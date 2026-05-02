İDİL AÇIKALIN

Bu cumartesi İdilika'nın Mutfağı'nda 7'den 70'e kimsenin hayır diyemeyeceği, her kültürde karşılığı olan, yemek yapma ve yeme işini aşka çeviren, bazen başlangıç, bazen ana yemek olabilen müthiş bir lezzet var: Makarna. Üretimi için buğday, irmik haline getiriliyor, ardından suyla karıştırılıyor ve şekil veriliyor. Makarna üretiminde kullanılan durum buğdayın, ekmeklik buğdaydan çok farklı olduğunu söyleyebiliriz. Protein ve B vitamini oranı daha yüksek. Makarna kompleks karbonhidrat grubundan olduğu için metabolizmada çabucak parçalanarak hızlı bir şekilde enerjiye dönüşüyor. Makarnanın kolayca hazmedilen bir besin olmasının da nedeni bu.

Bu pazar maaile hep beraber ev yapımı makarna pişirmeye ne dersiniz?

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

■ Türkler haricinde dünyanın hiçbir yerinde makarna haşlandıktan sonra soğuk sudan geçirilmiyor. Bu makarnayı sudan geçirerek yıkama işi tamamen bizim uydurduğumuz bir şey.

■ Her ne kadar makarna deyince akla hemen İtalya geliyor olsa da, makarna aslında ilk önce Çinliler tarafından üretilmiştir.

■ Makarna hamurunun içindeki tahıllar ve makarnanın ne şekilde yapıldığı hem lezzet olarak, hem de midedeki hazmı bakımından farklar oluşturuyor.

BOLONYA USULÜ SOS YAPIMI

İtalya'nın Bolonya şehrinden tüm dünyaya yayılan, 1800'lü yıllardan bu yana makarnanın en güzel eşlikçisi Bolonya usulü bolonez sos yapabiliriz diye düşündüm... Taze makarnamızın üzerine dökeriz; öyle kuru kuru olmaz. Bolonez sos öyle basit bir kıymalı makarna sosu değil; Bolonya usulü kıyma sos diye özetleyecek olursak da kendi içinde birçok püf noktası barındırıyor. Mesela kimi şefler bolonez sosun içinde sütü çektirmeyi uygun görüyor, bazıları da kremayı. Bu nedenle; yurt dışında yediğimiz lazanyaların içindeki bolonez sos bize çok hafif geliyor.

İDİLİKA'NIN BOLONEZ SOSU

MALZEMELER

■ 250 gr. dana kıyma

■ 2 diş sarımsak

■ 1 adet soğan

■ 1 adet havuç

■ 1 adet kereviz sapı

■ 1 kutu krema

■ 1 kutu domates püresi

■ 1 çay bardağı üzüm suyu

■ Tuz

■ Karabiber

■ Kekik

■ Pul biber

YAPILIŞI: Tavaya kıymayı alıyoruz ve kavuruyoruz. Soğanı ve sarımsakları rendeleyip ilave ediyoruz. Havucu ve kerevizi minik minik doğruyoruz.

Kavurmaya devam ediyoruz. Domates püresini ve baharatları ilave edip pişiriyoruz. Bu aşamada üzerini geçecek kadar sıcak su ilavesi yapıyoruz ve kısık ateşte bir saat kadar pişiriyoruz. Üzüm suyunu ekleyip yarım saat kadar suyunun çekmesini bekliyoruz. Son olarak bir kutu kremayı ekleyip rengi koyulaşana kadar yaklaşık 30-40 dakika kısık ateşte pişiriyoruz. Taze makarnanın üzerinde, üzerine bol parmesan peyniri ilavesiyle servis ediyoruz. Sosla buluşana kadar bu şekilde bekletiyoruz.

EV YAPIMI TAZE MAKARNA

MALZEMELER

300 gr. sert un

100 gr. irmik

4 adet yumurta

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çimdik tuz

YAPILIŞI: Unu ve irmiği temiz tezgah üzerine alıyoruz. Ortasını çukur olarak açıyoruz. Yumurtaları teker teker ilave ederek çatalla yavaş yavaş karıştırıyoruz. Bütün yumurtaları ilave ettikten sonra tuz ve zeytinyağını ilave edip elimizle karıştırmaya devam ediyoruz. Yapışmayacak bir hamur oluncaya kadar yoğuruyoruz. Hamurun üstünü strech film ile kaplayıp oda sıcaklığında 30 dakika kadar bekliyoruz. Bezeler haline yuvarlayıp tek tek açıyoruz ve açtığımız yufkaları mümkün olan en ince şekilde kesip unluyoruz. Kaynar suyun içine bir miktar tuz ve ayçiçek yağı ilave ediyoruz. Üç-dört dakika kadar haşlayıp hemen süzüyoruz. Sosla buluşana kadar bu şekilde bekletiyoruz.