İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün misafirimiz geldiğinde hemen hızlı bir şekilde hazırlayabileceğimiz, nefis lezzette tarifler hazırladım. Umarım dener ve çok beğenirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.

SEMİZOTLU ARAP KÖFTESİ

MALZEMELER

KÖFTE İÇİN:

1 su bardağı köftelik bulgur

Yarım su bardağı irmik

Yarım su bardağı un

1 su bardağı sıcak su

Tuz

Kırmızı toz biber

Yarım yemek kaşığı biber salçası

Yarım su bardağı su

SERVİS İÇİN:

Semizotu

2 diş sarımsak

3-4 yemek kaşığı süzme yoğurt

DOMATES SOS İÇİN:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 domates rendesi

1 kaşık domates salçası

Tuz

Nane

HAŞLAMAK İÇİN:

Su

Tuz

YAPILIŞI: Bulgur ve irmiği bir su bardağı kaynar su ile ıslatıyoruz ve yumuşaması için 15-20 dakika bekliyoruz. Yumuşayan hamura yarım bardak un ve tuz, toz kırmızı biber, biber salçasını ekleyip hamuru özleşene kadar yoğuruyoruz. Gerekirse yoğururken yarım bardak su ilavesi yapabiliriz. Harçtan minik parçalar alıp avucumuzun içinde yuvarlıyoruz ve parmağımızla ortasına bastırıyoruz. Yaklaşık 1.5 litre suyu kaynatıp tuz ekliyoruz. Köfteleri sıcak suya atıp haşlıyoruz. Suyun üzerine çıkan köfteleri üç-dört dakika kaynattıktan sonra kevgir ile tabağa alıyoruz.

SOS İÇİN

Tereyağında sarımsak rendesini kavuruyoruz, salçayı ilave edip kavurmaya devam ediyoruz. Rendelenmiş domatesi ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Tuz ve nane ile tatlandırıyoruz. Gerekirse haşlama suyundan bir çay bardağı kadar su ilave edip birkaç taşım kaynatıyoruz. Haşlanan köfteleri sos ile buluşturup birkaç dakika kaynatıyoruz. Diğer yandan sarımsağı eziyoruz, üç-dört yemek kaşığı süzme yoğurda biraz tuz ilave edip karıştırıyoruz. Semizotunu yıkayıp servis tabağına alıyoruz. Sarımsaklı yoğurdu semizotu ile karıştırıyoruz. Son olarak semizotu yatağının üzerine domates soslu sarımsaklı köfteyi ekleyerek servis ediyoruz.

TAVUKLU BANDUMA

MALZEMELER

2 tavuk göğsü

2 su bardak tavuk suyu

Banduma özel yufkası

100 gr. tereyağı

Karabiber

1 bardak dövülmüş ceviz

YAPILIŞI: İlk olarak tavuk etlerini tencereye alıyoruz. Üzerine su koyup haşlıyoruz. Piştikten sonra suyunu süzerek kenara alıp tavuk etlerini küçük parçalar halinde elimizle didikliyoruz. Banduma yufkası, özel bir yufkadır. Elinizde yoksa, normal yufkayı üç parmak kalınlığında şeritler halinde keserek hazırlıyoruz. Ayrı bir tencerede tereyağını eritiyoruz. Geniş ve yuvarlak bir tepsiye alıyoruz. Ayrı bir tencerede tavuk sularını kaynatıyoruz. Kaynayan tavuk suyunun içine yufkalarımızı batıyoruz. Hemen tepsiye yayıyoruz. Bunu iki sıra, üç kat yapıyoruz. Daha sonra yufkalarımızı halka şeklinde diziyoruz. Ardından tavuk suyuna batırarak devam ediyoruz. Aralarına ve katlarına dövülmüş cevizleri atıyoruz. Üzerine tüm tereyağını döküyoruz. En sonunda ceviz gezdirip sıcak olarak servis ediyoruz.

SOĞANLI EKMEK

MALZEMELER

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı su

3 tatlı kaşığı kuru maya

4 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1/4 su bardağı sıvı yağ

1 çorba kaşığı sirke

4 su bardağı un

1/2 su bardağı minik minik doğranmış soğan

5 diş sarımsak

1/2 demet maydanoz

YAPILIŞI: Öncelikle ılık süt ve su karışımına maya ve şekeri ekleyerek yaklaşık 10 dakika kabarmasını bekliyoruz. Daha sonra tuz, sirke, yağ ve unu da ekleyip yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Hamurun iki katına çıkması için yaklaşık bir saat bekliyoruz. Diğer yandan iki kaşık margarin ile soğan, sarımsak ve maydanozu biraz kavuruyoruz. Kabaran hamuru merdane ile açıyoruz, içini hafif yağlayarak harcımızı koyuyoruz ve rulo şeklinde sarıyoruz. Ters çevirerek yağlanmış fırın tepsisine yerleştiriyoruz ve hamurun iki katına çıkana dek kabarmasını bekliyoruz. 260 derece fırında, hamur altın sarısı renk alana kadar pişiriyoruz.