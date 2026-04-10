İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba, bugün sizlere Girit göçmenlerinin mutfağından mis kokulu, nefis çay saati lezzetleri hazırladım. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.





LORLU TATLI BÖREK



MALZEMELER

16 adet hazır baklava yufkası

ARASINA SÜRMEK İÇİN:

150 gr. eritilmiş tereyağı

HARÇ İÇİN:

Yarım kg. tatlı lor

Yarım su bardağı toz şeker

2 çorba kaşığı tarçın

ŞERBETİ İÇİN:

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

1 yemek kaşığı limon suyu

Üzeri için toz tarçın

YAPILIŞI: Öncelikle harcını hazırlamak için; tatlı lor, toz tarçın ve şekeri bir kasede karıştırıp kenara alıyoruz. Ayrı bir yerde iki adet baklava yufkasını, arasına tereyağı sürerek üst üste yerleştiriyoruz. Daha sonra ortadan ikiye katlıyoruz. Yufkanın dar olan kısımlarına harcı pay edip, önce iki yanda kalan kenarları hafif içe doğru katlıyoruz, daha sonra sigara böreği gibi sarıyoruz. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine diziyoruz ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Şerbet için şeker ve suyu kaynatıyoruz. Ocaktan almaya yakın limon suyu ekleyip ılımasını bekliyoruz. Sıcak tatlının üzerine ılık şerbeti gezdiriyoruz ve tarçınla süsleyerek servis ediyoruz.





KALİÇUNYA



MALZEMELER

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı yoğurt

1/2 çay bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

Yarım paket toz maya

Alabildiği kadar un

400 gr. tatlı lor

1 tatlı kaşığı tepeleme tarçın

1 çay bardağı toz şeker

YAPILIŞI: Önce ılık sütte maya eritilir. Diğer malzemeler ve alabildiğine un karıştırılıp ekmek hamuru kıvamında bir hamur yapılır. 20 dakika dinlendirilir. Tatlı lor, tarçın, toz şeker ayrı bir yerde karıştırılır. Hamurlar yumurta büyüklüğünde parçalara ayrılıp elle yassılaştırılarak ortasına bir çorba kaşığı iç malzeme konur, dört kenarı zarf gibi kapatılır. Üzerine yumurta sarısı sürülerek 180 derece önceden ısıtılmış fırına verilir.



KALBURABASTI



MALZEMELER

2 çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Aldığı kadar un

1 kase ceviz içi

ŞERBETİ İÇİN:

3 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

3 damla limon suyu

YAPILIŞI: Zeytinyağı ve yoğurdu çırpıyoruz. Kulak memesi kıvamına gelecek kadar un ve sonrasında kabartma tozu ve vanilyayı ekliyoruz. Hamurdan parçalar koparıp, avuç içinde açıp ortasına bir çay kaşığı ceviz içi koyuyoruz. Rendenin iri tarafının üstünden geçirerek rulo şeklinde sarıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Bir yandan da şerbeti hazırlıyoruz. Kalburabastılar, fırından çıkınca ılımasını bekliyoruz. Üzerine ılık şerbeti dökerek çekmesini bekliyoruz.