İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Siirt mutfağına konuk oluyoruz. Türkiye'nin her şehrinde olduğu gibi Siirt ilinin de kendine has yöresel lezzetleri var. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan Siirt; bulunduğu coğrafi şartlar itibariyle zengin bir mutfak kültürüne sahip. Bu ilimiz, sebzelerden et yemeklerine, salatalardan tatlılara kadar farklı türlerdeki lezzetleriyle diğer şehirlerden ayrılıyor.



PERDE PİLAVI

MALZEMELER

İÇ PİLAVI İÇİN:

■ 1 kase Tarım Kredi baldo pirinç ■ 2 yemek kaşığı margarin ■ 2 kase tavuk suyu ■ 2 adet tavuk budu ■ Kuş üzümü ■ Tarım Kredi karabiber ■ Tuz HAMURU İÇİN:

■ 2 adet Tarım Kredi Organik yumurta ■ 4 yemek kaşığı Tarım Kredi yoğurt ■ 100 gr. margarin ■ 1 paket kabartma tozu ■ Tuz ■ Aldığı kadar Tarım Kredi un

YAPILIŞI: İlk olarak tavukları haşlıyoruz. Sonrasında tavuk suyuyla pilav yapıyoruz. Margarini pilav tenceresinde eritip yıkayıp suyunu iyice süzdüğümüz pirinçleri yağda üç-dört dakika kadar kavuruyoruz. Haşladığımız tavukların suyundan iki kasesini pirinçlerin üzerine ekliyoruz, yarım yemek kaşığı da tuz ilave ederek kapağını kapatıyoruz. Pilav tam olarak pişmeden, hâlâ diriyken ocaktan alıyoruz. Didiklediğimiz tavukları, kuş üzümünü ve karabiberi pilav ile harmanlıyoruz. Hamur için tüm malzemeleri karıştırıyoruz. Hamuru biri küçük, biri büyük iki parçaya ayırıyoruz. Büyük olanı 3 mm. kalınlığında açıp kabın tabanına, kenarları da kapatacak şekilde yerleştiriyoruz. İçine pilavı boşaltıyoruz. Hamurun küçük parçasını da aynı şekilde açıp pilavın üzerine kapatıyoruz. 200 derece ısıtılmış fırında perde pilavını kızarana kadar pişirin. Ters çevirip servis yapın.



MUMBAR DOLMASI



MALZEMELER

■ Mumbar ■ 1 kg. kemiksiz kuzu kolundan satır kıyması ■ 1 kg. Tarım Kredi baldo pirinç ■ 1 demet maydanoz ■ 2 orta boy soğan ■ 1 çay bardağı Tarım Kredi Natürel Sızma zeytinyağı ■ Tuz

YAPILIŞI: Mumbarlar yıkanır ve yaklaşık 30 cm. boyunda kesilir. Soğanlar, yemeklik soğandan biraz daha küçük doğranır. Maydanozun sapları ayıklanıp, ince ince kıyılır. Pirinçlerde yıkandıktan sonra satır kıyması, soğan, maydanoz, zeytinyağı, tuz ve karabiber bir araya getirilerek harmanlanır. 1 çay bardağı zeytinyağı eklenir. İç malzeme hazırlandıktan sonra mumbarı doldurmaya başlamadan önce bir ağzını bağlamak gerekiyor. Bunun için yaklaşık 10 cm. boyunda ipler kesin. Yaklaşık 30 cm. boyunda kesmiş olduğunuz mumbarların bir ağzını bu iplerle bağlayın. Bağlı olmayan diğer ağzını kesmiş olduğunuz pet şişenin ağzına geçirin ve harmanlanan malzemeyi mumbara doldurmaya başlayın. Mumbarın içini ne sıkı, ne de gevşek şekilde doldurun. Doldurduktan sonra diğer ağzını da iple bağlayın. Yarım tencereden biraz fazla miktardaki kaynayan suya 1 yemek kaşığı tuz atın ve karıştırın. Doldurmuş olduğunuz mumbarları yorgan iğnesiyle 6 yerinden delin. Bu delimi yaparken iğneyi batırdığınızda mumbarın diğer tarafından çıkarın. Doldurulan ve delinen mumbarları bu suyun içine koyun. 1 saat mumbarları kaynar suda haşladıktan sonra içinden alın.



