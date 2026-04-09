İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, evde kolaylıkla yapabileceğiniz pizza tariflerine yer veriyorum. Hamurunu isterseniz buzlukta saklayıp, kullanacağınız zaman çıkarabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle.
HAMURU NASIL AÇILIR?
MALZEMELER
600 gr. un
400 gr. su
5 gr. toz maya
Tuz
Şeker
YAPILIŞI: Hamuru yoğurup beş saat dinlendiriyoruz. Küçük bezelere ayırıp unladığımız tezgahta incecik açıyoruz.
PIRASALI PİZZA
MALZEMELER
Pizza hamuru
1 mini boy konserve domates
Fesleğen
Zeytinyağı
Mozarella peyniri
Pırasa
Şeker
YAPILIŞI: Pırasaları ince ince doğrayıp karamelize ediyoruz. Sos için; tüm malzemeyi sos tavasına aktarıp iyice pişiriyoruz. Açtığımız pizza hamurunun üzerine sosu sürüyoruz. Fırına atıp biraz pişiriyoruz. Hamur pişince pizzayı çıkarıp pırasa ve mozarella peyniri ile iki dakika daha pişiriyoruz.
ANANASLI HİNDİ FÜMELİ LEZZET
MALZEMELER
Pizza hamuru
Ananas
Hindi füme
Pizza sosu
Mozarella
YAPILIŞI: Hamuru açıp sosu yayıyoruz. Üzerine minik minik doğradığımız ananas ve hindi füme dilimlerini ekliyoruz. Fırında biraz pişiriyoruz. Çıkartıp üzerine mozarella ekledikten sonra biraz daha pişirip servis ediyoruz.
ANADOLU PEYNİRLİSİ
MALZEMELER
Pizza hamuru
Kars kaşarı
Tel peyniri
Tulum peyniri
Ezine beyaz peynir
Zeytinyağı
Pul biber
YAPILIŞI: Hamuru açıyoruz ve peynirleri üzerine elimizle dizerek fırınlıyoruz. Çıkarttıktan sonra bol roka ile servis ediyoruz. Üzeri için zeytinyağı ve pul biberi karıştırıp acı yağ elde ediyoruz. Acı yağı pizzanın üzerine gezdiriyoruz.