İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Anadolu'nun beşiği Tokat sofrasına konuk oluyoruz. Tokat mutfağı, Anadolu mutfak kültürünün önemli parçalarından biridir. Şehrin tarihsel geçmişini incelediğimizde sentez bir yemek kültüründen bahsetmek yanlış olmaz. Şehir, kurulduğu günden günümüze kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı. Doğal olarak da farklı kültürlerin izlerini taşıyor. Bakalım Tokat bizleri iftar sofrasında nasıl karşılıyor...



BAT

MALZEMELER

■ 2 su bardağı yeşil mercimek ■ 1 su bardağı Tarım Kredi köftelik bulgur ■ 1 kase iri dövülmüş Tarım Kredi ceviz içi ■ 1 adet kuru soğan ■ 1 adet domates ■ 2 adet sivri biber ■ Yarım bağ yeşil soğan ■ 1 bağ maydanoz ■ 1 bağ dereotu ■ Yarım bağ reyhan ■ 3 yemek kaşığı Tarım Kredi salça ■ Tarım Kredi Karabiber ■ Tarım Kredi Kırmızı biber ■ 1'er tatlı kaşığı Tarım Kredi kuru nane ve reyhan ■ Tuz ■ 1 adet limon ■ nar ekşisi ■ 300 gr. asma yaprağı

YAPILIŞI: Mercimekler yıkanır, üzerlerini geçecek kadar su konup haşlanmaya bırakılır. Hafif ateşte pişirilir ki mercimekler kabuklarından ayrılmasın. Mercimekler pişince ocağın altı kapatılır, bir su bardağı kısırlık bulgur eklenip karıştırılır. Tencerenin kapağı kapatılarak soğumaya bırakılır. Mercimekler bir tarafta soğurken; kuru soğan, domates, biber ve diğer bütün malzemeler ince ince kıyılıp karışıma eklenir. Üç yemek kaşığı salça suyla inceltilip karışıma eklenir. Tuz, nar ekşisi, limon ve kuru baharat da eklenip karıştırılır ve büyük servis kasesine alınır. En son üzerine ceviz içi serpilir.



ŞEKER PANCARI TATLISI

MALZEMELER

■ Şeker pancarı ■ Birlik Gurme vişne reçeli

YAPILIŞI: Folyo kağıdın içine şeker pancarını bütün olarak yerleştirin. Hava almayacak şekilde fırında pişirin. Pişen pancarı büyük bir tabağa alın ve pancar soğumadan soyun. Soğudukça soyulması zorlaşıyor. Soyduğunuz pancarı dilimleyerek, vişne reçeli ile servis edebilirsiniz.



PEHLİ

MALZEMELER

■ 1 adet kuzu kol ■1 çorba kaşığı Tarsüt tereyağı ■ 2 su bardağı su ■ 1.5 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI: Kol parçalara ayrılır. Tencereye tereyağı konur, eriyince parça etler atılır ve hızlı ateşte etin kabuk tutması sağlanır. Sonra üzerine sıcak su ve tuz eklenir. Kapaklı olarak, kısık ateşte et yumuşacık olana dek pişirilir.



TOYGA ÇORBASI

MALZEMELER

■ 1 çay bardağı haşlanmış Tarım Kredi Koçbaşı nohut ■ 1 çay bardağı haşlanmış Tarım Kredi Aşurelik buğday ■ 1 büyük kase Tarım Kredi doğal yoğurt ■ 1 yemek kaşığı Tarım Kredi un ■ Et suyu

SOSU İÇİN:

■ 2 yemek kaşığı Tarım Kredi kuru nane ■ 2 yemek kaşığı Tarım Kredi tereyağı

YAPILIŞI: Haşlanmış nohut ve buğdayı 15 dakika kadar kaynatıyoruz. Ayrı bir yerde terbiyesini hazırlamak için yoğurt, un ve et suyunu karıştırıyoruz. Hazırladığımız terbiyeyi yavaş yavaş ılıtarak çorbaya ilave ediyoruz. Üzeri için tereyağını eritip altını kapatıyoruz ve kuru nane ilave edip karıştırıyoruz. Pişen çorbanın üzerine döküyoruz.