İDİL AÇIKALIN

Anadolu'nun köklü şehirlerinden Çankırı, tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra kendine özgü mutfak kültürüyle de dikkat çekiyor. Nesilden nesile aktarılan tarifler, bu kadim kentin sofralarında geçmişle bugünü buluşturuyor. Çankırı mutfağı, sade malzemelerden büyük lezzetler çıkaran Anadolu bilgeliğinin en güzel örneklerinden biridir. Bu tarifler, yalnızca birer yemek değil; aynı zamanda Çankırı'nın kültürel hafızasını yaşatan değerli miraslardır.



YAREN GÜVECİ



MALZEMELER

500 gr kuşbaşı kuzu eti

2 adet kuru soğan

3 adet domates

2 adet yeşil biber

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber

YAPILIŞI: Tereyağı ile kavrulan etler, doğranmış soğan ve biberlerle birlikte pişirilir. Domatesler eklenip baharatlarla tatlandırıldıktan sonra güveç kabına alınır. Kısık ateşte uzun süre pişirilerek servis edilir.



DENE ÇORBASI



MALZEMELER

5 su bardağı su

4 yemek kaşığı tepeleme dene (buğdayın dövülmüş hali)

Tuz

AYRANI İÇİN;

4 yemek kaşığı yoğurt

2 su bardağı su

Sos için;

Sıvıyağ

Nane

Pulbiber

YAPILIŞI: Suyu ocağa alıyoruz. Kaynamaya başlayınca deneyi koyup 5 dakika boyunca karıştırıyoruz. 15 dakika kadar kısık ateşte kaynamaya bırakıyoruz. Eğer piştiyse ocaktan alıp tuzunu atıyoruz. Ilımaya başladığı zaman ayranını yapıp deneye ekliyoruz. Nane ve pulbiberi yağda yakıp çorbaya ekliyoruz.



HÖŞMERİM TATLISI



MALZEMELER

250 gr tuzsuz peynir

1 su bardağı irmik

1 su bardağı şeker

2 su bardağı su

YAPILIŞI: Şeker ve su ile hazırlanan şerbet kaynatılır. Ayrı bir tavada irmik kavrulur, peynir eklenerek karıştırılır. Şerbet ilave edilip kıvam alıncaya kadar pişirilir. Ilık olarak servis edilir.