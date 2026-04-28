İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün sizin için kolları sıvadım ve size tek lokmada tatlı ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz şahane reçeteler geliştirdim. Tek lokmada sıkıştırılmış bu sağlıklı lezzet toplarını sizler de hazırlayabilir, her daim buzdolabınızda acil durumlar için saklayabilirsiniz. Ani gelen kahve misafirleri için de birebir. Zaten hazırlaması 10 dakika bile almıyor. Elmalı topları hazırlarken rendelediğiniz elmaların suyunu sıkmayı sakın unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



ELMALI TOPLAR

MALZEMELER

2 paket bebe bisküvisi

Yarım su bardağı ceviz içi

Yarım su bardağı fındık içi

1 çay bardağı tereyağı

Tarçın

4 kırmızı elma

YAPILIŞI: Tüm malzemeyi bir araya getirip yoğuruyoruz. 15 dakika buzdolabında bekletip kıvam almasını sağlıyor. Top top şekil verip servis ediyoruz.

KAKAOLU TOPLAR

MALZEMELER



8 adet hurma

2 yemek kaşığı pekmez

2 yemek kaşığı kakao

1 su bardağı yulaf ezmesi

Yarım çay bardağı süt

Tarçın

YAPILIŞI: Tüm malzemeyi blender'da çekiyoruz. Buzdolabında soğuttuktan sonra top şekli vererek servis ediyoruz.

KURU KAYISILI TAHİNLİ TOPLAR

MALZEMELER

10 kuru kayısı

1 yemek kaşığı tahin

1 yemek kaşığı pekmez

1 su bardağı yulaf ezmesi

Yarım çay bardağı süt

YAPILIŞI: Tüm malzemeyi blenderda çekiyoruz. Buzdolabında soğuttuktan sonra top şekli vererek servis ediyoruz.