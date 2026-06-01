İDİL AÇIKALIN

01 Haziran 2026, Pazartesi

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün mevsiminde malzemelerle sağlıklı nefis lezzetler hazırlıyoruz. Hem şifalı, hem de lezzetli olan bu içecekleri denemenizi öneririm. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.


MAYDANOZ SUYU

MALZEMELER
2 su bardağı su
1/2 demet maydanoz
1 adet limon
YAPILIŞI: Yarım demet maydanozu yıkıyoruz. Daha sonra 2-3 parçaya bölüyoruz. Mutfak robotundan geçiriyoruz. Daha sonra limonun suyunu sıkıyoruz. Mutfak robotunun içinden geçirdiğimiz maydanozları bardaklara koyuyoruz. Üzerine limon suyunu ekliyoruz. Bir su bardağı içme suyu ekliyoruz. Tekrar karıştırıp, içiyoruz.


DÜŞÜK KALORİLİ MEYVE SUYU

MALZEMELER
2 küçük boy portakal
1 adet ayva ve elma
Çeyrek ananas
YAPILIŞI: Bütün meyveleri katı meyve sıkacağında sıkıyoruz. Yarım bardak meyve suyuna yarım bardak tonik veya maden suyu ekliyoruz.

DOĞAL ELMA SUYU

MALZEMELER
4 adet büyük elma
1 adet limon
3-4 yemek kaşığı şeker
7-8 su bardağı su
YAPILIŞI: Elmaları yıkayıp soyuyoruz. Doğrayıp tencereye alıyoruz. Üzerine şekeri, limon suyunu ve su ilave edip yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz. Blenderdan geçirip pürüzsüz kıvama getiriyoruz. Ilındıktan sonra soğutarak servis ediyoruz.

