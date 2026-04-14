İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Çölyak hastalığı tedavilerinde ve glütene karşı intoleransı olan kişilerin programlarında tercih edilen ve son zamanlarda oldukça popüler hale gelen glütensiz beslenmeye uygun tariflerle karşınızdayım. Bugünlük benden bu kadar...
MUZLU DİYET PASTA
MALZEMELER
2 yumurta
2 çorba kaşığı bal
1/2 çay bardağı çilek suyu
50 gr. fındık ve glütensiz un
1 çay kaşığı vanilya özü
1 çimdik kaya tuzu
KREMASI İÇİN:
Tatlı lor
Süt kaymağı
Lor peyniri
Muz
1 çorba kaşığı bal
YAPILIŞI: Yumurtaları çırpıp diğer malzemeleri ilave ederek keki 160 derecede 30 dakika pişiriyoruz. Kremayı çiğ olarak hazırlıyoruz. Keki ikiye bölüp kremayı sürüyoruz, diğer parçayı üzerine kapatıp krema ile kaplıyoruz. Şimdiden afiyet olsun...
POĞAÇA
MALZEMELER
1 su bardağı yoğurt
Yarım su bardağı sıvı yağ
Tulum peyniri
Dereotu
200 gr. glütensiz un
150 gr. badem unu
50 gr. mısır unu
YAPILIŞI: Tüm malzemeyi iyice yoğurup şekil veriyoruz. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp çörek otu ya da susam ile süslüyoruz. 180 derecede 30 dakika pişiriyoruz.
VİŞNELİ BROWNIE
MALZEMELER
3 adet yumurta
4 yemek kaşığı vişne
2 çorba kaşığı Akçaağaç şurubu
2 çorba kaşığı kakao
70 gr. badem unu
10 gr. glütensiz un
SOSU İÇİN:
1 su bardağı süt
Akçaağaç şurubu
1 çorba kaşığı kakao
YAPILIŞI: Brownie için; önce yumurtaları çırpıyoruz, ardından diğer malzemeyi ekleyip karıştırıyoruz. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında pişiriyoruz. Piştikten sonra üzerine sosu gezdiriyoruz.