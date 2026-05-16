İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba... Bugün İdilika'nın Mutfağı çok mutlu bir güne uyandı. Ne zamandır aklımdaydı, tiramisu için özel bir yazı yazayım diye düşünüyordum. Türkiye'de herkesin kendine göre bir tiramisu tarifi var. Bense en gerçek tarifin peşindeydim ve buldum. Mascarpone peynirini evde yapmak sandığınızdan çok daha kolay. Özellikle de tiramisu için kullanılan mascarpone peynirini yüksek fiyatlara satın almak yerine evde kendiniz yapabilirsiniz.

'BENİ YUKARI ÇEK'

Efsaneye göre 17'nci yüzyılın sonunda Toscana dükü, birkaç günlüğüne Siena'ya gider. Şehrin pastacıları, asaletlerini simgeleyecek yeni bir tatlıyı dükün onuruna üretmeye karar verir. Tiramisu, yani 'Beni yukarı çek' anlamına gelen tatlının ilk reçetesi oluşur. Ardından dük, bu reçeteyi Floransa'ya götürür ve oradan İtalya'ya yayılır. Yumurta sarısı ve şeker, yumurta kokusu kalmaması için mikserle iyice beyazlaşana kadar çırpılmalıdır. Bisküvileri kahvenin içinde tutma süresi çok önemlidir. Fazla kalırsa dağılır, az kalırsa sert olur. Birkaç saniyeyi geçirmeyin ve tek tek batırın. Savoiardi bisküvilerini alkolsüz kahve sosuyla da çok lezzetli olabiliyor. Tiramisuyu tek tek kuplarda servis edebilirsiniz ya da bir borcama döküp dilimleyebilirsiniz. Biraz daha farklı bir tiramisu elde etmek konusunda ısrarcıysak; o zaman içine vişne taneleri, balkabağı püresi ya da çilek gibi lezzetler ekleyebilirsiniz, neden olmasın. Üzerine eleyeceğimiz kakaoyu, tiramisuyu servis etmeden önce dolaptan çıkarır çıkarmaz elersek daha güzel bir görüntü elde ederiz.



NASIL OLMALI?

GERÇEK bir tiramisu; mascarpone peyniri olan ve bizde kedidili olarak bilinen Savoiardi bisküvileriyle yapılıyor. Espresso kahveye batırılan bisküviler mascarpone kremasıyla kaplanıp, kakao serpiştirilerek servis ediliyor. Yapımı pek çok tatlıdan daha kolay bir tatlı aslında tiramisu.

MASCARPONE VE LABNE

LABNE peynirinde yoğurt ve tuz kullanılırken mascarpone peynirinin tuz oranı çok düşüktür. Ayrıca mascarpone peynirinin yüzde 80'i süt yağından oluşur, bu nedenle tat olarak farklıdır.

YAPMAYIN

Hazır kek tabanları ve labne ile yaptığınız kremadan tiramisu yapmayınız. Yaptığınız labneli pasta oluyor, tiramisu değil.



EV YAPIMI MASCARPONE PEYNİRİ



MALZEMELER

1 litre süt kreması

2.5 yemek kaşığı limon suyu

YAPILIŞI: Süt kremasını bir tencereye boşaltın ve kaynamaya yakın sıcaklıkta iken ocağı kapatın ve limon suyunu ekleyip bir süre çırpın. Krema hemen koyulaşacaktır. Tencerenin ağzına kağıt havlu koyup kapağını kapatın ve soğumaya bırakın. Ilıklaştıktan sonra hiç karıştırmadan yaklaşık bir gece dolapta bekletin. Bekletme işlemi bittikten sonra tülbent ya da temiz bir bezi süzgece koyun ve koyulaşan kremayı bu beze aktarın ve suyunun süzülmesi için tekrar buzdolabına koyun, bu şekilde de 1 gece beklemesi gerekiyor. Ertesi gün suyu süzülmüş olan mascarpone peyniri kullanıma hazırdır.



TİRAMİSU

MALZEMELER

8 adet yumurta sarısı

220 gr. şeker

500 gr. mascarpone peyiri

500 gr. krema

3 paket kedi dili

Kedi dilini ıslatmak için espresso

YAPILIŞI: Yumurta sarısı ve şekeri mikser ile krema kıvamına gelinceye kadar çırpıyoruz. Çırptığımız karışıma mascarpone peynirini ekliyoruz, spatula yardımı ile yediriyoruz. Ayrı bir kapta kremayı kabarana kadar çırpıyoruz. Çırptığımız kremayı yumurtalı karışıma ekleyip spatula yardımı ile tekrar yediriyoruz ve tiramisu kremamız hazır. Kedi dillerini, hazırladığımız espresso ile ıslatıp tiramisuyu yapacağımız kabın dibine diziyoruz. Hazırladığımız krema karışımının yarısını üzerine döküyoruz ve kedi dillerinin üzerine eşit şekilde yayıyoruz. Üzerine tekrar espresso ile ıslattığımız kedi dillerini düzenli bir biçimde diziyoruz. Üzerine kalan kremayı döküp, eşit şekilde yayılmasını sağlıyoruz. Tiramisuyu oda sıcaklığında soğumaya bırakıyoruz. Buzdolabında bir süre dinlendirip çikolata rendesi ve kakao ile servis ediyoruz.