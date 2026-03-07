İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün iftarda ülkemizin başkenti ve bürokrasi şehri olan Ankara' ya konuk oluyoruz. Ankara her ne kadar pek çok kişinin gözünde resmi ve soğuk bir şehir gibi görünse de ziyaretçilerine sunabileceği bir dolu lezzeti vardır. Burası kendine has bir havası ve Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden aldığı göç ile tam bir mozaik kültüre sahiptir. Bu çeşitliliğin Ankaralılara özgü olan farklılıklara ve mutfağındaki yemeklere de yansıdığını görürüz.







YEMLİK CACIĞI



MALZEMELER

■ 150 gram yemlik otu ■ 2 su bardağı Tarım Kredi süzme yoğurt ■ 2 orta boy salatalık ■ 3-4 diş sarımsak ■ 1 yemek kaşığı Tarım Kredi Anadolu sıvı yağ ■ Tarım Kredi kuru nane ■ Aldığı kadar su ■ Tuz

YAPILIŞI: Yıkanıp temizlenen yemlikler, ince ince doğranır. Yoğurt sulandırılır. Yoğurdun içine yemlik, ince doğranmış salatalık, sarımsak ve tuz eklenir, karıştırılır. Üzerine nane ve sıvı yağ dökülerek servis yapılır.







İNCEĞİZ ÇORBASI



MALZEMELER

■ 1 su bardağı haşlanmış Tarım Kredi Koçbaşı nohut ■ 1 su bardağı haşlanmış Tarım Kredi aşurelik buğday ■ 2 kaşık margarin ■ 1 büyük kase Tarım Kredi doğal yoğurt ■ 100 gr. kavrulmuş kuzu eti ■ 2 kaşık Tarım Kredi un ■ Yarım demet semizotu sapı ■ 1 çay kaşığı Tarım Kredi kırmızı toz biber ■ Aldığı kadar su ■ 1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI: Haşlanmış nohut, buğday ve çok küçük doğranmış eti tencereye koyun. Üzerine biraz sıcak su ekleyin. Semizotu saplarını çok ince şekilde doğrayarak ilave edin. Tuz ekleyin ve pişmeye bırakın. Diğer taraftan yoğurda un ve su ekleyerek çırpın. Tenceredeki sudan biraz alarak ilave edin ve karıştırın. Sonra bu yoğurtlu karışımı yavaşça tencereye ekleyin. Yağı eritin. Kırmızı toz biber serpip ocağı kapatın. Çorbayı servis tabağına alınca bu yağlı sosu çorbanın üzerine gezdirerek servis yapın.







ÖLLÜĞÜN KÖRÜ



MALZEMELER

■ 2 kilogram erişte ■ 4 çorba kaşığı Tarsüt tereyağı ■ 400 gram Tarım Kredi Donuk kıyma (isteğe bağlı peynirle de yapılabilir) ■ 250 gram Tarım Kredi ceviz içi (isteğe bağlı) ■ Tuz

YAPILIŞI: Erişte kaynayan suya atılıp pişirilir ve kevgirde süzülür. Tepsiye cevizle birlikte kavrulmuş kıyma yayılır, üzerine süzülmüş erişteler konularak yağlanıp fırında pişirilir. Ters çevrilerek kare porsiyonlara bölünüp servis yapılır.







ŞİBİT TATLISI



MALZEMELER

■ Yarım kg. Tarım Kredi un ■ Aldığı kadar su ■ Tuz

ŞERBETİ İÇİN:

■ 3 su bardağı Tarım Kredi toz şeker ■ 3 su bardağı su ■ 125 gram Tarım Kredi tereyağı

YAPILIŞI: Un, su ve tuz ile kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edilir. Nemli bezin altında 10 dakika dinlendirilir. İki eşit parçaya bölünür her bir parça yufka kalınlığında açılır, sac üzerinde hafifçe pişirilir. Şerbeti için, su ve şeker tencerede kaynatılır, içine tavada eritilen tereyağı eklenir. Baklava şeklinde kesilen hamur önceden hazırlanan şuruba katılır. Fazla beklemeden içinden alınarak servis yapılır.







ENTEKKE BÖREĞİ



MALZEMELER

■ 1 kg. Tarım Kredi un ■ 400 g Tarım Kredi donuk kıyma ■ Dorbi kuru hamur mayası ■ 1 Tarım Kredi Gezen Tavuk Yumurtası ■ 1/2 paket margarin ■ 3 çorba kaşığı Tarım Kredi yoğurt ■ 1/2 demet maydanoz ■ 1/2 su bardağı Tarım Kredi süt ■ Tarım Kredi karabiber ■ Tuz ■ Tarım Kredi Anadolu sıvı yağ

YAPILIŞI: Mayayı ılık sütte eritin. Un, yumurta, maya, yoğurt, margarin, 1 fincan sıvı yağ ve tuz ile hamuru yoğurup mayalanmaya bırakın. Kıymayı suyunu salıncaya kadar kavurun ve üzerine kıyılmış maydanoz, tuz ve biberini ekleyin. Ceviz büyüklüğünde hamur parçaları alıp üzerine bastırarak yassılaştırın. Ortasına kıyma koyup kenarlarını kapatın ve kızgın yağda pişirin.