İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Çölyak hastalığı tedavilerinde ve glütene karşı intoleransı olan kişilerin programlarında tercih edilen ve son zamanlarda oldukça popüler hale gelen glütensiz beslenmeye uygun tariflerle karşınızdayım. Bugünlük benden bu kadar...





MUZLU DİYET PASTA



MALZEMELER

2 yumurta

2 çorba kaşığı bal

1/2 çay bardağı çilek suyu

50 gr. fındık ve glütensiz un

1 çay kaşığı vanilya özü

1 çimdik kaya tuzu

KREMASI İÇİN:

Tatlı lor

Süt kaymağı

Lor peyniri

Muz

1 çorba kaşığı bal

YAPILIŞI: Yumurtaları çırpıp diğer malzemeleri ilave ederek keki 160 derecede 30 dakika pişiriyoruz. Kremayı çiğ olarak hazırlıyoruz. Keki ikiye bölüp kremayı sürüyoruz, diğer parçayı üzerine kapatıp krema ile kaplıyoruz. Şimdiden afiyet olsun...





POĞAÇA



MALZEMELER

1 su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı sıvı yağ

Tulum peyniri

Dereotu

200 gr. glütensiz un

150 gr. badem unu

50 gr. mısır unu

YAPILIŞI: Tüm malzemeyi iyice yoğurup şekil veriyoruz. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp çörek otu ya da susam ile süslüyoruz. 180 derecede 30 dakika pişiriyoruz.



VİŞNELİ BROWNIE



MALZEMELER

3 adet yumurta

4 yemek kaşığı vişne

2 çorba kaşığı Akçaağaç şurubu

2 çorba kaşığı kakao

70 gr. badem unu

10 gr. glütensiz un

SOSU İÇİN:

1 su bardağı süt

Akçaağaç şurubu

1 çorba kaşığı kakao

YAPILIŞI: Brownie için; önce yumurtaları çırpıyoruz, ardından diğer malzemeyi ekleyip karıştırıyoruz. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında pişiriyoruz. Piştikten sonra üzerine sosu gezdiriyoruz.