İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün 7'den 70'e hepimizin bayılarak yediği, ancak annelerimizin meşhur söylemiyle hangi şartlarda, hangi hijyen koşullarında yapıldığını bilemediğimiz dondurmayı evde yapmayı deniyoruz. Şu anda ailemle birlikte memleketim Çeşme'deyim. Sıcaklar başladı ve epey bunaltıyor, biz de evde dondurma yaptık. O kadar nefis ve hafif oldu ki... Yazın kavurucu sıcaklarında bir nebze ferahlamak istiyorsanız, siz de şimdiden deneyin. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle...



PARÇA ÇİKOLATALI EŞSİZ LEZZET



MALZEMELER

5 su bardağı süt

1 yemek kaşığı toz salep

1.5 su bardağı toz şeker

1/2 adet çubuk vanilya

2 kutu krema

3 adet yumurta sarısı

Yarım kase damla çikolata

YAPILIŞI: Vanilya çubuğunu ortadan ikiye ayırıyoruz. Süt, toz salep ve toz şekerin yarısını tencereye koyup, vanilya çubuğunu atıyoruz. Karışımı tahta bir kaşıkla karıştırıyoruz. Koyulaşınca ocaktan alıp, vanilya çubuğunu çıkarıyoruz. Kremayı çırpıyoruz. Başka bir kapta yumurta sarılarını ve toz şekerin kalan kısmını, şeker ve yumurta sarıları iyice karışana dek çırpıyoruz. Karışım pürüzsüz bir kıvam alınca cam bir kaseye aktarıp, yumurta sarılarının benmari usulü pişmesini sağlıyoruz. Toz şekerin tamamen erimesini sağlıyoruz. Ardından cam kaseyi soğuk su dolu bir kapta soğutuyoruz. Tencerede bekleyen sütlü karışımın içine yumurtalı karışımı ekliyoruz. Damla çikolataları ilave ediyoruz. Tüm malzemeler birbirine karıştıktan sonra bu karışımı çırptığımız kremanın içine yavaş yavaş yediriyoruz. Karışımı streç filme sardıktan sonra dondurucuda 8-10 saat bekletiyoruz.



DAMLA SAKIZLI DONDURMA



MALZEMELER

Yarım litre keçi sütü

Yarım litre tam yağlı inek sütü

1 su bardağı şeker

2 tatlı kaşığı saf salep

4-5 adet damla Sakızı

1 paket vanilya

YAPILIŞI: Yarı yarıya oranla keçi ve inek sütlerimiz tencereye alınır. İçerisinden 1 su bardağı süt ayrılarak kısık ateşte kaynamaya bırakılır. Bu süreçte sürekli yüksekten karıştırma işlemi önemlidir. Ayırdığımız sütümüzün içerisine; 2 yemek kaşığı şeker ve 2 tatlı kaşığı saf salep katılarak pürüzsüz bir yapı kazanana dek karıştırılır. Kaynamaya başlamış sütümüzün içerine vanilya Ve şeker ilavesi yapılarak- işlem devam eder. Şekerimiz eridiğinde ayrı bir kapta çözdürdüğümüz saf salep karışımımız yavaşça ilave edilir. Çırpma Ve karıştırma işlemi bu süreçtede devam etmelidir. Döverek dağıttığımız damla Sakız'larımızda konuya dahil olup, yoğunluğun gelmesi beklenir. Süre sonunda ılınana kadar karıştırılır. Uygun derin dondurucu kaplarına alınıp, kapak açık her saat başı dondurucudan çıkartılıp, mixerin en yüksek devrinde 3 dakika kadar çırpılır. 7-8 kez işleme devam edildiğinde dondurmanın kıvamına kavuştuğunu göreceksiniz. Bir gece derin dondurucuda dinlendirdikten sonra, servisini yapabilirsiniz.



EV YAPIMI ÇİKOLATALI NASIL YAPILIR?



MALZEMELER

300 gr. süzme yoğurt

200 gr. pudra şekeri

1 yemek kaşığı kakao

200 ml. krema

1 çay kaşığı toz salep

100 gr. bitter çikolata

YAPILIŞI: Öncelikle süzme yoğurdu ve pudra şekerini çırpıyoruz. Ayrı bir kapta kremayı da çırpıyoruz. Çırptığımız kremayı süzme yoğurtlu karışımın içine ilave ediyoruz ve üzerine kakao ve toz salebi de ekleyerek, mikserle tüm karışımı çırpıyoruz. Bitter çikolataları rendeliyoruz. Dondurma karışımına rendelenmiş çikolatayı ekleyip, karıştırıyoruz. Cam bir kase ya da kek kalıbını streç filmle kaplayıp, hazırladığımız karışımı içine aktarıyoruz. Üzerini spatula ile düzleyip, streç filmle kapattıktan sonra derin dondurucuda minimum 8-10 saat arası soğutuyoruz.