İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün tam da bahar ruhuna uygun baklalı tarifler veriyorum. Tamamıyla Ege ve Akdeniz kokan bir besin olan bakla, şifalı ve faydalı gıdaların başında geliyor. Düşük kalorili olması, kalp sağlığını koruması, vitamin ve mineral bakımından zengin olmasından dolayı sofralarımızın göz bebeği olması gereken bir sebzedir bakla. Baklanın; taze olarak tüketilebileceği gibi, taneleri kurutularak kuru bakla olarak da satışa sunulmasıyla, bakla yemeklerinin çeşitliliğini artırmıştır. Yeşil olan taze baklanın enfes zeytinyağlı yemeği olur ve yanında olmazsa olmaz arkadaşı sarımsaklı yoğurttur. Ayrıca kuru baklayı da en çok fava olarak tüketiriz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



FAYDALARI NELER?

GİRİT'in yerlileri baklayı, sabahları yanında zeytin ve sarımsak ile beraber çiğ olarak tüketirler. 'Çıkar ağzından şu baklayı' deyimi lafı eveleyip geveleyenler için söylenmiştir. Bakla; hem çok besleyicidir, hem kilo vermeye yardımcıdır, aynı zamanda da iştah açıcıdır. Favizm hastalığı riski olanlar için ise zararlıdır. Baklada yer alan C vitaminleri, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde aktif rol oynayan beyaz kan hücrelerinin oluşmasını sağlar. Mevsimsel hastalıklardan korunma konusunda da güçlü etkileri bulunan bakla, üst solunum yollarını rahatlatan minerallere sahiptir. Baklada lif oranı yüksektir. Lifler sayesinde böbreklerin çalışması daha sağlıklı şekilde gerçekleşir. Öte yandan bağırsak ve böbrek sağlığını da koruyan bakla, idrar yolunun temizlenmesine ve kolon kanseri riskini ortadan kaldırmaya yardım eder.



ZEYTİNYAĞLI TAZE BAKLA

MALZEMELER

1 kg. taze bakla

1 demet taze soğan

Unlu, limonlu su

Zeytinyağı

Tuz

ÜZERİ İÇİN

Sarımsaklı yoğurt

YAPILIŞI: Taze baklaları küp küp doğruyoruz. Dörde bölünmüş limon ve bir kaşık un ilave edilmiş suyun içine atıyoruz. Taze soğanları minik minik doğruyoruz. Tencereye biraz zeytinyağı döküyoruz, üzerine soğanları diziyoruz. Ardından unlu limonlu suyun içinden kevgirle aldığımız baklaları tencereye koyuyoruz. Tuz ilave edip kapağını kapatıyoruz ve kısık ateşte pişiriyoruz. Pişince bol dereotu ve sarımsaklı yoğurt ile servis ediyoruz.