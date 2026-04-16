İDİL AÇIKALIN

Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün sağlık dostu, 5 çayına yakışacak tarifler var. Zayıflama programımda zaman zaman karabuğday ile beslendiğim öğünlerim oldu. Bazen karabuğday unu ile ekmek yaptım, kızartıp kahvaltımda yedim. Bazen de karabuğdayı salata olarak tükettim. Aslında karabuğday, hepimizin hayatına son senelerde girdi. Karabuğday; diyabet, yüksek tansiyon, kolesterol, obezite ve çölyak gibi çeşitli sağlık sorunlarına karşı kullanılması önerilen sağlıklı besinlerden biri. Şimdi tariflerimi sizlerle paylaşıyorum; bakın İdilika karabuğdaydan neler yapıyor... Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...
KURABİYE
MALZEMELER
3 adet yumurta
3 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı
Yarım su bardağı zeytinyağı
1 su bardağı şeker
1 su bardağı yoğurt
Yarım su bardağı süt
1 tatlı kaşığı zencefil
1 tatlı kaşığı zerdeçal
1 tatlı kaşığı tarçın
Yarım su bardağı Hindistan cevizi
1 su bardağı iri kıyılmış ceviz içi
Yarım su bardağı kuş üzümü
2 paket kabartma tozu
2 paket vanilya
1 su bardağı buğday nişastası
Aldığı kadar karabuğday unu
ÜZERİ İÇİN:
1 adet yumurta sarısı
Toz şeker
Hindistan cevizi
YAPILIŞI: Kabartma tozu, vanilya, un, nişasta, ceviz ve üzüm hariç tüm malzemeler şeker eriyene kadar yoğrulur. Sonra diğer malzemeleri de atıp ele yapışmayan yumuşak bir kurabiye hamuru elde edilir. Cevizden biraz büyük toplar yapılıp yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizilir. Üzerlerine bir yemek kaşığı su ile açtığımız yumurta sarısı sürülür. Üzerlerine toz şeker ve Hindistan cevizi serpilir. 180 derecede üzeri kızarana kadar pişirilir.
KEK
MALZEMELER
4 adet yumurta
1 kahve fincanı zeytinyağı
1 kahve fincanı süt
1-2 yemek kaşığı damla çikolata
1 su bardağı şeker
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
2. 5-3 bardak karabuğday unu
YAPILIŞI: Karıştırma kabına yumurtaları kırıyoruz, üzerine şeker katıp mikserle çırpıyoruz. Üzerine zeytinyağı, süt katıp çırpıyoruz. Kabartma tozu, vanilya, damla çikolata ve unu katıp karıştırıyoruz. Yağlanmış kek kalıbına döküyoruz. Önceden ısıtılmış fırına veriyoruz ve pudra şekeri serperek servis ediyoruz.
POĞAÇA
MALZEMELER
1 adet yumurta ve 1 adet yumurtanın beyazı
1 yemek kaşığı yoğurt
1/2 çay bardağı zeytinyağı
3 yemek kaşığı karabuğday unu
1 adet rendelenmiş havuç
İnce ince doğranmış maydanoz
1 çay kaşığı karbonat
1 tatlı kaşığı sirke
Peynir
YAPILIŞI: Önce yumurta, yoğurt ve zeytinyağını çırpıyoruz. Daha sonra orta boy havucu rendenin en ince yeri ile rendeliyoruz. Maydanozu ince ince doğruyoruz. Havuç ile beraber karışıma ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Son olarak karbonat, sirke, karabuğday ununu ve peyniri ekleyip karıştırıyoruz. Küçük kalıplara kaşık yardımı ile döküyoruz. 180 derecede 20 dakika pişiriyoruz.