İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Karabük sofrasındayız. Karabük mutfağı ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda saptanan yüzden fazla yemek çeşidi, yöre mutfağının zenginliğini açıkça ortaya koymaktadır. Karadeniz mutfağının tipik özelliklerini taşıyan bazı yemekler, Karabük mutfağının baş yemekleri arasında yer almaktadır. Gözleme, Safranbolu bükmesi, kuyu kebabı, kara mancar, yaprak dolması, yayım (Ev makarnası) peruhi, bandırma, sini çöreği, çullu börek, bazlama, su böreği, ev baklavası, safranlı zerde, höşmerim, haluşka yöresel yemeklerdendir.

SÜTLÜ KEŞKEK ÇORBASI

MALZEMELER

1 su bardağı buğday

1 litre süt

3 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI: Bir su bardağı buğdayı yıkayalım. Tencereye koyup üzerini geçecek kadar su ekleyelim. En küçük ocakta, en düşük ayarda buğdayları pişmeye bırakalım. Buğdaylar suyunu çektiği zaman yine üzerini geçecek kadar su ilave edelim. Bu işlemi buğdaylar özünü bırakıp renk değiştirene kadar tekrarlayalım. En son sütü ekleyelim ve ocağın altını açıp kıvam alması için kaynamaya bırakalım. Daha sonra tuz ve bir başka tavada iyice kızdırdığımız tereyağını üzerine döküp karıştıralım.

PERUHİ

MALZEMELER

4 su bardağı un

1 adet yumurta

Tuz

Su

İÇİ İÇİN:

1 kase süzme yoğurt

1 tatlı kaşığı nane

Tuz

ÜZERİ İÇİN:

2 yemek kaşığı tereyağı

Çok az sıvı yağ

YAPILIŞI: Peruhinin hamuru için yoğurma kabına un ve yumurta ekleyip ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Kaseye iç harcı için süzme yoğurt, nane ve tuz koyup karıştırın. Daha sonra oklava yardımıyla, hazırlanan hamurdan çok ince olmayacak şekilde bir yufka açın. Açtığınız yufkayı kare kare parçalar elde edecek şekilde kesin. Kestiğiniz karelerin içine naneyle hazırlanan yoğurtlu harçtan koyarak üçgen şeklinde kapatın. Bütün hamur için bu işlemi yapıp ardından kaynar suda 10-15 dakika kadar pişirin. Pişen peruhilerin süzgeç ile suyunu süzün. Ardından servis tabağına alarak üzerine kızdırdığınız tereyağını gezdirin ve sıcak sıcak servis edin.

ÇULLU BÖREK

MALZEMELER

Yufka

Tereyağı

İsteğe göre peynirli, kıymalı veya patatesli harç hazırlanabilir

YAPILIŞI: Yufkalar ince ince kesildikten sonra eritilen tereyağı ile iyice karıştırılır. Bakır siniye kesilmiş olan yufkalar yayılır. Varsa iç harç yayılır ve üstü yufka ile örtülür. Ateş korunda pişerken tereyağı eklenerek iyice kızarması sağlanır.