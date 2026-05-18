İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün mis gibi kurabiye kokusu var. Kurabiye yapımı çok kolay, ancak püf noktaları olan ustalık isteyen bir iş. Ben bugün sizlere en pratik ve lezzetli olduğuna inandığım kurabiye tariflerini anlatmak istiyorum.





TAHİNLİ CEVİZLİ



MALZEMELER

1 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı tahin

1 çay bardağı sıvı yağ

Yarım veya 1 çay bardağı ince çekilmiş ceviz

Aldığı kadar un

1 avuç kırılmış ceviz

YAPILIŞI: Kurabiyeye başlamadan önce fırınımızı açıyoruz. Un hariç bütün malzemeleri karıştırıyoruz. Unu ekliyoruz. Güzel kıvamlı hamur olduğunda şekil veriyoruz. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizip 180 derece fırında hafif kızarana kadar pişiriyoruz.



ÇİLEKLİ



MALZEMELER

1 paket çilekli puding

1 su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı granül kahve

1 paket kabartma tozu

3 büyük çay bardağı un

ÜZERİ İÇİN:

Pudra şekeri

YAPILIŞI: Öncelikle kahveyi üç yemek kaşığı suda eritin. Sonra bütün malzemeleri karıştırıp hamuru yoğurun. 175 derecede 13 dakika pişirin. Pudra şekeri dökerek servis edebilirsiniz.



ÇİKOLATA DOLGULU



MALZEMELER

1 paket margarin (250 gr.)

4 yemek kaşığı pudra şekeri

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

Dondurulmuş çikolata

YAPILIŞI: Un hariç bütün malzemeleri kaba koyup yoğuruyoruz. Unu azar azar ekliyoruz. Yumuşak, ele yapışmayan kıvama gelene kadar un ekliyoruz. Kıvamını alınca hamurdan, cevizden biraz büyük toplar alıyoruz. Yuvarlayıp, düzleştirip elimizle ortasına bir tane buzlu çikolata koyup kapatıp yuvarlıyoruz. Önceden ısıttığımız 175 derecelik fırında üzerleri hafif renk değiştirene kadar pişiriyoruz.