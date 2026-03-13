İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün iftarda Samsun'dayız. Samsun'da, doğal olarak Karadeniz mutfağının etkisi altında kalmış 100'ün üzerinde yemekten söz etmek mümkün. Samsun'a ait yöresel halk mutfağı ürünlerini genel olarak sebzeler ve yenilebilir yabani otlardan pişirilenler, beyaz un ve mısır unundan hazırlananlar ve hamur işleri, deniz ürünlerinden yapılanlar diye sınıflandırabiliriz. Etli, pirinçli ve hamurlu yiyecekler ile kümes hayvanlarının etleri geleneksel yiyecekler arasında. Tirit, keşkek, lepsi (Gürcü asıllı, tavuk eti ve dövülmüş ceviz), kaz çevirmesi; yörenin meşhur yemeklerinin başında geliyor. Bafra'nın kaymaklı lokumu, cevizli, üzümlü nokul ile Çarşamba kıvratması, kocakarı gerdanı tatlısı, fırında kestane kabağı da tatmadan dönülmemesi gerekenler arasında yer alıyor. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



MISIR ÇORBASI



MALZEMELER

■ 250 gr. mısır tanesi ■ 1 su bardağı Tarım Kredi kuru fasulye ■ 4 su bardağı su ■ 2 çorba kaşığı Tarım Kredi tereyağı ■ Yarım su bardağı Tarım Kredi süzme yoğurt ■ Yarım su bardağı Tarım Kredi süt ■ Tuz

YAPILIŞI: Bir gün önceden ıslatılmış kuru fasulyenin suyunu süzüyoruz. Fasulyelerle mısır tanelerini suda haşlıyoruz. Ardından tuz ilave ediyoruz. Ocaktan alıp üzerine çırpılmış yoğurt ve sütü, karıştırarak ekliyoruz. Son olarak bir tavada tereyağını kızdırıp çorbanın üzerine gezdiriyoruz.

NOT: İsterseniz içine barbunya ilave edebilirsiniz. Karadeniz'in birçok yöresinde mısır çorbası barbunya ile birlikte pişirilir.



KAZ TİRİDİ



MALZEMELER

■ 1 bütün kaz ■ 2 su bardağı Tarım Kredi pilavlık bulgur ■ 1 adet soğan ■ 1 çorba kaşığı Tarsüt tereyağı ■ Su ■ Tuz TİRİDİ İÇİN:

■ 3 su bardağı Tarım Kredi un ■ 1 tatlı kaşığı tuz ■ Su ■ Kaz eti suyu ve yağı

YAPILIŞI: Bir bütün kaz tencereye alınır. Sıcak su ilave edilip pişmeye bırakılır. Pişince fırında kızartılır. Pilavı için; soğan, tereyağı ve sıvı yağ karışımında kavrulur. Bulgur ilave edilip kavrulmaya devam edilir. Sıcak su ve tuz ilavesiyle pişirilir. Tiridi için un, su, tuz karıştırılarak hamur yapılır. Bezeler merdane ile açılır. Teflon tavada veya sacda pişirilir. Üçgenler kesilir. Kazın haşlandığı yağlı suya batırılan tiritler tabağa alınır, bulgur pilavı ve kaz etiyle servis yapılır.



ÇARŞAMBA KIVRATMASI



MALZEMELER

■ 1 çay bardağı su ■ 1 çay bardağı Tarım Kredi ayçiçek yağı ■ 1 çay bardağı Tarım Kredi doğal kaymaksız yoğurt ■ 2 adet Tarım Kredi organik yumurta ■ 1 yemek kaşığı Tarım Kredi üzüm sirkesi ■ 1 tutam tuz ■ 1 paket kabartma tozu ■ 1 paket vanilya ■ Bir kase çekilmiş Tarım Kredi kavrulmuş fındık ■ Yarım kase Tarım Kredi toz şeker ■ Yarım paket margarin ■ Yarım çay bardağı Tarım Kredi ayçiçek yağı ■ Yarım kg. Tarım Kredi un ■ Yarım kg. nişasta

YAPILIŞI: Yumurta, sıvı yağ, yoğurt, su, sirke, tuz ve vanilya elle karıştırılır. Una kabartma tozu eklenir ve diğer malzemelerle karıştırılır. Hamur, kulak memesinden daha yumuşak olacak şekilde yoğrulur ve bezelere ayrılır. Nişasta, un karışımıyla tül inceliğinde açılır. Fındık ve şeker karışımı açılan yufkanın üzerine iki avuç serpilir. Oklavanın iki ucundan elle büzülür. Oklava çıkarılıp kıvratma tepsiye yan yana dizilir. Hepsi yapıldıktan sonra üzerine kızdırılmış margarin ve sıvı yağ karışımı sürülür. 150 derece fırında bir saat pişirilir.



NOKUL



MALZEMELER

■ 1 su bardağı Tarım Kredi ayçiçek yağı ■ 1 su bardağı ılık su ■ 1 adet Tarım Kredi gezen tavuk yumurtası ■ 1 paket kabartma tozu ■ 1 tatlı kaşığı tuz ■ Aldığı kadar Tarım Kredi un

ÜZERİNE SÜRMEK İÇİN:

■ 1 adet Tarım Kredi gezen tavuk yumurtanın sarısı

İÇ MALZEMESİ İÇİN:

■ 1 bardak kuru üzüm ■ 1 su bardağı Tarım Kredi fındık kırığı veya Tarım Kredi ceviz ■ 1 su bardağı Tarım Kredi toz şeker ■ 1 paket margarin

YAPILIŞI: Hamur için ayrılan malzemeleri yoğuruyoruz. Hamuru dörde bölüyoruz. Hamuru sırayla açıp oda ısısındaki margarini sürüyoruz. Üzerine şeker serpip üzüm ve fındık ya da ceviz koyuyoruz. Rulo halinde sarıp lokma lokma kesiyoruz. Yağlanmış tepsiye diziyoruz. Üzerine yumurta sarısı sürüp 200 derecede üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.