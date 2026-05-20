İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün yaz sıcaklarının vazgeçilmezi limonata lezzetine yer veriyoruz. İster konsantre olarak hazırlayıp buzdolabında saklayın, isterseniz de hemen sulandırıp soğutup tüketin. Limonatanın serinletici etkisi tartışılmaz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

ZENCEFİLLİ

MALZEMELER

1 çorba kaşığı rendelenmiş zencefil

1 litre su

1 çorba kaşığı bal

1 adet limon

YAPILIŞI: Zencefili kaynamış suda bir taşım kaynatın. Altını kapatıp, balı ilave edin ve karıştırın. Soğuduktan sonra yeni kesilmiş limonu sıkıp, bu karışıma katın ve karıştırın. Taze olarak tüketin.

LAVANTALI

MALZEMELER

7 adet yeşil limon

2 adet portakal

2 su bardağı toz şeker

1 demet nane

1/2 çay kaşığı toz zencefil

1 avuç lavanta

YAPILIŞI: Limon ve portakal kabuklarını rendeliyoruz. Meyvelerini küp küp doğruyoruz. Naneyi ince ince doğruyoruz. Şekeri üzerine döküp bekletiyoruz. Ara ara çok az su ilave ediyoruz. Şeker eriyince süzgeçten geçirip sulandırıp lavanta ile servis ediyoruz.

BALLI

MALZEMELER

1 adet limon

1 adet portakal n 4 yemek kaşığı bal

1 litre sıcak su ve 2 litre su

YAPILIŞI: Portakal ve limonu mümkünse 1 gün önceden buzluğa koyup dondurun. Bu işlem kabuklarının acısını alıyor. Limonata yapacağınız zaman buzluktan portakal ve limonu çıkartın, bıçakla kesilecek kıvama gelene kadar yaklaşık 5-10 dakika kadar bekletin. Bunları dörde bölüp robotunuza atın, içine soyulmuş taze zencefili atıp ezilene kadar rondoda çekin. 1 litre suyu kaynatın, püre haline gelen karışımı bir kaba alıp üzerine kaynattığınız suyu ve balı ekleyip eriyene kadar karıştırın, bal eridikten sonra kabın soğuması için bir kenarda bekletin. Daha sonra içine 2 litre daha su ekleyin ve bir kabın içine tülbent koyup bu karışımı süzün ve tülbentte kalan posayı elinizle güzelce sıkın.