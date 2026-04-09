İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, evde kolaylıkla yapabileceğiniz pizza tariflerine yer veriyorum. Hamurunu isterseniz buzlukta saklayıp, kullanacağınız zaman çıkarabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle.

HAMURU NASIL AÇILIR?

MALZEMELER

600 gr. un

400 gr. su

5 gr. toz maya

Tuz

Şeker

YAPILIŞI: Hamuru yoğurup beş saat dinlendiriyoruz. Küçük bezelere ayırıp unladığımız tezgahta incecik açıyoruz.

PIRASALI PİZZA

MALZEMELER

Pizza hamuru

1 mini boy konserve domates

Fesleğen

Zeytinyağı

Mozarella peyniri

Pırasa

Şeker

YAPILIŞI: Pırasaları ince ince doğrayıp karamelize ediyoruz. Sos için; tüm malzemeyi sos tavasına aktarıp iyice pişiriyoruz. Açtığımız pizza hamurunun üzerine sosu sürüyoruz. Fırına atıp biraz pişiriyoruz. Hamur pişince pizzayı çıkarıp pırasa ve mozarella peyniri ile iki dakika daha pişiriyoruz.

ANANASLI HİNDİ FÜMELİ LEZZET

MALZEMELER

Pizza hamuru

Ananas

Hindi füme

Pizza sosu

Mozarella

YAPILIŞI: Hamuru açıp sosu yayıyoruz. Üzerine minik minik doğradığımız ananas ve hindi füme dilimlerini ekliyoruz. Fırında biraz pişiriyoruz. Çıkartıp üzerine mozarella ekledikten sonra biraz daha pişirip servis ediyoruz.

ANADOLU PEYNİRLİSİ

MALZEMELER

Pizza hamuru

Kars kaşarı

Tel peyniri

Tulum peyniri

Ezine beyaz peynir

Zeytinyağı

Pul biber

YAPILIŞI: Hamuru açıyoruz ve peynirleri üzerine elimizle dizerek fırınlıyoruz. Çıkarttıktan sonra bol roka ile servis ediyoruz. Üzeri için zeytinyağı ve pul biberi karıştırıp acı yağ elde ediyoruz. Acı yağı pizzanın üzerine gezdiriyoruz.