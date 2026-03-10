İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Isparta sofrasına konuk oluyoruz. Isparta mutfağı; ülkemizdeki belli başlı yörelerin mutfakları kadar bilinmese de, her zaman geçiş yollarının üstünde bir şehir olması ve birçok farklı medeniyetin izlerini taşıması nedeniyle oldukça zengin bir mutfak kültürünü içinde barındırmaktadır. Et, sebze ve tahıl kökenli yemek çeşitlerinin yanı sıra ekmek, börek ve tatlı çeşitleri de yöreye has bir şekilde yapılmaktadır.



ŞALGAM AŞI



MALZEMELER

■ 3 adet Tarım Kredi şalgam ■ 1 adet kuru soğan ■ 200 gr. Tarım Kredi donuk kıyma ■ Tarım Kredi sıvı yağ ■ Yarım su bardağı börülce

YAPILIŞI: Şalgamlar patates şeklinde soyulup, küçük parçalara ayrılır. Yağ, soğan ve kıyma kavrularak bir gün önce ıslatılan börülceyle pişirilir.





YATIRTMA

MALZEMELER

■ 6-8 adet orta boy patlıcan ■ 500 gr. Tarım Kredi donuk kıyma ■ 3 adet domates ■ 3 adet sivri biber ■ 2 adet kuru soğan ■ 2 diş sarımsak ■ Yarım demet maydanoz ■ 1 çorba kaşığı Tarım Kredi salça ■ 1 çay bardağı Tarım Kredi sıvı yağ ■ Tarım Kredi karabiber ■ tuz ■ 1 su bardağı sıcak su

YAPILIŞI: Patlıcanlar alacalı soyularak kızartılır ve fazla yağı alınır. Tepsiye ya da yayvan bir tencereye dizilen patlıcanların uzunlamasına karnı yarılır. Soğan, sarımsak, kıyma, sivri biber ve domatesler kavrulur. İnce doğranmış maydanoz ilave edilir. Karabiber ve tuz da eklenerek hazırlanan iç malzeme bir kaşık yardımıyla patlıcanların içlerine doldurulur. Salça ve sıcak su karıştırılarak patlıcanların olduğu tepsiye dökülür, kısık ateşte ocakta ya da fırında pişirilir.





BANAK



MALZEMELER

■ 2 kg. kemikli but eti ■ 1 parça dana kaval kemiği ■ 10 su bardağı su ■ 1 tutam tuz ve Tarım Kredi karabiber ■ 3 adet pide

YAPILIŞI: Derin bir tencerede kaynamakta olan suya kanı ve sinirleri temizlenmiş but eti ve kırılmış kaval kemiği konulur. Kaynama sırasında suyun üzerine çıkan ve 'kef' adı verilen istenmeyen kısım, kaşık veya kevgir yardımıyla toplanıp atılır. Etler elle ayrılabilecek kıvama geldiğinde tencereden çıkartılarak parçalara ayrılır. Diğer tarafta en az 12 saat bekletilen pide, lokmalık parçalara kesilerek yayvan bir tabağa tek kat olarak dizilir. Yeterli miktarda suyla birlikte etler pidenin üzerine dökülüp dağıtılır.



DİRGİT



MALZEMELER

■ 2 su bardağı işlenmemiş Tarım Kredi aşurelik buğday ■ 1 çay bardağı Tarım Kredi kuru fasulye ■ 1 çay bardağı Tarım Kredi koçbaşı nohut ■ 1 lt. su

YAPILIŞI: Öncelikle tüm baklagilleri akşamdan veya 2 saat öncesinden ılık su ile ıslatınız. Ilık suda beklettiğimiz baklagillerin suyunu süzüp, kaynattığımız 1 litre su eşliğinde düdüklü tencereye alıyoruz, ve kısık ateşte yaklaşık 1 saat pişmeye bırakıyoruz. Pişen dirgite damak tadınıza göre tuzunu ilave edip, ezilmiş ceviz, limon ve arzu ettiğiniz baharatlar eşliğinde servise sunuyoruz.



BAKLA BORANİ



MALZEMELER

■ 1 kilo taze bakla ■ 1 su bardağı Tarım Kredi pilavlık bulgur ■ 1 adet kuru soğan ■ 3 su bardağı su ■ 1 çay bardağı Tarım Kredi sıvı yağ ■ 1 kase sarımsaklı Tarım Kredi doğal yoğurt ■ 1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI: İlk olarak baklalarımızı ayıklayıp ufak ufak doğrayalım. Sonra tenceremize 1 çay bardağı sıvı yağ ve ince kıydığımız soğanları ilave edelim. Pembeleşene kadar kavuralım. Üzerine doğramış olduğumuz baklaları ekleyerek birkaç kez çevirip karıştıralım. Biraz da su ilave edelim. Baklalarımız yumuşayana kadar haşlayalım. Ardından 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ve 1 su bardağı bulgurumuzu katalım. Bulgurumuz suyunu çekinceye kadar pişirelim. Ocaktan indirip biraz soğuması için bekleyelim. Son olarak üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirerek karıştıralım.