 ekmek ■ 1 baş ufak soğan ■ Az bir miktar tuz ■ Az bir miktar kuzu boşluğu

YAPILIŞI: Malzemeler karıştırılarak kıyma makinesinden/robottan geçirildikten sonra dolapta 1 gün bekletilir. Bu sürenin sonunda 1 tanesi ortalama 18-20 gr. olacak şekilde ana kıymadan elle koparılır ve tam yuvarlak olmayacak biçimde, hafif basık ve uzunca olarak şekillendirilir. Yağlanmış ızgarada pişirilen köfteler, pişirilme sırasında kurutulmadan, yumuşak olarak ve kıymanın yağı ile suyu köftenin içinde kalacak şekilde pişirilir.