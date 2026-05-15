İDİL AÇIKALIN

Sıcaklar bastırdı, soğuk içeceklere ihtiyaç her geçen saniye artıyor. Ancak ne içsek bazen karar veremiyoruz. Yani soğuk kahveleri içtik, limonataların tadına vardık, soğuk çaylar çoktan bitti. Yeni bir şeyler denemenin tam zamanı şimdi. O zaman sodayı devreye sokalım ve yeni tariflere göz atalım. Yapacağımız sodalı içeceklerde şeker oranını kendinize göre ayarlayabilir, dilerseniz yalnızca meyvenin şekerinden yararlanabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



ÇİLEKLİ NANELİ SODA



MALZEMELER

2 yemek kaşığı taze limon suyu

1 tatlı kaşığı kaşığı toz şeker

6 yaprak taze fesleğen

5 adet çilek

1 çimdik tuz

1 şişe sade soda

YAPILIŞI: Soda hariç tüm malzemeyi rondodan çekiyoruz. Ardından üzerine sodayı ekliyoruz.

ZENCEFİLLİ SODA



MALZEMELER

Yarım kase bal

Yarım kase soyulmuş zencefil

6 adet sade soda

Taze nane yaprakları

YAPILIŞI: Minik parçalar haline getirdiğimiz zencefili ve balı, bir tavada yavaş yavaş orta ısıda pişirmeye başlıyoruz. Yaklaşık 15 dakika boyunca karıştırarak pişiriyoruz. Ardından soğumaya bırakıyoruz. Bir sürahinin içine önce zencefil ve bal karışımını, ardından da sodayı ekliyoruz. Son olarak bol buz ekleyerek servis ediyoruz.

SODALI REYHAN ŞERBETİ



MALZEMELER

1 demet reyhan

6 su bardağı su

1.5 çay kaşığı limon tuzu

Yarım su bardağı toz şeker

1 şişe soda

YAPILIŞI: Kaynattığımız suyun içine reyhan yapraklarını atıyoruz ve 30 dakika bekliyoruz. Ardından reyhanın suyunu süzüyoruz. İçine limon tuzu ve şeker ilave ediyoruz, eriyene kadar karıştırıyoruz. Şerbeti buzdolabında saklıyoruz ve soda ile karıştırarak servis ediyoruz.