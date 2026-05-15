İDİL AÇIKALIN

Sıcaklar bastırdı, soğuk içeceklere ihtiyaç her geçen saniye artıyor. Ancak ne içsek bazen karar veremiyoruz. Yani soğuk kahveleri içtik, limonataların tadına vardık, soğuk çaylar çoktan bitti. Yeni bir şeyler denemenin tam zamanı şimdi. O zaman sodayı devreye sokalım ve yeni tariflere göz atalım. Yapacağımız sodalı içeceklerde şeker oranını kendinize göre ayarlayabilir, dilerseniz yalnızca meyvenin şekerinden yararlanabilirsiniz.
ÇİLEKLİ NANELİ SODA
MALZEMELER
2 yemek kaşığı taze limon suyu
1 tatlı kaşığı kaşığı toz şeker
6 yaprak taze fesleğen
5 adet çilek
1 çimdik tuz
1 şişe sade soda
YAPILIŞI: Soda hariç tüm malzemeyi rondodan çekiyoruz. Ardından üzerine sodayı ekliyoruz.
ZENCEFİLLİ SODA
MALZEMELER
Yarım kase bal
Yarım kase soyulmuş zencefil
6 adet sade soda
Taze nane yaprakları
YAPILIŞI: Minik parçalar haline getirdiğimiz zencefili ve balı, bir tavada yavaş yavaş orta ısıda pişirmeye başlıyoruz. Yaklaşık 15 dakika boyunca karıştırarak pişiriyoruz. Ardından soğumaya bırakıyoruz. Bir sürahinin içine önce zencefil ve bal karışımını, ardından da sodayı ekliyoruz. Son olarak bol buz ekleyerek servis ediyoruz.
SODALI REYHAN ŞERBETİ
MALZEMELER
1 demet reyhan
6 su bardağı su
1.5 çay kaşığı limon tuzu
Yarım su bardağı toz şeker
1 şişe soda
YAPILIŞI: Kaynattığımız suyun içine reyhan yapraklarını atıyoruz ve 30 dakika bekliyoruz. Ardından reyhanın suyunu süzüyoruz. İçine limon tuzu ve şeker ilave ediyoruz, eriyene kadar karıştırıyoruz. Şerbeti buzdolabında saklıyoruz ve soda ile karıştırarak servis ediyoruz.