İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün köy usulü lezzetlere yer veriyorum. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...

TAVUKLU SEBZELİ GÜVEÇ

MALZEMELER

2 adet havuç

2 adet kabak

2 adet patlıcan

2 adet patates

10 adet mantar

3 adet soğan

1 kg. kemiksiz tavuk kalça

1 demet taze soğan

2 su bardağı yazdan kalma hazırlanmış şişe domates

YAPILIŞI: Sebzeleri iri iri doğruyoruz ve tavuklarla birlikte zeytinyağına hepsini çiğ olarak atıp biraz kavuruyoruz. Üzerine yazdan kalma domates sosunu döküp, iki su bardağı kaynar su ekliyoruz. Tam bu aşamada üzerine halka halka dilimlediğimiz bir adet domatesi ve iri iri doğradığımız taze soğanı ekliyoruz. Tuz, karabiber, kekik ve iki adet defne yaprağını ekleyip kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra ise mum ateşinde yaklaşık 40-45 dakika pişiriyoruz. Üzerine biraz daha zeytinyağı gezdirerek bu sefer önceden ısıtılmış fırına ağzı açık şekilde atıp nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz.

PIRASALI KÖY ERİŞTESİ

MALZEMELER

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı tereyağı

500 gr. köy eriştesi

4 dal pırasa

1 su bardağı kemik, et ya da tavuk suyu

Tuz

YAPILIŞI: Tereyağı ve zeytinyağını eritiyoruz. Pırasayı minik minik doğrayıp soteliyoruz. Kemik suyunu döküp üzerini geçecek kadar kaynar su ile tamamlıyoruz. Tuzunu ilave edip kısık ateşte pişiriyoruz.

FINDIKLI KÖY KEŞKÜLÜ

MALZEMELER

1 kg. süt

1.5 su bardağı şeker

3 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı pirinç unu

1 adet yumurtanın sarısı

Yarım su bardağı su

1 paket vanilya

Fındık

YAPILIŞI: Öncelikle yarım su bardağı suya nişasta, pirinç unu ve yumurta sarısını koyup çırpıyoruz. 1 litre sütü tencereye alıp şekeri ilave ediyoruz. Hazırladığımız nişastalı karışımı sütün içine döküyoruz. Muhallebi kıvamına gelince vanilya ilave edip ocaktan alıyoruz. Kırılmış fındık ilave ediyoruz. İsteğinize göre kaselere ya da kuplara doldurabilirsiniz. Buzdolabında soğuttuktan sonra servis ediyoruz.