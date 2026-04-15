İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Tekirdağ sofrasına konuk oluyoruz. Tekirdağ denilince tabii hemen aklımıza Trakya kültürü ve yemekleri geliyor. Kendine has, birbirinden lezzetli yemeklerin ev sahipliğini yapan Tekirdağ mutfağından bakalım bugün sizlere hangi güzel yemekleri pişirdim. Umarım beğenirsiniz.

DAMAT PAÇASI

MALZEMELER

5 adet yufka

1 adet bütün tavuk (haşlanmış ya da didiklenmiş)

SOSU İÇIN:

3 su bardağı tavuk suyu

3 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı yoğurt

2 adet yumurta

2 diş sarımsak

1 kahve fincanı kadar sirke

ISLATMAK İÇİN:

3-4 su bardağı tavuk suyu

ÜZERİ İÇİN:

2 yemek kaşığı tereyağı

Toz kırmızı biber

YAPILIŞI: Yufkaları rulo şeklinde sarıp, 2 parmak genişliğinde kesip tepsiye diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızartıp soğumaya bırakıyoruz. Soğuyan yufkaların üzerine 3-4 su bardağı tavuk suyu ekleyip haşladıktan sonra sosu hazırlamak için tencereye malzemeleri koyup karıştırarak pişiriyoruz. Haşlanan yufkaların üzerine sosu gezdirdikten sonra üzerine tavuk etini yayıyoruz. Tereyağlı toz biberli karışımı tavuk etinin üzerine döktükten sonra servis ediyoruz.



ÇENE ÇARPAN ÇORBASI

MALZEMELER

TERBİYESI İÇİN:

4 su bardağı süt

4 su bardağı su

4 yemek kaşığı limon suyu

1 adet yumurta

HAMUR İÇİN:

1.5 su bardağı un

3/4 su bardağı su

Tuz

ÜZERİ İÇİN:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

YAPILIŞI: Öncelikle hamur için verilen malzemeleri yoğuruyoruz. Hamuru açıp ince ince kesip erişteleri hazırlıyoruz. Erişteleri kaynamış suda haşlıyoruz. Süt, su ve limon suyunu karıştırıyoruz, yavaş yavaş eriştelerin üzerine döküyoruz. Çorba pişmeye yakınken tereyağında nane yakıp üzerine sos olarak döküyoruz.



HAYRABOLU TATLISI



MALZEMELER

250 gr. tuzsuz peynir

1 adet yumurta

1 büyük çay bardağı irmik

1 büyük çay bardağına yakın un

1 paket kabartma tozu

Bir çimdik tuz

ŞERBETİ İÇİN:

1.5 su bardağı şeker

2.5 su bardağı su

YAPILIŞI: Peyniri ufalıyoruz. Yumurta, irmik, tuz, kabartma tozu ve unu ekliyoruz. Yumuşak, ele yapışan kıvamda yoğurup hamur elde ediyoruz. Ceviz büyüklüğünde koparıp fırın tepsisine diziyoruz. 190- 200 derecede 10-15 dakika tamamen kızarana kadar pişiriyoruz.