KİFTEL LEBEN



MALZEMELER

■ 1 su bardağı Tarım Kredi içli köftelik bulgur ■ 2 su bardağı Tarım Kredi yoğurt ■ İsteğe göre sarımsak ■ Tuz ■ Tarım Kredi kuru nane ■ Tarım Kredi zeytinyağı ■ Tarım Kredi toz kırmızı biber ■ Sosu ve üzeri için: ■ Sarımsaklı Tarım Kredi yoğurt ■ Tarım Kredi tereyağı ya da Tarım Kredi zeytinyağı ■ Tarım Kredi toz kırmızı biber

YAPILIŞI: Hamur için elenmiş un ve tuzu hamur yoğurma kabında harmanlayın. Ortasını havuz gibi açıp bir kahve fincanı suyu ilave edin. Pürüzsüz sert bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamuru top şeklinde yuvarlayıp üzerini bir bezle örtün ve oda ısısında 20 dakika bekletin. Hamuru un serpilmiş tezgahın üzerinde yarım santim kalınlığında yuvarlak şeklinde açın. Küçük kareler şeklinde kesip temiz bir bezin üzerine aktarın. Elde ettiğiniz kare hamurları kurumaları için oda ısısında yarım saat bekletin. Pekmez, üç su bardağı su ve margarini derin bir tencereye alın. Kaynamaya başlayınca hamurları tencereye ilave edin. 15 dakika pişirip süzün ve servis tabağına aktarın. Üzerine ince çekilmiş antepfıstığı ve çekilmiş ceviz serpiştirin. Ilık ya da soğuk servis yapın.



KİTEL



MALZEMELER

DIŞI İÇİN:

■ Yarım kilo Tarım Kredi ince bulgur ■ 1 çay bardağı Tarım Kredi irmik ■ Tuz ■ Ilık su

İÇİNE:

■ 2 adet soğan ■ 400 gr. Tarım Kredi dondurulmuş kıyma ■ Birkaç dal maydanoz ■ 3 çorba kaşığı Tarım Kredi ayçiçek yağı ya da margarin ■ 1 tatlı kaşığı reyhan ■ Tuz ■ Tarım Kredi karabiber ■ Tarım Kredi pul biber

YAPILIŞI: Bulguru, suyu ve tuzu derin bir kaba alıyoruz. İrmiği de ekleyerek bulgur tüm sertliğini kaybedip yumuşayana kadar, 15-20 dakika yoğuruyoruz. İç malzeme için ince kıyılmış soğanı yağ ile kavuruyoruz. Kıymayı ekleyip suyunu çekinceye kadar kısık ateşte pişiriyoruz. Baharat ve tuzu ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz. Hazırladığınız bulgurlu harçtan limon büyüklüğünde parçalar koparıp baş parmağımızla açıp aynı içli köfte gibi inceltiyoruz. İçine kıymalı iç harçtan bir çorba kaşığı koyup kapatıyoruz. Üçgen ya da yuvarlak şekil vererek yassılaştırıyoruz. İç malzeme bitene kadar işleme devam ediyoruz. Tencereye sıcak su, iki tane limon tuzu ve tuz ekleyerek kaynamaya bırakıyoruz. Yaptığımız hamurları dörder beşer atarak haşlıyoruz. Su üstüne çıkıyorsa pişmiş demektir. Ben görüntü için dış harca yoğururken bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekledim. Üzerine eritilmiş tereyağı da dökebilirsiniz.