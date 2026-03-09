İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün iftarda Elazığ'a konuk oluyoruz. Geleneksel Elazığ mutfak kültürü, Türk mutfak kültürünün izlerini taşır. Elazığ mutfağında; tarihi Oğuzlara kadar uzanan tutmaç, umaç aşı, anamaşı, kara kavurma gibi yemekler günümüzde halen varlığını sürdürmektedir. İklime, coğrafi özelliklerine ve yörede yetişen ürün çeşitliliğine göre şekillenen yemeklerin bir çoğu yalnızca Elazığ'a özgüdür. Elazığ mutfağı, 150-200 yemek çeşidine sahip olan, zengin ve köklü bir Anadolu mutfağıdır.



PATİLA



MALZEMELER

■ 1 paket hamur kabartma tozu ■ 1 çay kaşığı tuz ■ 6 su bardağı Tarım Kredi un

İÇİ İÇİN:

■ 3 dilim köy peyniri ■ 1 demet maydanoz

ÜSTÜ İÇİN:

■ Tarım Kredi tereyağı

YAPILIŞI: Unu hamur yoğurma kabımıza alalım. Ortasını havuz şeklinde açıp hamur kabartma tozunu tuzu ekleyip suyu katıp yoğuruyoruz. Hamurumuzu beş altı dakika dinlendiriyoruz. Peynirimizi rendeleyip, doğradığımız maydanozlar ile buluşturuyoruz. Hamurumuzdan küçük parçalar alıp tezgahın üstünde açıyoruz. Yuvarlak olarak açtığımız hamurun bir tarafına peynirli maydanozlu harcı koyup ay şeklinde kapatıyoruz. Teflon tavada teker teker pişiriyoruz. Sıcakken her yerine tereyağı sürüyoruz.

GÖMBE



MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

■ 2 kg. Tarım Kredi un ■ Tuz ■ Su

İÇ HARCİ İÇİN:

■ 400g küçük doğranmış Tarım Kredi kuşbaşı ■ 8-10 baş soğan ■ Tuz ■ Tarım Kredi karabiber ■ Tarım Kredi pul biber ■ Tarım Kredi sıvı yağ

YAPILIŞI: İlk önce hamurumuzu hazırlıyoruz. Tüm malzemeleri karıştırıp ele yapışmayacak bir hamur hazırlıyoruz. Sonra iç harcımızı hazırlıyoruz, minik doğranmış etimizi ocağa alıp üzerine çıkacak kadar su koyup haşlıyoruz, etler suyunu çekince 1 su bardağı sıvı yağ ekleyip soğanları minik minik doğrayıp ilave ediyoruz. Son olarak tuz, karabiber ve pul biber ekleyip kavrulan iç harcımızı soğumaya bırakıyoruz. Dinlenen hamurumuzu açmaya geçiyoruz. Mandalina büyüklüğünde beze koparıp oklava ile yufkalar açıp arasına iç malzemeden ilave ediyoruz. Sadece son kat için portakal büyüklüğünde beze ayırıyoruz. Biraz kalın bir yufka yapmamız gerekiyor kapak olacağı için. Gömbenin üzerine elinizle iki kaşık yoğurt sürüp önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.



İŞGENE



MALZEMELER

■ 3 adet orta boy soğan ■ 1 yemek kaşığı yağ ■ 2 yemek kaşığı Tarım Kredi salça ■ İsteğe göre Tarım Kredi kavurma ■ 2 adet tandır ekmeği ■ Bir tutam maydanoz

YAPILIŞI: 3 adet kuru soğan halka şeklinde doğranır, yağda kavurulur, salça ilave edilir ve karıştırılır. Kavurma eklenir. Yeteri kadar su ilave edildikten sonra birkaç dakika kaynatılır. Daha önceden doğranmış olan tandır ekmeği servis tabağına konulduktan sonra kaynayan karışım üzerine dökülür. Üzerine ince kıyılmış taze maydanoz serpilir.



LOBİK ÇORBA



MALZEMELER

■ 1 su bardağı lobik (börülce de olur) ■ 1 su bardağı Tarım Kredi aşurelik buğday ■ 1 kuru soğan ■ 1 çorba kaşığı Tarım Kredi domates salçası ■ 1 domates ■ Yarım çay bardağı Tarım Kredi sıvı yağ ■ Tarım Kredi kırmızı pul biber ■ Tarım Kredi nane ■ Tuz ■ 8 bardak et suyu

YAPILIŞI: Lobik ve buğdayımızı bir gün öncesinde suya bırakıyoruz. Bir tencereye kuru soğanımızı küçük küçük doğrayıp sıvı yağda kavuruyoruz. Ardından domatesimizi ve arkasından salçamızı ekleyip karıştırıyoruz. Suyunu ekliyoruz. Kaynayınca lobik ve buğdayımızı da ekleyip altını kısıyoruz. 40 dakika kadar pişirdikten sonra, baharat ve nanemizi tuzumuzu ekliyoruz.