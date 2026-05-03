İDİL AÇIKALIN

Enginarin papatyagiller familyasından bir çiçeğin tomurcuğu olduğunu biliyor musunuz? Enginar aslen mavi-mor renkte çiçekler açan bir bitkidir. Yemek olarak kullanılan kısmı ise çiçekleri açmadan hatta olgunlaşmadan önce oluşan baş kısmıdır.

Zeytinyağlısından dolmasına, çorbasından salatasına, yemeğinden böreğine enginarla yapılacak türlü türlü tarif vardır. Enginarın sağlık saçan etkisinden daha iyi yararlanmak için ise fazla pişirmemek, içindeki A vitamininin daha etkili olabilmesi için zeytinyağı ile birlikte yemek, antioksidan etkisini koruması için buharda pişirmek gerekir.

KİM KEŞFETTİ?

Yemek tarihçileri bu gizemli bitkinin nerede ve ne zaman ortaya çıktığını tam olarak belirleyemese de, 3000 yıldan uzun süredir mevcut olduğu biliniyor. Enginar, eski tarihte oldukça egzotik bir bitki olarak kabul ediliyor.

Yunan filozofu Theophrastus, onun İtalya'da ve Sicilya'da yetiştirildiğinden bahsediyor. Enginarın dikenli, yabani bir bitki olarak Kuzey Afrika'da ortaya çıktığı ve M.Ö. 500 civarında İtalya'nın Sicilya kentinde tüketilmek üzere yetiştirildiğine inanılıyor.

M.S. 77 yılına kadar Roma edebiyatında enginardan bahsedilmektedir. 'Soylu' bir bitki olarak kabul edildiğinden asillerin ve zengin sofralarının baş tacı olmuş.

Tarihte yemek için dikilen en eski bitkilerinden biri olan enginar, İtalya'dan Catherine de Medici ile Kral Henry'nin evliliğiyle birlikte Fransa'ya taşınmış. 16. yüzyılda Fransız asillerinin sofrasını süslemeye başlamış.

Enginar, Mısırlılar tarafından da çok beğenildi ve sağlıklı bir gıda olarak kabul edildi. Aşırı yemek yedikten sonra karaciğer fonksiyonuna yardımcı olması için zenginler tarafından tüketiliyordu. Yüzyıllar boyunca tüm Avrupa ülkeleri, Orta Doğu, Türkiye ve Lübnan'da sevilen şifalı bir bitki olarak favori haline geldi.

Enginar İngiltere'ye gittiğinde sofraları süsleyecek kadar popüler bir bitki değildi, bunun yerine İngiliz bahçelerinde süs bitkisi olarak kullanıldı. Pek çok bahçıvan, bu çarpıcı gümüşi gri eğrelti otu benzeri bitkileri bahçelerini güzelleştirmek için kullandı, sadece muhteşem mor renkli çiçekleriyle ödüllendirildi.

PEYNİR YAPILIYOR

Yüzyıllar boyunca Avrupalılar, sütü pıhtılaştırmak ve peynir üretmek için peynir mayası için doğal bir ikame olarak enginarı kullandılar. Enginarla üretilen peynirler, hoş hafif acı bir tada sahiptir. Yumuşak bir peynir olarak damakta güzel bir tat bırakır. Bu peynirler hâlâ çok popülerdir, İspanya ve Portekiz'de sevilmektedir.

PEKİ YA FAYDALARI?

Karaciğer dostu olarak bilinen enginar düşük kalorili, kolesterol düşürücü, bağışıklık sistemini güçlendirici haliyle sağlıklı beslenmek isteyenlerin yemek listesinde genellikle ilk sıralardadır. Yine de mineral zengini, lifli bu değerli besinin bazı kişiler için alerjik etkilerinin olabileceğini de akılda tutmak gerekir.

ENGİNAR NASIL SEÇİLİR?

Enginarın nasıl seçilmesi gerektiği ise başlı başına bir konudur. Örneğin baş kısmındaki yaprakları açmış bir enginarı almamanız gerekir. Çünkü bu onun artık olgunlaştığını ve çiçek açmaya yaklaştığını gösterir. Yaprakları sıkı sıkıya kapalı, tok, ağır ve ezik olmayan bir enginarı ise gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.

Kusursuz bir enginarın taze ve kılçıksız bir yapıda olması gerekir. Enginarın rengine dikkat edin. Enginar taze ise, diri ve yeşil renkte yapraklara sahiptir. Eğer ki soyulmuşsa ve yaprakları yoksa gövde renginin mor ya da gri olmamasına dikkat edip satın almaya öyle karar vermeniz gerekir. Lezzetli bir enginarın habercilerinden biri de sahip olduğu ağırlıktır. İçi boş olmayan, sıkı yapıda ve biraz da ağır enginar iyi bir enginar demektir. Bunu, ayıklanmamış enginarı elinizde baş kısmı aşağıda kalacak şekilde sallayarak test edebilirsiniz. Enginarın baş kısmı ileri geri sallanıyorsa bu, taze olduğunu gösterecektir.

Enginarın taze ve lezzetli olduğunu anlamanın yöntemlerinden bir diğeri de sahip olduğu yaprakların rengidir. İyi bir enginarın yaprakları daha yeşil ve sık bir şekildedir. Yaprakları hafiften sararmaya başlamışsa enginarın zamanı geçmeye başlamıştır ve size lezzet sunamayacak demektir.

Enginarın tazeliğini gösteren ipuçlarından biri de kararmamış saplara sahip olmasıdır. Sap kısmı kararmaya başlamışsa enginar da bayatlamış ve yüksek ihtimalle iç kısmı çürümüş demektir. Bu nedenle satın alacağınız enginarın sap kısmının yeşil olmasına dikkat etmeniz gerektiğini unutmayın.

ENGİNAR REÇELİ

MALZEMELER

20 adet enginar çanak

1 kg. şeker

Karanfil

Tarçın

Zencefil

1 limon

YAPILIŞI: Enginarları küçük doğrayıp limonlu suda bekletiyoruz. Derin bir tencereye alarak üzerine şeker, limon suyu, karanfil, tarçın ekleyip ocakta kaynamaya bırakın. Kısık ateşte belirli kıvamına gelmesi ile ocaktan alıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Soğumuş enginarları kavanozlara doldurup kaldırıyoruz.