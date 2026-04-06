İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, içinde et olmayan köftelere yer veriyoruz. Kıymasız da son derece lezzetli, pratik ve çok ekonomik köfteler hazırlayabiliriz.





MAYDANOZLU FASULYE KÖFTESİ



MALZEMELER

2 bardak haşlanmış kuru fasulye ya da barbunya

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1 yumurta

1/2 (yarım) su bardağı galeta

1/2 (yarım) demet maydanoz

Pul biber

Karabiber

Kimyon

Tuz

YAPILIŞI: Haşlanmış fasulyeyi, soğanı ve sarımsağı robotta çekiyoruz. Maydanozları ince doğruyoruz. Tüm malzemeleri yoğuruyoruz. Yani normal köfte yapar gibi hazırlıyoruz. Tek fark kıyma yerine fasulye kullanıyoruz. Şekil verip kızgın yağda kızartıyoruz.





SARI MERCİMEK KÖFTESİ



MALZEMELER

1 su bardağı sarı mercimek

1.5 su bardağı ince köftelik bulgur

1 baş kuru soğan

1 demet maydanoz

2-3 yemek kaşığı sıvı yağı

1 demet taze soğan

2 yemek kaşığı biber salçası

3 su bardağı su

Yeteri kadar tuz

Kimyon

Pul biber

Karabiber

YAPILIŞI: Mercimek köftesi yapmak için mercimekler yıkanır ve uygun bir tencereye alınarak üzerine 3 su bardağı su ilave edilir. İyice yumuşayıncaya kadar haşlanır. Suyunu çekince bulgur içine atılır ve yarım saat kadar tencerenin kapağı kapalı olarak bekletilir. Ayrı bir tavada ince kıyılmış soğan, sıvı yağda hafif pembeleşene kadar kavrulur, içine salça ilave edilerek 1-2 dakika daha kavrulur ve ocaktan alınır. Yarım saat dinlenen mercimeklere, kavurduğumuz salçalı soğan eklenir ve el yakmayacak bir sıcaklığa geldiğinde güzelce yoğurulur. İyice karışan köfte harcına tuz ve baharatlar ilave edilerek tekrar yoğrulur. Son olarak ince kıyılmış maydanoz ve ince kıyılmış yeşil soğan ilave edilir. Malzemelerin güzelce karışması sağlanır. Köfte harcı biraz soğuduktan sonra, bütün malzemeler el ile yoğrularak yumurta büyüklüğünde parçalar koparılır. Köftelere şekil verilerek, marul veya roka yaprakları üzerine dizilir.



SARIMSAKLI KÖFTE



MALZEMELER

2.5 su bardağı bulgur

1 su bardağı irmik

1 kaşık biber salçası

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay bardağı un

SOS İÇİN:

4 diş sarımsak

1 yemek kaşığı biber salçası

4 adet büyük boy domates

Limon tuzu

Tuz

Pul biber

Maydanoz

Yarım çay bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI: Bulgur ve irmiği bir kaba koyuyoruz ve üzerini geçmeyecek kadar soğuk su ekleyip çekmesini bekliyoruz. Salçayı, tuzu ve pul biberi ekleyip yoğuruyoruz. Kıvama gelince unu da ilave edip tekrar yoğuruyoruz. Küçük toplar halinde avucumuzun içinde yuvarlayıp serçe parmağımızla şekil veriyoruz. Tencerede su kaynatıyoruz ve köftelerimizi içine katıyoruz. 10-15 dakika pişiriyoruz. Ayrı bir tencereye domatesleri rendeliyoruz, dövdüğümüz sarımsakları içine koyup limon tuzu, pul biber, tuz, salça ve sıvı yağla birlikte pişiriyoruz. Pişen köftelerin suyunu süzüp sosunu üzerine döküyoruz. Maydanozla servis yapıyoruz.