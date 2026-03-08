İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün iftarda Iğdır'dayız. Iğdır bir çok yönüyle farklı medeniyetlerin uğrak yeri olması sebebiyle bir yemek kültürü deltasıdır. Iğdır Mutfağı geçmişten günümüze bu bölgede yaşayan tarihi uygarlıkların kültür perspektifi içinde kendine özgü bir mutfak kültürü ve kendine has bir lezzet oluşturabilmiştir.







KATI AŞI



MALZEMELER

■ Yarım su bardağı Tarım Kredi pirinç (iyice haşlanmış) ■ 1 çay bardağı lepe (kırılmış nohut) ■ 200 gr. ıspanak ■ 1 demet maydanoz ■ 1 demet dereotu ■ 4-5 sap kereviz yapraklarıyla veya biraz pazı ■ 300–400 gr. Tarım Kredi yoğurt ■ Su ■ Tuz

YAPILIŞI: Öncelikle pirinç haşlanır. Diğer yandan da ıspanak kereviz, maydanoz, dereotu vs. yıkanır ve ince ince doğranıp haşlanır. Yoğurt iyice çırpılıp diğer tüm malzeme ilave edilip karıştırılır. Su ile kıvamı bulunup servis edilir.







HELİSE



MALZEMELER

■ 1 adet tavuk veya yarım hindi ■ 3 su bardağı çiğden ■ 3 lt. su ■ 1 tatlı kaşığı tuz ■ 1 yemek kaşığı Tarsüt tereyağı

YAPILIŞI: Tereyağı hariç diğer malzemeler güvece konularak tandıra yerleştirilir. Yaklaşık iki saat pişer. İyice piştikten sonra tandırdan çıkarılır. Sıcakken tereyağı katılıp karıştırılır.







LEPELİ EKŞİLİ PİLAV



MALZEMELER

■ 1 kilo kuşbaşı Tarım Kredi Kuşbaşı et ■ 4 su bardağı Tarım Kredi Baldo Pirinç ■ 2 adet lavaş ekmeği ■ 7 yemek kaşığı lepe ■ 2 demet sebzi ■ 1 yemek kaşığı Tarım Kredi Salça ■ 1 yemek kaşığı zerdeçal ■ 1 tatlı kaşığı limon tuzu ■ 9 yemek kaşığı margarin ■ 2 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI: 1 kg. yağsız kuşbaşı dana eti haşlanır. 4 su bardağı pirinç ıslatılır. 1 adet soğan yemeklik doğranır, 2 yemek kaşığı margarinde kavurulur. Haşlanan etler soğanların üzerine alınarak kavurulur. Üzerine 1 yemek kaşığı salça ve 1 yemek kaşığı zerdeçal ilave edilir. Etlerin üzerini kaplayacak kadar sıcak su katılır. 7 yemek kaşığı kırık nohut, uzunca doğranmış 2 demet sebzi, 1 tatlı kaşığı limon tuzu eklenir ve pişmeye bırakılır. Önceden ıslatılmış pirinçler, iyice yıkanır, ayrı bir tencerede bol sıcak suda haşlanmaya alınır, tuzu ilave edilir. Birkaç dakika kaynatılıp süzgeçten geçirilir. Bir tavada 7 yemek kaşığı margarin, eritilir. Büyükçe bir tencerenin dibine lavaş ekmekleri yerleştirilir. Hazırlanan süzme pilav, arasına yağ karışımından gezdirilerek tencereye alınır. Kapakla tencere arasına kağıt havlu serilir, kısık ateşte demlenmeye alınır. Pilav servis tabağına alınır, üzerine etli malzeme yerleştirilir, suyundan gezdirilir, kızarmış lavaş ekmeğiyle süslenir.







KAYSAFA



MALZEMELER

■ 500 gr. Tarım Kredi kuru kayısı ■ 100 gr. Tarsüt tereyağı

YAPILIŞI: Kuru kayısı yumuşaması için akşamdan suya konulur. Sabah tavada aynı suda kaynatılarak üzerine tereyağı dökülür. Kısık ateşte kızarana kadar kaynatılarak servise hazır hale getirilir.







SÜT HÖLLESİ



MALZEMELER

■ 1.5 lt. Tarım Kredi Süt ■ 5 yarım kaşık Tarım Kredi un ■ Tuz

YAPILIŞI: Öncelikle süt pişirilip soğutulur. Soğutulan süt tencereye konulur. Sonra un, tuz eklenerek ateş üzerine alınır. Yavaş yavaş karıştırılarak kaynatılır. Pişince ateşten alınır. Bu çorbaya yağ eklenmez.