İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, buzlukta az kalan dondurmalarınız ile buz gibi içecekler hazırlıyoruz. Havalar ısınınca hemen herkesin iştahına bir haller oluyor ister istemez. Sıcaktan bunalan bünyeler, bol bol yemek yerine sıvı tüketiminden yana oluyor çoğu zaman. Şişeler dolusu su saatler içinde tüketiliyor, çare soğuk çaylarda, soğuk kahvelerde aranıyor. Tüm bunların üzerine bir de aniden gelen o tatlı krizleri bastırdıysa sormayın gitsin... "Ne yesem ağır gelmez?", "Şimdi tatlı yapsam onun soğumasını bekleyene kadar ne yapacağım?" gibi sorular aklımızı kurcalıyor. Pratik bir şekilde hazırlayıp ferah ferah için. İçindeki malzemeler sayesinde tatlı krizlerinizi de en lezzetlisinden bastıracağınız dondurmalı içecekleri bakalım beğenecek misiniz? Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.





LİMONATA FLOAT



MALZEMELER

1 litre vanilyalı dondurma

1 litre limonata ya da limonlu gazoz/soda

YAPILIŞI: Bu tarifi limonata, limonlu gazoz veya limonlu sodadan biri ile hazırlayabilirsiniz. Tavsiyem gazoz veya soda gibi gazlı olan limonlu bir içecek ile hazırlamanız. 1 litre vanilyalı dondurmayı 6 ya da 8 bardağa bölün. Üzerlerine limonata yada limonlu gazoz veya limonlu soda dökün. Birkaç dakika bekleyip servis edin.





ÇİKOLATALI DONDURMALI İÇECEK



MALZEMELER

3 top vanilyalı dondurma

1 çorba kaşığı şekerli kakaolu toz içecek

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı vanilya

İÇİNE:

2 tatlı kaşığı damla çikolata

2 adet buz

ÜZERİNE:

Krem şanti

YAPILIŞI: Dondurma, kakaolu toz içecek karışımı, vanilya ekstratı ve sütü derin bir kaba alın. Mikserle 1-2 dakika çırpıp servis bardaklarına paylaştırın. Damla çikolatayı havanda dövün ve yarısını içeceklerin içine pay edin. Buz ekleyin. Üzerlerine krem şanti sıkın ve kalan dövülmüş damla çikolata ile süsleyin. Bekletmeden servis yapın.



DONDURMALI ÇİLEK LİMONATA



MALZEMELER

1 su bardağı limonata

1.5 su bardağı dondurulmuş çilek

3 dondurma kepçesiyle vanilyalı dondurma

YAPILIŞI: Limonata ve dondurulmuş çileği blender'a koyun. Kısa bir süre karıştırın, çilekleri tamamen parçalanmasına bu aşamada gerek yok. Vanilyalı dondurmayı ekleyin ve pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırın. Uzun bardaklara döküp bekletmeden servis edin.