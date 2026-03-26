İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün son derece pratik, kolay bulunabilir malzemelerle lezzetli bir sofra hazırlıyoruz. İlk olarak, ismiyle akıllarımıza kazınmış, lezzetiyle damaklarımızda yer etmiş kadınbudu köfte tarifi ile başlıyorum. Kadınbudu köfte, Osmanlı mutfağı yani saray mutfağı ve çevresinde yaşayanların yüzyıllar boyunca sofralarından eksik etmediği hoş ve lezzetli bir köfte çeşitidir. Adının nereden geldiği meçhuldür. Kadınbudu köfteyi mutlaka kızgın yağda, yakmadan kızartmak gerekir ki üstü çıtır, içi yumuşak olsun. Ayrıca önemli bir husus da ılık veya soğuk servis edilmesidir. Lezzetine ancak böyle varılır.



BULGURLU KADINBUDU KÖFTE



MALZEMELER

600 gr. köftelik kıyma

1 adet iri kuru soğan

1 adet yumurta

1.5 kahve fincanı ince bulgur

1 çay kaşığı kimyon

1/2 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

BULAMAK İÇİN:

1/2 çay bardağı galeta unu

1/2 çay bardağı buğday unu

1 adet yumurta

KIZARTMAK İÇİN:

2-3 su bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI: Kıymamızı ikiye bölüyoruz. Yanmaz tavamıza 2-3 kaşık su ve kıymayı alıp, kavuruyoruz. Kıymamızı ateşten almaya yakın, rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğanlarımızı ekliyoruz. Bir dakika kadar kavurup, kıymamızı soğumaya bırakıyoruz. Diğer yandan bulguru ıslatıyoruz. Yoğurma kabına soğumuş kıyma, çiğ kıyma, süzülmüş bulguru alıyoruz. Yumurtayı ve baharatları ekliyoruz. Köfte harcımızı yoğuruyoruz. En az iki saat kendini çekmesi ve dinlenmesi için buzdolabında bekletiyoruz. Kızartma aşamasında, yağı derin kızartma tenceresine alıyoruz. Köftelerimize iri oval şeklini veriyoruz. Köftelerimizi önce un, sonra galeta unu ile harmanlanmış derin kasede karışıma buluyoruz, çırpılmış yumurtaya bulayıp, kızgın yağda kızartıyoruz.





FIRINDA DEREOTLU PATATES PÜRESİ



MALZEMELER

6 adet orta boy haşlanmış patates

1 çay bardağı süt

2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

50 gr. margarin veya tereyağ

Yarım demet dereotu

3 diş sarımsak

Tuz

YAPILIŞI: Haşlanmış patatesleri çatal yardımı ile topak olmayacak şekilde iyice eziyoruz. Fırına süreceğimiz tepsiye, ezdiğimiz patatesleri döküyoruz, içine süt, bir su bardağı kaşar peynir, sarımsak, tuz ve margarini koyup, tekrar homojen hale gelene kadar eziyoruz ve dereotlarını ekliyoruz. Ardından patatesleri tepsiye döşüyoruz. Üzerine tereyağı veya margarin ekliyoruz. 250 derece fırına atıyoruz. Üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.



MOR CACIK



MALZEMELER

2 orta boy salatalık

1 adet rendelenmiş kırmızı lahana

2 diş sarımsak

4 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı sirke

3 su bardağı süzme yoğurt

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım limon kabuğu rendesi

YAPILIŞI: Salatalıkları soyuyoruz. Kırmızı lahana ile beraber rendenin ince kısmıyla rendeliyoruz. Tuz serpip, sıkıyoruz. Diğer malzemeyi bir kasede iyice çırpıyoruz. Salatalıkları ekleyip, karıştırıyoruz.